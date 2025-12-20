Keir Starmer, presat să ceară arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie: „O oportunitate de aur” pentru guvernul britanic

Prim-ministrul britanic Keir Starmer este supus unor presiuni să solicite autorităților locale arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații extrem de grave.

Andrew Tate urma să participe sâmbătă la o gală de box organizată în Dubai. În acest context, fosta ministră de interne a Marii Britanii, Priti Patel, a declarat că „frații Tate se confruntă cu acuzații extrem de grave” și a cerut ca premierul britanic să intervină pe lângă autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru ca aceștia să fie arestați și extrădați.

„Prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat”, a spus Patel, potrivit agenției DPA, citată de Agerpres.

Și Emily Darlington, deputată laburistă care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a criticat libertatea de mișcare de care se bucură frații Tate, calificând situația drept „un afront la adresa justiției”.

„Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei”, a declarat Darlington. Aceasta a subliniat că, prea des, victimele sunt cele ale căror vieți sunt restrânse, în timp ce agresorii evită răspunderea penală.

Apeluri similare au venit și din partea avocatului Matt Jury, care reprezintă patru femei ce au intentat un proces civil împotriva lui Andrew Tate. Acesta a afirmat că guvernul britanic are „o oportunitate de aur” de a acționa.

„Guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai și a-l aduce în sfârșit în fața instanței în Regatul Unit”, a spus Jury, adăugând că demonstrarea unor consecințe clare este esențială în combaterea misoginismului.

Guvernul britanic a anunțat recent un program național de instruire a profesorilor pentru a identifica și combate sexismul în școli, parte a strategiei de prevenire a violenței împotriva femeilor.

Andrew Tate și fratele său, Tristan, se confruntă cu multiple acuzații în Marea Britanie, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane și proxenetism. Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pe numele lor, însă a fost de acord ca, înainte de extrădare, să fie finalizate procedurile judiciare aflate în desfășurare în România, unde cei doi sunt cercetați pentru viol și trafic de persoane.