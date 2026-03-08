search
Duminică, 8 Martie 2026
Cine va conduce Iranul după Khamenei? Consens majoritar în Adunarea Experților. Israelul a anunțat că ar putea deveni „o țintă”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Adunarea Experților, organismul care trebuie să desemneze noul lider suprem al Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei, a ajuns la un consens majoritar asupra succesorului. Cu toate acestea, procesul nu este încă finalizat, deoarece există „unele obstacole” care trebuie rezolvate.

Cine va conduce Iranul după moartea ayatollahului Ali Khamenei FOTO: Profimedia
Cine va conduce Iranul după moartea ayatollahului Ali Khamenei FOTO: Profimedia

Ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri a declarat că membrii Adunării Experților, instituția responsabilă de alegerea liderului suprem al Iranului, au ajuns în mare parte la un acord privind viitorul conducător al țării. Informația a fost transmisă de agenția de presă semi-oficială Mehr și preluată ulterior de Reuters.

Cu toate acestea, clericul a precizat că procesul nu este complet finalizat. „Există unele obstacole” care trebuie depășite înainte ca decizia să fie oficializată, a spus el.

Presa iraniană relatează că în interiorul Adunării Experților au existat discuții privind modul în care ar trebui anunțată decizia finală. Mai exact, membrii nu s-au pus pe deplin de acord dacă numirea trebuie făcută în cadrul unei reuniuni față în față sau dacă poate fi comunicată fără această formalitate.

În acest context, un alt membru al Adunării, Hossein Mozafari, a făcut apel la calm și a cerut populației „să se abțină de la orice speculații și la răspândirea de zvonuri despre acest subiect”.

Procedura de succesiune, declanșată după moartea lui Khamenei

Procesul de desemnare a noului lider suprem a început la scurt timp după moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis weekendul trecut în urma primelor lovituri americano-israeliene asupra Iranului.

Adunarea Experților, formată din 88 de membri, este instituția care are autoritatea de a numi liderul suprem al republicii islamice. Sediile sale din Teheran și din orașul sfânt Qom, situat în sudul țării, au fost lovite de atacuri israeliene luni, respectiv marți.

Israelul a anunțat deja că viitorul lider al Iranului ar putea deveni, la rândul său, „o țintă.

Conducere interimară la Teheran

Până la desemnarea oficială a noului lider suprem, puterea interimară este exercitată de președintele Masoud Pezeshkian, de șeful sistemului judiciar, Golam Hossein Mohseni-Ejei, și de clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experților.

În spațiul public au apărut și informații despre o posibilă numire a lui Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem. Totuși, aceste relatări s-au dovedit premature. Potrivit presei iraniene, ceea ce fusese prezentat drept o „primă numire” a fost, în realitate, doar o întâlnire preliminară.

Informația potrivit căreia Mojtaba Khamenei ar fi fost deja desemnat a fost răspândită inițial de membri ai Gărzii Revoluționare, însă nu a fost confirmată oficial de Adunarea Experților.

