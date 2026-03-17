Războiul din Golf reduce drastic cererea de zboruri în regiune. Avioanele Emirates către Dubai zboară aproape goale

Compania aeriană Emirates operează zboruri către Dubai care sunt aproape goale în unele cazuri, deoarece călătorii evită Golful Persic, o dovadă a provocărilor cu care se confruntă cea mai mare companie aeriană internațională din lume în a-și restabili rețeaua pe fondul unui război prelungit.

Zborurile către Dubai dinspre destinaţii din SUA şi Europa continentală au fost cel mai grav afectate, avioanele care se întorc din Praga sau Budapesta fiind ocupate doar în proporţie de 5% până la 10%, conform datelor companiei aeriene cu sediul în Dubai, care au fost analizate de Bloomberg.

Cu ocazia unui zbor cu plecare din Paris, Emirates a transportat aproximativ 25 de pasageri la bordul unui Airbus A380 cu o configuraţie de mare densitate, care poate găzdui de obicei aproximativ 600 de persoane, arată documentele. În mod obişnuit, numărul de pasageri este aproape același cu numărul de membri ai echipajului necesar pentru o aeronavă de tip Airbus A380.

Documentele mai arată că mai multe aeronave care s-au întors din New York au zburat cu doar o cincime din bilete vândute, iar cel puţin un zbor din ultima săptămână a decolat cu mai puţin de 35 de pasageri la bordul unui avion jumbo A380 de tip Airbus SE. Plecările din Chicago au avut doar jumătate din locuri ocupate, transmite Agerpres.

În schimb, zborurile Emirates cu plecare din Dubai arată diferit, deoarece mulţi oameni pleacă din oraş cu numărul redus de avioane disponibile. Emirates aduce apoi avioanele înapoi la hub-ul său cu un grad redus de ocupare.

De asemenea, compania aeriană trebuie să se ocupe zilnic de câteva mii de neprezentări la zborurile de plecare, conform unui document intern, care subliniază complexităţile desfăşurării unei operaţiuni care include în mod normal sute de zboruri zilnice care sunt aproape pline. Compania oferă rambursări şi reprogramare flexibilă pentru zboruri până la sfârşitul lunii.

Într-un comunicat de presă, Emirates a transmis că va continua să îşi restabilească reţeaua în ritm rapid, cu condiţia să poată face acest lucru în siguranţă. Având în vedere circumstanţele, gradul actual de ocupare la intrare este, aşa cum era de aşteptat, unul redus, a declarat un oficial de la Emirates. Compania a declarat că nu comentează cu privire la gradul de ocupare a rutelor.

Înainte de război, Emirates opera aproximativ 500 de zboruri de pe Aeroportul Internaţional Dubai într-o zi normală, aproximativ jumătate dintre acestea fiind plecări, o cifră care în data de 16 martie a scăzut până la 71 de decolări, conform datelor Flightradar24.

Chiar dacă cererea de transport de pasageri este redusă, Emirates încarcă şi marfă în avioanele sale, ceea ce oferă companiei un alt flux de venituri şi, mai important, un aflux de bunuri perisabile în Dubai. Emirates pune accent pe operarea avioanelor Boeing Co 777, deoarece acestea au o capacitate de încărcare mai optimă decât avioanele de tip Airbus A380.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă, ceea ce face ca avioanele să fie una dintre puţinele modalităţi de a importa provizii în Dubai.

Operaţiunile Emirates, o companie aeriană de stat, au fost grav perturbate de ameninţările reprezentate de rachetele iraniene în spaţiul aerian din Emiratele Arabe Unite. Mai multe incidente cu drone în vecinătatea aeroportului din Dubai au provocat pagube minore la acest hub de la începutul războiului din Iran.

Marţi dimineaţa, Emiratele Arabe Unite au anunţat închiderea completă a spaţiului aerian timp de aproximativ două ore, deoarece ţara din Golf a interceptat atacuri din partea Iranului. Autoritatea Generală a Aviaţiei Civile a declarat că decizia a fost luată pentru a asigura siguranţa zborurilor şi a echipajelor, precum şi pentru a proteja teritoriul ţării.