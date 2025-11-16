Câteva mii de oameni au protestat sâmbătă în Ciudad de México împotriva criminalității, corupției și impunității, în cadrul unei manifestații inițiate de tineri din Generația Z, dar care a atras un sprijin semnificativ și din partea susținătorilor mai în vârstă ai opoziției.

Protestul a fost în mare parte pașnic, însă s-a încheiat cu incidente izolate între un grup de tineri și forțele de ordine. Manifestanții au aruncat cu pietre, artificii și obiecte contondente spre polițiști și au încercat să le ia scuturile și echipamentul.

Pablo Vázquez, secretarul pentru securitate din capitală, a declarat că 120 de persoane au fost rănite, dintre care 100 sunt polițiști. Douăzeci de protestatari au fost arestați.

Un val global de proteste ale Generației Z

Protestele organizate de cei născuți între sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2010 au crescut în mai multe țări în acest an, având ca teme centrale inegalitatea, regresul democratic și corupția. Cea mai mare mobilizare de acest tip a avut loc în Nepal, în septembrie, după interzicerea unor platforme de socializare, eveniment care a culminat cu demisia prim-ministrului.

În Mexic, mulți tineri spun că sunt frustrați de problemele structurale persistente, precum corupția și lipsa de răspundere pentru infracțiunile violente. „Avem nevoie de mai multă securitate”, a spus Andrés Massa, un consultant de afaceri în vârstă de 29 de ani, care purta steagul cu simbolul pirat – devenit emblemă internațională a protestelor Gen Z.

Protestul a atras însă și participanți mai în vârstă. Arizbeth García, medic în vârstă de 43 de ani, a declarat că a ieșit în stradă pentru a susține finanțarea sistemului public de sănătate și pentru o mai bună protecție a personalului medical, „expus la aceeași insecuritate care afectează întreaga țară”.

Reacția președintei Șeinbaum

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, se bucură în continuare de un nivel ridicat de aprobare, în ciuda unei serii recente de crime cu impact mediatic, inclusiv asasinarea unui primar popular din statul Michoacán.

În zilele premergătoare protestului, Sheinbaum a acuzat partidele de dreapta că încearcă să se infiltreze în mișcarea Gen Z și că folosesc conturi automatizate pe rețelele sociale pentru a amplifica participarea.

Între timp, câțiva influenceri Gen Z au anunțat că se distanțează de protest, în timp ce personalități în vârstă, precum fostul președinte Vicente Fox și miliardarul Ricardo Salinas Pliego, și-au exprimat sprijinul.

Participare intergenerațională

La manifestație au fost prezente persoane din mai multe categorii de vârstă, inclusiv susținători ai lui Carlos Manzo, primarul din Michoacán ucis recent, care au purtat pălării de paie – simbol al mișcării sale politice.

„Statul este în declin”, a spus Rosa María Ávila, agent imobiliar de 65 de ani, venită din orașul Pátzcuaro. Ea a afirmat că Manzo a fost ucis pentru că „a trimis forțe în zonele montane pentru a combate grupările infracționale” și pentru că „a avut curajul să le înfrunte”.