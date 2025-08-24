search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Primul bilanț în urma atacurilor israeliene din Yemen: Zeci de victime în urma exploziilor uriașe

0
Război în Israel
0
Publicat:

Cel puțin două persoane au murit și alte 35 au fost rănite în urma atacurilor aeriene lansate duminică de armata israeliană asupra capitalei Yemenului, Sanaa, controlată de rebelii houthi. 

Exploziile au fost atât de puternice încât suflul lor a măturat totul în cale / Sursa foto: X
Exploziile au fost atât de puternice încât suflul lor a măturat totul în cale / Sursa foto: X

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 35 au fost rănite duminică, în atacurile armatei israeliene asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de rebelii houthi din 2014, a relatat Ministerul Sănătăţii şi Mediului al insurgenţilor, informează EFE, citată de Agerpres. 

Yemenul anunță 2 morți și 35 de persoane rănite de atacurile israeliene

Ministerul a transmis într-un comunicat reprodus de agenţia oficială de ştiri Saba, controlată de rebelii houthi, că acesta este un "număr preliminar al victimelor" şi a menţionat că echipele de apărare civilă lucrează pentru a "stinge incendiile provocate de agresiunea sionistă" şi pentru a recupera persoanele dispărute.   

De asemenea, ministerul a condamnat "agresiunea sionistă criminală, care a vizat instalaţii civile şi de servicii", în timp ce a considerat Israelul şi aliaţii săi - într-o referire voalată la Statele Unite - responsabili pentru "consecinţele acestor acţiuni provocatoare periculoase". 

Ministrul informaţiilor al rebelilor houthi, Hashem Sharaf Addin, a declarat pe contul său de pe platforma X că atacurile israeliene asupra oraşului Sanaa nu vor descuraja gruparea susţinută de Iran să continue să lanseze atacuri împotriva Israelului în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza. 

El a indicat că armata israeliană a vizat "o benzinărie în încercarea de a paraliza viaţa şi a perturba mijloacele de trai ale cetăţenilor" şi centrale electrice, iar consecinţele s-au tradus prin "distrugeri şi o pană de curent". 

La rândul său, armata israeliană a declarat că a bombardat duminică un complex militar, două centrale electrice şi un depozit de combustibil în Sanaa, despre care se presupune că sunt folosite pentru "activităţi militare" de către rebeli.   

Într-un comunicat de presă, forţele israeliene şi-au justificat atacul asupra zonei din jurul palatului prezidenţial din Sanaa, susţinând că "forţele militare ale insurgenţilor operează" în complex. 

Israelul îi acuză pe rebelii houthi că au lansat rachete periculoase asupra statului 

În altă ordine de idei, Forţele Aeriene Israeliene i-au acuzat duminică pe rebelii houthi că au folosit, "cu o probabilitate mare", pentru prima dată o rachetă care avea o încărcătură cu submuniţie într-un atac lansat vineri asupra Israelului. Racheta s-a dezintegrat în timpul zborului, fără a provoca răniţi.   

"În urma unei analize operaţionale iniţiale a rachetei rebelilor houthi (...), s-a stabilit că aceasta conţinea probabil mai multe submuniţii concepute să detoneze la impact", a declarat un oficial israelian citat duminică într-un comunicat de presă. "Aceasta este prima dată când acest tip de rachetă este lansat din Yemen", se adaugă în comunicat. 

Racheta, conform unui comunicat militar din 22 august, s-a dezintegrat în aer după fragmentare, dar nu a fost interceptată în ciuda mai multor încercări. Comunicatul detaliază faptul că sistemul israelian de apărare antiaeriană este "capabil să detecteze muniţii de acest tip". 

Fragmente din rachetă au lovit curtea unei case din oraşul central Ginaton, provocând pagube minore. 

De la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au lansat numeroase rachete pe teritoriul israelian în sprijinul palestinienilor. 

Iranul a lansat deja rachete balistice cu focoase cu fragmentaţie de cel puţin trei ori în timpul războiului cu Israelul din iunie, potrivit unui studiu realizat de Amnesty International. 

Bombele cu fragmentaţie, numite astfel deoarece sunt concepute pentru a dispersa sau elibera submuniţii explozive de mici dimensiuni, lasă zone mari contaminate cu muniţie neexplodată care poate rămâne letală la ani de zile după încheierea un conflict. 

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Afacerea secolului pe care Mitică i-o propune lui Gigi Becali. ”Cu 15 milioane iei toată Steaua și Talpan intră în spital”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată perfect din exterior, însă interiorul devine sumbru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!