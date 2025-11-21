Cum comentează Kremlinul planul de pace al SUA. Avertisment pentru Zelenski

Kremlinul l-a îndemnat vineri pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze „acum”, altminteri riscă pierderea unor noi teritorii, la o zi după publicarea unei propuneri americane surprinzătoare de încheiere a conflictului cu Rusia, relatează AFP.

„Activitatea eficientă a forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski: ar fi bine să negocieze acum decât mai târziu. Spaţiul de manevră pentru luarea deciziilor se micșorează pe măsură ce pierde teritorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice

El a precizat că Moscova nu a primit „oficial” detaliile planului de pace al Washingtonului.

„Există anumite idei care vin dinspre partea americană, dar nimic nu este discutat în detaliu în acest moment. Vedem câteva propuneri noi, dar nu am primit nimic oficial și nu a existat nicio discuție de fond pe marginea acestor puncte”, a spus el.

„Suntem complet deschişi şi ne menţinem deschiderea faţă de negocierile de pace”, a declarat el, precizând că Moscova se referă la continuarea negocierilor pe baza discuţiilor de la summitul Rusia-SUA de la Anchorage.

Pe de altă parte, Kremlinul a atras atenția că nu intenţionează să poarte negocieri public „modul megafon”, întrucât este interesat ca acestea să fie încununate de succes, scrie agenţia rusă TASS citându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Suntem deschişi la negocieri de pace astfel încât acestea să fie de succes, și nu de dragul procesului. Şi noi ne dorim realmente ca aceste negocieri de pace să fie încununate de succes. Pentru ca acest lucru să se întâmple, nu suntem dispuşi să discutăm despre asta în modul megafon”, a punctat reprezentantul Kremlinului răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat în ce măsură este acceptabil pentru Rusia planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru soluţionarea războiului din Ucraina.

Deși oficialii americani și ucraineni au confirmat existența unui draft, natUra acestuia este încă neclară, alimentând diverse speculații, înclusiv că ar exista o propunere a SUA privind „taxe de închiriere” pe care să le plătească Rusia în schimbul regiunii Donbas.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a primit joi planul de pace al SUA, în urma unei întrevederi cu o delegație americană, și intenționează să îl discute în zilele următoare cu președintele american Donald Trump.

Kievul neagă că ar fi acceptat planul de pace al administraţiei Trump

Această clarificare a venit din partea lui Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, după ce oficiali americani au declarat că Kievul ar fi fost de acord cu majoritatea termenilor acestuia, relatează Reuters.

Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar da curs multora dintre cererințele maximaliste ale Rusiei, solicitând Kievului să renunţe la teritorii estice aflate sub controlul său, să reducă dimensiunea armatei şi să abandoneze pentru totdeauna speranţa de a adera la NATO.

„Acest plan a fost elaborat imediat după discuţiile cu unul dintre membrii cu rangul cel mai înalt din administraţia preşedintelui Zelenski, Rustem Umerov, care a fost de acord cu marea parte a planului, după ce a făcut câteva modificări, şi l-a prezentat preşedintelui Zelenski”, a declarat joi un oficial american de rang înalt.

Însă Umerov a clarificat vineri faptul că nu a discutat termenii planului și nu ar fi putut să-și dea aprobarea. „În timpul vizitei mele în Statele Unite, rolul meu a fost unul tehnic – organizarea întâlnirilor şi pregătirea dialogului. Nu am furnizat nicio evaluare şi, cu atât mai puţin, nicio aprobare a vreunui punct. Acest lucru nu ţine de competenţa mea şi nu corespunde procedurii”, a scris el pe Telegram.

„Echipele noastre – Ucraina şi SUA – vor lucra la punctele planului pentru a pune capăt războiului”, a scris preşedintele ucrainean joi noapte pe Telegram. „Suntem pregătiţi pentru o muncă constructivă, onestă şi promptă”, a adăugat el.

Planul, a cărui copie a fost analizată de Reuters, include condiţii pe care oficialii ucraineni le-au respins anterior ca fiind echivalente cu capitularea.

Forţele armate ale Ucrainei ar fi limitate la 600.000 de soldaţi, iar NATO nu ar staţiona niciodată trupe pe teritoriul ucrainean. Sancţiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate treptat, Moscova ar fi invitată să revină în grupul G8 al ţărilor industrializate, iar activele ruseşti îngheţate ar fi virate într-un fond de investiţii, Washingtonul primind o parte din profituri.

Dar, deşi planul detaliază multe dintre elementele dorite de mult timp de Rusia, el abordează şi o parte dintre obiectivele-cheie ale Ucrainei, deşi în termeni mai vagi. Una dintre principalele cereri ale Ucrainei, aceea de a primi garanţii de securitate executorii echivalente cu clauza de apărare reciprocă din Tratatul NATO pentru a descuraja Rusia să atace din nou, este cuprinsă într-o singură frază: „Ucraina va primi garanţii solide de securitate”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a dezvăluit într-o conferinţă de presă că secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special al SUA Steve Witkoff au lucrat în secret la acest plan timp de aproximativ o lună şi că Trump îl susţine.

„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realităţile situaţiei, după cinci ani de război devastator, pentru a găsi cel mai bun scenariu, avantajos pentru ambele părţi, în care ambele părţi câştigă mai mult decât trebuie să ofere”, a spus ea.

Accelerarea diplomaţiei americane vine într-un moment dificil pentru Kiev, cu trupele sale în defensivă pe câmpul de luptă şi guvernul lui Zelenski este afectat de un scandal major de corupţie.

Rusia susține că a preluat controlul asupra oraşului Kupiansk din nord-estul Ucrainei şi asupra celei mai mari părţi a oraşului Pokrovsk, care ar reprezenta primele cuceriri importante ale Rusiei în aproape doi ani.