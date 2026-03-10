Rusia a făcut ceva pagube Pentagonului prin intermediul Iranului

Rusia ar fi furnizat Iranului informații despre pozițiile unor sisteme radar americane din Orientul Mijlociu, potrivit unor surse din domeniul securității. Informațiile ar fi permis Teheranului să vizeze instalații esențiale de apărare aeriană utilizate pentru protejarea bazelor militare și a infrastructurii din regiune.

Atacurile inițiale cu rachete ale Iranului ar fi fost orientate în principal spre sistemele americane Terminal High Altitude Area Defense, evaluate la aproximativ 500 de milioane de dolari fiecare. Aceste sisteme sunt concepute pentru a intercepta rachete balistice care reintră în atmosferă la viteze hipersonice.

Surse citate în mediul de securitate afirmă că imaginile satelitare furnizate de Rusia ar fi contribuit la identificarea pozițiilor radar și a bateriilor de interceptare. Potrivit unui oficial citat de presă, numai o rețea extinsă de sateliți de observație, precum cea a Rusiei, ar fi putut furniza datele necesare pentru astfel de atacuri precise.

Atacuri asupra bazelor din regiune

În primele zile ale conflictului, Iranul a lansat rachete și drone către mai multe state din Golful Persic care găzduiesc baze militare americane. Autoritățile iraniene au declarat că atacurile reprezintă „represalii” pentru operațiunile militare lansate de Statele Unite și Israel.

Potrivit imaginilor din satelit și relatărilor din regiune, poziții radar ar fi fost lovite la baza aeriană Muwaffaq Salti Air Base din Jordan, la Prince Sultan Air Base în Saudi Arabia și la Al Udeid Air Base în Qatar. Alte instalații ar fi fost vizate și în United Arab Emirates.

Un radar mobil AN/TPY-2 radar, utilizat pentru detectarea rachetelor balistice și instalat pe mai multe platforme mobile, ar fi fost de asemenea ținta unor lovituri multiple.

Analiștii spun că spionajul uman ar fi putut contribui la planificarea atacurilor, însă monitorizarea constantă prin satelit ar fi fost esențială pentru localizarea sistemelor instalate recent în regiune.

Posibil sprijin indirect din partea Rusiei

Unii experți americani în apărare susțin că Iranul are o capacitate limitată de supraveghere satelitară, ceea ce ar face dificilă identificarea unor ținte de mare precizie fără sprijin extern.

În același timp, observatorii au remarcat o scădere temporară a atacurilor cu rachete rusești asupra Ucraineni în perioada în care conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat. Unii analiști consideră că Rusia ar fi putut redirecționa temporar o parte din resursele sale de supraveghere către regiune.

Liderul rus Vladimir Putin ar putea urmări astfel sprijinirea unui aliat regional important, dar și contracararea sprijinului de informații oferit de Statele Unite Ucrainei.

Reacții oficiale

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Rusia oferă Iranului sprijin „în multe direcții”, însă nu a detaliat natura acestuia. El a subliniat că relația dintre cele două state este un „parteneriat strategic”.

La Washington, președintele Donald Trump a afirmat că nu consideră decisivă o eventuală furnizare de informații de către Moscova.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână, dacă primesc informații, nu pare să-i ajute prea mult”, a spus el.

Trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat la rândul său că a transmis Moscovei „în termeni foarte clari” să nu furnizeze astfel de date.

Atacuri continue în statele din Golf

Între timp, Iranul continuă atacurile cu rachete și drone asupra unor state din Golf, chiar dacă președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu intenționează să lovească statele vecine „decât dacă va fi atacată”.

În ultimele zile, instalații petroliere din Fujairah au fost afectate de incendii după atacuri cu rachete, iar singura rafinărie de petrol din Bahrain a fost de asemenea lovită.

Autoritățile din Saudi Arabia au declarat că au interceptat drone care vizau câmpul petrolier Shaybah Oil Field. Riadul a avertizat că Iranul ar putea avea cel mai mult de pierdut dacă va continua să atace statele arabe din regiune.

În Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, două persoane au fost rănite de fragmente provenite din interceptarea unor rachete.

Atacuri au fost raportate și în Kuwait, Qatar și Bahrain, unde o zonă rezidențială a fost lovită, rănind 32 de persoane, inclusiv copii.

Pierderi umane și tensiuni crescute

Armata americană a confirmat că un militar a murit în urma rănilor suferite într-un atac iranian asupra trupelor americane din Arabia Saudită. În total, șapte militari americani au fost uciși de la începutul conflictului.

În același timp, în Israel, sirenele de alertă continuă să răsune în mai multe orașe, în timp ce rachetele și dronele lansate de Iran sunt interceptate de sistemele de apărare.