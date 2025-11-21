Video Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii dacă Ucraina nu acceptă planul american

Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.

Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin.

”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declart liderul de la Kremlin.

„Ucraina și aliații săi europeni încă își fac iluzii și visează să provoace Rusiei o înfrângere strategică pe câmpul de luptă”, a continuat Vladimir Putin, asigurându-ne că Moscova este gata, în cazul unui refuz, să își atingă obiectivele „prin forța armelor, în cadrul unei lupte armate”, potrivit Le Figaro.

„Dacă Kievul nu dorește să discute propunerile președintelui Donald Trump și refuză să o facă, atunci Kievul și belicoșii europeni trebuie să înțeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil în alte sectoare-cheie ale frontului”, a adăugat președintele rus.

Joi, armata rusă a afirmat că a cucerit un oraș din estul Ucrainei, unde forțele ucrainene, mai puține la număr și mai puțin bine echipate, se află în dificultate.