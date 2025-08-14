Agenda întâlnirii Trump-Putin din Alaska și măsurile de securitate luate de americani

Președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, vor avea mâine, 15 august, o întâlnire bilaterală pe baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Potrivit anunțului transmis de Kremlin, discuțiile vor începe la ora 22:30 (ora României cu o întrevedere tête-à-tête, în prezența exclusivă a translatorilor.

Din delegația oficială a Rusiei fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ministrul apărării Andrei Belousov, cel al finanțelor Anton Siluanov, precum și Kirill Dmitriev, reprezentant special pentru cooperare economică internațională.

Surse ruse au confirmat că, la finalul întrevederii, cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună.

În dimineața zilei de joi, presa rusă a relatat că un avion militar de tip Il-76 a decolat de pe aeroportul Vnukovo și se îndreaptă către Alaska. Potrivit agenției TASS, la bord s-ar afla una dintre echipele tehnice responsabile de logistica summitului.

Ucraina, tema centrală – dar nu unica

Consilierul Iuri Ușakov a declarat, într-un briefing premergător summitului, că principala temă a discuțiilor va fi războiul din Ucraina. Totuși, agenda este mai amplă, iar tonul – spune oficialul rus – se dorește a fi „constructiv, axat pe rezultate”. Sunt prevăzute și discuții asupra relațiilor economice bilaterale și asupra arhitecturii globale de securitate.

„Între Rusia și Statele Unite există un potențial economic uriaș, care până acum nu a fost valorificat”, a declarat Ușakov.

Întâlnirea propriu-zisă va continua, după dialogul în doi, cu un mic dejun de lucru în format extins, la care vor participa câte cinci reprezentanți din fiecare delegație. Componența echipei americane urmează să fie anunțată oficial de Washington.

Oficialii ruși au precizat că, imediat după încheierea summitului, delegația de la Kremlin va părăsi Alaska și se va întoarce în Rusia.

„Fortăreața de gheață“

Baza Elmendorf-Richardson, situată în apropiere de Anchorage, găzduiește peste 32.000 de militari și membri ai familiilor acestora, echivalând cu aproximativ 10% din populația celui mai mare oraș al statului Alaska. Pe lângă trupele americane din toate ramurile armatei, zona este cunoscută și pentru prezența constantă a urșilor grizzly, a elanilor și a lupilor — o combinație neobișnuită pentru un summit de acest calibru.

Întâlnirea, prima față în față între cei doi lideri în mai bine de cinci ani, are loc într-un context internațional marcat de eforturile de a obține o încetare a focului în Ucraina, dar și de îngrijorări tot mai mari în rândul aliaților europeni cu privire la direcția pe care o pot lua aceste discuții bilaterale.

O alegere strategică și simbolică

Decizia de a organiza summitul la Elmendorf-Richardson a venit după săptămâni de planificare și negocieri privind securitatea și logistica. Alegerea bazei militare oferă un cadru securizat, departe de zonele urbane, cu acces limitat pentru presă și protestatari, dar și cu infrastructură completă pentru comunicații sensibile și operațiuni de escortare.

Baza, aflată în Anchorage — cel mai mare oraș din Alaska — a fost creată în 2010 prin fuziunea dintre Elmendorf Air Force Base și Fort Richardson. De-a lungul decadelor, a jucat un rol esențial în strategia de apărare a SUA în fața Uniunii Sovietice, găzduind escadrile de avioane de vânătoare și rețele radar de avertizare timpurie.

Chiar dacă multe dintre sistemele radar au fost dezafectate, baza rămâne activă și găzduiește avioane de luptă F-22 Raptor. Aparatele de aici sunt frecvent mobilizate pentru a intercepta avioane rusești care intră în spațiul aerian american dinspre nord.

Un summit departe de ochii publicului

Pentru președintele Trump, locația reprezintă o oportunitate de a transmite un semnal de forță militară, într-un mediu controlat. „Este o modalitate de a evidenția capacitatea de negociere a SUA într-un cadru în care riscul de interferență este minim”, a declarat Benjamin Jensen, expert în securitate și politică de apărare la Center for Strategic and International Studies din Washington.

El a adăugat că această întâlnire oferă lui Trump ocazia de a cultiva o relație directă cu Putin, menținând în același timp un echilibru de putere prin prezența simbolică a armatei americane.

Temeri legate de rezultatul discuțiilor

În ciuda măsurilor de securitate și a simbolismului locului, summitul de la Anchorage stârnește îngrijorări în Europa și în Ucraina. Discuțiile vor avea loc în format restrâns, fără participarea unor lideri europeni sau a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump a fost „foarte clar” în dorința sa de a obține o încetare a focului. Totuși, oficiali europeni se tem că o înțelegere bilaterală ar putea favoriza pozițiile ruse, în special în condițiile în care Trump a sugerat că o eventuală soluție ar putea include „schimburi teritoriale”.

„Există șanse reale ca această primă întâlnire să deschidă drumul unei a doua, mai substanțială. Cea de vineri este despre explorarea pozițiilor și înțelegerea punctelor de negociere”, a declarat Trump presei americane, miercuri.

Istorie diplomatică pe teren militar

Joint Base Elmendorf-Richardson nu este străină de vizite diplomatice la nivel înalt. În 1971, președintele american Richard Nixon s-a întâlnit aici cu împăratul Japoniei, Hirohito — marcând prima vizită oficială a monarhului japonez pe un teritoriu străin. Un an mai târziu, Nixon a făcut din Elmendorf ultima sa oprire înainte de a reveni în SUA după vizita istorică în China.

În 1983, președintele Ronald Reagan a făcut o oprire scurtă în drum spre Asia, iar în 1984, a vizitat Fairbanks, unde s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea.

Fondată în 1940, Elmendorf a cunoscut o dezvoltare accelerată în anii '50 și '60, devenind o linie-cheie de apărare aeriană împotriva unei posibile agresiuni sovietice.

Îngrijorări privind păstrarea secretelor de delegația rusă

Prezența lui Vladimir Putin pe o bază militară americană care a fost proiectată, în mare parte, pentru a contracara exact tipul de amenințări pe care Rusia le reprezintă astăzi, este una plină de ironie geopolitică.

Baza militară americană din Alaska, construită să intercepteze avioanele Rusiei, se pregătește acum, paradoxal, să primească unul.

De-a lungul deceniilor, SUA au monitorizat spațiul aerian nordic, în căutarea unor semne de agresiune din partea Uniunii Sovietice, iar mai recent — din partea Rusiei și Chinei.

De această dată, însă, nu e vorba despre detectarea unei incursiuni aeriene ostile, ci despre primirea oficială a unui lider care, în mod tradițional, nu ar fi fost invitat în astfel de spații militare americane.

Discreție oficială, îngrijorare neoficială

Oficialii bazei au refuzat să răspundă întrebărilor legate de modul în care vor asigura securitatea vizitei sau despre pregătirile logistice. Casa Albă a oferit același răspuns: tăcere, invocând protejarea operațiunilor.

Foști comandanți militari susțin că baza are infrastructura necesară pentru a găzdui astfel de evenimente, dacă sunt luate măsurile adecvate.

„Elmendorf-Richardson este o bază mare, iar conversațiile nu se vor desfășura în zone sensibile sau esențiale pentru misiunile noastre”, spune David Nahom, fost comandant al regiunii NORAD Alaska și al Comandamentului Forțelor Aeriene din zonă, retras anul trecut. „Am avut mereu vizitatori internaționali, poate nu ruși, dar suntem obișnuiți cu astfel de situații.”

Baza are proceduri clare pentru a izola zonele clasificate în timpul vizitelor de nivel înalt, iar măsurile contra spionajului, fie el electronic sau fizic, sunt parte din rutina operațională.

Oaspeți neobișnuiți, întrebări fără răspuns

Însă rămân întrebări fără răspuns: cum va arăta exact delegația rusă? Ce avioane vor însoți liderul de la Kremlin? Se știe că Vladimir Putin rareori călătorește, chiar și în Rusia, fără escortă militară, iar parte din delegați vor fi actuali membri ai serviciilor secrete sau fost agenți KGB. Astfel, se negociază intens, la nivelul statelor majore, detaliile privind ceea ce va aduce Rusia pe teritoriul SUA — și mai ales unde va fi parcat fiecare aparat sau echipament.

„Este o vizită cu totul fără precedent în ultimii ani. Sincer, nimeni nu știe exact ce va fi permis și cum va arăta intrarea lor în spațiul nostru aerian”, recunoaște Nahom.

La rândul său, Ravi Chaudhary, fost secretar adjunct în cadrul Forțelor Aeriene pentru infrastructură și baze, crede că baza poate gestiona logistic și operațional summitul, dar atrage atenția asupra problemelor mai largi de consistență și seriozitate din partea administrației Trump.

„Au capacitatea de a pregăti acest eveniment. Știu că se mobilizează rapid. Dar, cunoscând istoricul acestei administrații în materie de respectare a protocoalelor de securitate, și având în vedere importanța strategică a bazei, mă întreb dacă este cu adevărat o idee bună”, afirmă el.