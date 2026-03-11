search
Miercuri, 11 Martie 2026
Cercetători din Universitatea din Granada, din Spania, au dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi de pește, care ar putea deveni o alternativă mai accesibilă la transplantul de cornee pentru pacienții cu afecțiuni oculare grave.

Cercetătorii au dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi de pește. FOTO: Arhivă
Cercetătorii au dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi de pește. FOTO: Arhivă

Oamenii de știință caută soluții noi pentru tratamentul bolilor severe ale ochilor, mai ales în situațiile în care transplantul de țesut de la donatori este dificil de realizat. În acest context, cercetătorii încearcă să dezvolte materiale artificiale care să poată înlocui structurile oculare afectate, folosind tehnologii de inginerie tisulară și resurse mai ușor de obținut.

Un grup de cercetători de la Universitatea din Granada și de la institutul de cercetare biomedicală ibs.GRANADA a creat implanturi corneene realizate din solzi proveniți de la mai multe specii de pește. Potrivit echipei de cercetare, materialul obținut este transparent, rezistent și compatibil biologic cu țesutul ocular.

Corneea este stratul transparent aflat în partea frontală a ochiului. Atunci când este grav afectată, repararea ei devine dificilă, deoarece acest țesut nu are vase de sânge și are o capacitate limitată de regenerare.

În prezent, bolile severe ale corneei sunt tratate frecvent prin transplant de țesut de la donatori. Procedura depinde însă de disponibilitatea organelor și este adesea limitată de listele lungi de așteptare.

„Datorită originii sale, acest produs este foarte accesibil, ușor de obținut și ieftin și ar putea contribui la stimularea industriei locale de pescuit”, a declarat Ingrid Garzon, profesor de histologie la Universitatea din Granada și coautoare a studiului.

Testele de laborator și experimentele realizate pe animale au arătat rezultate promițătoare, implanturile oferind rezultate funcționale bune în procesul de reparare și regenerare a corneei.

Cu toate acestea, tehnologia nu este încă pregătită pentru utilizarea clinică la oameni, fiind necesare studii clinice suplimentare.

„Deși transplantul standard oferă de obicei rezultate bune, este nevoie de metode alternative care să nu depindă de donarea de organe, deoarece disponibilitatea grefelor pentru transplant este limitată”, a explicat Miguel Alaminos, profesor de histologie la aceeași universitate.

Ideea folosirii solzilor de pește pentru obținerea unor cornee artificiale nu este complet nouă. Un studiu realizat în 2016 de cercetători de la Universitatea din Anvers a arătat că astfel de materiale pot fi biocompatibile cu organismul uman.

