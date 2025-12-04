S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Nu fusese planificat să atingă această înălțime

Dubai a adăugat un nou reper pe linia sa mereu schimbătoare a orizontului. Ciel Tower, care tocmai a fost deschis oficial în Dubai Marina, a devenit cel mai înalt hotel din lume, cu o înălțime de 377 de metri — un rezultat care, potrivit dezvoltatorilor, nu a fost intenționat de la început. Proiectul a evoluat gradual, pe măsură ce planurile au fost refăcute de mai multe ori, relatează CNN.

„Ne-am dorit să construim ceva spectaculos”, spune Rob Burns, directorul executiv al The First Group, compania care a dezvoltat proiectul. „Dar nu ne-am propus să construim cel mai înalt hotel din lume.”

În ciuda dimensiunilor sale, hotelul a fost nevoit să se adapteze unui amplasament relativ mic: aproximativ 3.600 de metri pătrați, puțin sub suprafața unui teren de fotbal profesionist — modest, raportat la standardele Dubaiului. Pentru arhitectul turnului, Yahya Jan, spațiul redus a impus o abordare riguroasă și soluții arhitecturale neobișnuite.

Așa cum remarcă Jan, provocarea a influențat fiecare etapă a proiectului. Intrarea, de exemplu, este rafinată, dar discretă. În locul unei zone grandioase, tipice pentru marile hoteluri din Dubai, spațiul este organizat cu linii curbe, lumini difuze și o estetică adaptată limitelor terenului.

„Trecere prin urechea acului”

Arhitectul descrie procesul ca pe o „trecere prin urechea acului”. „Proprietatea are o formă neregulată și, pentru o clădire de această înălțime, ar fi putut fi mai mare. Dar uneori cele mai bune rezultate apar atunci când ești constrâns să găsești soluții.”

Pe măsură ce hotelul urcă, spațiile devin mai ample, iar perspectiva se deschide treptat. Camerele sunt simple ca design, în tonuri neutre, însă priveliștile panoramice asupra Dubai Marina, Palm Jumeirah și Golfului Persic compensează dimensiunile mai compacte. Cu 1.004 camere distribuite pe 82 de etaje, Ciel intră într-o piață hotelieră deja foarte competitivă.

Elementul definitoriu al clădirii este un gol vertical, numit de arhitect „ochiul acului”, care are și rol estetic, și rol structural. Turnurile foarte înalte sunt puternic afectate de vânt, iar această deschidere permite fluxului de aer să treacă prin structură, reducând presiunea. Chiar și într-o zi calmă, curenții pot fi simțiți la înălțime.

Parcuri verticale

La intervale regulate, spații cu vegetație — atrii pe șase până la opt etaje — funcționează ca „parcuri verticale”, gândite pentru a crea zone sociale, a îmbunătăți circulația aerului și a reduce consumul energetic. Jan crede că aceste soluții vor deveni obișnuite în arhitectura viitoare: „Turnurile vor fi mai poroase, vor integra natura.”

Douăsprezece atrii punctează înălțimea, distanțate între șase și opt etaje, pline de copaci și plante. Sunt atât estetice, cât și practice, oferind lumină naturală, răcoare și oferind oaspeților un loc de adunare.

Ceea ce Jan numește „spații comunitare sociale unde oamenii se pot întâlni” vor fi folosite pentru sesiuni de yoga și fitness sau ca zone de extindere a restaurantelor. „Creăm pe verticală mici parcuri”, spune el - împărțind turnul în „cartiere mai mici”. De asemenea, acestea ajută la răcire și la consumul de energie, folosind jaluzele de sticlă controlate de computer pentru a „aduce briza mării înăuntru”.

„Turnurile viitorului vor fi diferite de turnurile de acum 50 de ani”, spune Jan. „Vor fi poroase, veți aduce natura în aceste turnuri.”

Dispărând în cer

Recordul a apărut mai degrabă ca rezultat al expansiuniilor succesive. Pe măsură ce echipa adăuga facilități, clădirea continua să crească. Arhitectul i-a anunțat pe dezvoltatori că se apropie de înălțimea fostului deținător al recordului, hotelul Gevora. „Am aflat că suntem aproape și am decis să ducem proiectul până la capăt”, spune Burns.

Restaurantele și zonele de relaxare sunt amplasate în partea superioară a turnului. Lanțul britanic Tattu operează trei dintre ele, inclusiv un lounge la etajul 81, unde priveliștile de 360 de grade joacă un rol central în experiență.

Spațiile de luat masa și piscină ale hotelului Ciel urmează aceeași logică ca restul turnului, profitând la maximum de ceea ce este disponibil. Hotelul împarte opt restaurante pe etajele superioare, brandul Tattu, cu sediul în Marea Britanie, ocupând cele mai dramatice poziții - Casa Dragonului la etajul 74, Casa Koi înconjoară Skypool la etajul 76 și Casa Phoenix situată în Skylounge la etajul 81, unde priveliștile de 360 ​​de grade fac cea mai mare parte a lucrării decorative.

Există trei piscine, dar cea care contează este piscina infinită de la nivelul 76, amplasată în golul turnului, care canalizează vântul. Nu este mare, dar nici nu trebuie să fie, având în vedere că, prin efectul vizual, apa pare să dispară direct în cer.

Ciel nu este cel mai extravagant hotel din Dubai. Nu are holurile epice sau întinderea pe plajă a resorturilor Palm. Dar arată ce se poate întâmpla atunci când un oraș, mai obișnuit să trăiască la scară largă, decide să dea dovadă de puțină reținere.

Spațiile publice sunt elegante fără a fi excesive. Camerele sunt confortabile. Iar priveliștile - în special de la etajele superioare și de la piscina panoramică - dau logică deciziei de a construi un hotel de 377 de metri pe o suprafață atât de mică.

Rămâne de văzut cât timp va păstra titlul de cel mai înalt hotel din lume. În Dubai, chiar și propriile recorduri sunt privite ca invitații la următoarea competiție.