Europa caută o locație pentru o posibilă întâlnire între Trump, Zelenski și Putin

Diplomația occidentală analizează intens în aceste zile mai multe variante de orașe europene care ar putea găzdui o întâlnire cu totul excepțională între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit informațiilor publicate de Sky News, summitul ar putea avea loc până la sfârșitul lunii august, însă decizia finală depinde în mod direct de rezultatul discuțiilor Trump–Putin programate mâine, în Alaska.

Conform surselor citate, principala condiție pentru organizarea unei întâlniri trilaterale este ca summitul bilateral de vineri să indice o minimă disponibilitate din partea Moscovei pentru negocieri reale privind conflictul din Ucraina.

„Dacă discuția de mâine decurge într-o notă constructivă, este de așteptat ca Uniunea Europeană și Statele Unite să aibă o convorbire telefonică sâmbătă, în vederea pregătirii următorului pas – o întrevedere cu participarea tuturor celor trei lideri”, relatează Sky News, citând surse diplomatice.

Geneva, Roma, Helsinki – posibile gazde

Președintele Zelenski ar fi sugerat Roma ca posibil loc de desfășurare a negocierilor, însă această variantă nu pare să întrunească sprijinul deplin al marilor capitale europene. Parisul, Madridul, Berlinul și Helsinki susțin că o locație neutră ar conferi mai mult echilibru unui astfel de eveniment, menționând Geneva ca opțiune preferată.

Turcia, care în trecut a mai găzduit tentative de dialog ruso-ucrainean, și-a exprimat la rândul său disponibilitatea de a organiza summitul – de două ori în ultimele săptămâni, potrivit unor surse diplomatice.

SUA implicate direct în căutarea unei soluții

Presiunea de a găsi o locație convenabilă tuturor părților a crescut în ultimele zile, în condițiile în care surse apropiate administrației Trump au confirmat că Washingtonul lucrează deja, alături de partenerii europeni, la scenariile logistice pentru o întâlnire care ar putea avea loc chiar la finalul săptămânii viitoare.

Deocamdată, niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial. Totul depinde de tonul și concluziile întâlnirii Trump–Putin de mâine, despre care mai mulți analiști avertizează că ar putea reprezenta un test de sinceritate pentru Kremlin și o verificare a capacității lui Trump de a negocia fără a submina poziția Ucrainei.