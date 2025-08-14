Cum va decurge summitul din Alaska dintre Trump și Putin. Discuție tete-a-tete între cei doi lideri, declarații de presă și conferință de presă

Întâlnirea dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, va avea loc vineri, 15 august, în Alaska. Discuțiile vor începe la ora locală 11:30 (22:30 ora Moscovei și a României) cu o sesiune față în față, la care vor participa doar cei doi lideri și traducătorii lor.

„Această întâlnire, după cum ştiţi cu toţii, va avea loc în Alaska, la Anchorage, mai precis într-una dintre clădirile bazei militare combinate Elmendorf-Richardson”, a precizat consilierul lui Putin, Iuri Uşakov.

Tema centrală a summitului va fi soluționarea crizei din Ucraina, dar vor fi abordate și alte subiecte privind pacea, securitatea internațională și cooperarea bilaterală.

„Se lucrează în primul rând la elaborarea activă a componentei politice a summitului. Desigur, vor fi abordate şi obiective mai largi pentru asigurarea păcii şi securităţii, precum şi cele mai actuale şi acute probleme internaţionale şi regionale”, a declarat Ușakov, citat de TASS și News.ro.

După discuția față în față, negocierile vor continua în format extins, 5 la 5, urmate de un mic dejun de lucru. Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov, asistentul prezidențial Iuri Ușakov și reprezentantul special Kirill Dmitriev. Componența delegației americane nu a fost încă anunțată oficial, deși a fost stabilită.

La începutul întâlnirii, fiecare președinte va face scurte declarații. „Se preconizează că la începutul întâlnirii, fiecare dintre preşedinţi va spune câteva cuvinte, aceasta fiind o practică obişnuită în negocierile internaţionale”, a declarat Ușakov.

La final va fi organizată o conferință de presă comună. Durata negocierilor va depinde de modul în care vor decurge discuțiile.

Ușakov a subliniat și simbolismul locului ales pentru summit: în apropierea bazei se află un cimitir memorial în care sunt îngropați nouă piloți sovietici, doi militari și doi civili, decedați în timpul programului lend-lease din Al Doilea Război Mondial. Întâlnirea are loc în anul marcării a 80 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste și a Japoniei militariste.