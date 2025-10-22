search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Războiul dintre Rusia și Ucraina, departe de un sfârșit. De ce a eșuat întâlnirea planificată între Trump și Putin

Publicat:

Donald Trump a propus „înghețarea” războiului Rusiei împotriva Ucrainei pe actualele linii ale frontului și plănuia o întâlnire cu Vladimir Putin. Însă planurile s-au prăbușit.

Liderii SUA și Rusia FOTO: Shutterstock
Liderii SUA și Rusia FOTO: Shutterstock

Întâlnirea față în față dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc în următoarele două săptămâni la Budapesta, Ungaria, a fost anulată marți, după ce Trump a propus o încetare a focului de-a lungul actualei linii a frontului, pentru a „îngheța” războiul dintre Rusia și Ucraina, scrie AL Jazeera, citată de Mediafax.

Trump a sugerat că o astfel de întâlnire nu va avea loc prea curând, declarând presei la Casa Albă: „Nu vreau o întâlnire inutilă. Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se întâmplă.”

Acest nou eșec al discuțiilor de pace, menite să pună capăt războiului de 42 de luni al Rusiei împotriva Ucrainei, vine la doar două luni după summitul grăbit de la începutul lui august din Alaska, care nu a produs niciun rezultat concret.

Cel mai mare și mai sângeros război din Europa după Al Doilea Război Mondial a ucis zeci de mii de oameni de ambele părți.

Ce propunere a făcut Trump privind războiul Rusia-Ucraina

În timpul campaniei sale prezidențiale de anul trecut, Trump s-a lăudat că i-ar lua doar „24 de ore” să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina. Peste un an mai târziu  (și la 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat) liderul american pare tot mai frustrat de lipsa de progres.

Putin a cerut dezarmarea completă a Ucrainei și păstrarea de către Rusia a teritoriilor cucerite, ca o condiție pentru o eventuală încetare a focului. Ucraina a respins ideea de a ceda teritorii, iar Trump nu a reușit să apropie cele două poziții.

Duminică seara, Trump a îndemnat Rusia să „înghețe” războiul de-a lungul liniilor actuale ale frontului, afirmând că detaliile privind teritoriile pot fi discutate ulterior.

„Ceea ce spun este că ar trebui să se oprească acum, pe linia frontului, să plece acasă, să nu mai omoare oameni și să se termine”, a declarat președintele SUA.

Linia actuală a frontului traversează regiunea Donbas, un centru industrial care a suportat cea mai mare parte a luptelor. Despre viitorul acestei regiuni, Trump a afirmat: „Să rămână așa cum este. Este deja divizată – cred că 78% din teritoriu este deja luat de Rusia. Lăsați-o așa cum e acum. Pot negocia mai târziu detaliile.”

Ce înseamnă acest lucru pentru Ucraina?

În principal, mai multă incertitudine. Prăbușirea summitului planificat înseamnă că, deocamdată, nu se întrevede un sfârșit al războiului dintre Rusia și Ucraina.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski s-a aflat din nou la Casa Albă, unde a insistat pentru obținerea rachetelor americane Tomahawk, sperând că acestea vor permite Kievului să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul rus. Totuși, nu a reușit să obțină acest acord.

Trump se arătase anterior deschis față de această posibilitate, însă a renunțat la idee în timpul întâlnirii cu Zelenski de vineri.

De asemenea, președintele ucrainean a continuat să ceară o creștere a sprijinului militar general din partea Washingtonului, însă Trump a semnalat anterior că aliații europeni ai Ucrainei din cadrul NATO ar trebui să joace un rol mai activ în acest sens.

