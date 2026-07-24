Prinț saudit, găsit mort într-un hotel de lux din Londra anul trecut. Anchetatorii au stabilit cauza decesului

Un membru al familiei regale din Arabia Saudită a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Londra, după ce anterior urmase un tratament pentru dependența de alcool și medicamente. O anchetă desfășurată de autoritățile britanice a concluzionat că decesul a fost provocat de consumul simultan al mai multor substanțe, fără indicii că tânărul ar fi vrut să își ia viața.

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit fără mort pe 25 noiembrie anul trecut, în baia unei camere de la hotelul Marriott din Londra, relatează Independent.co.uk.

A fost găsit de o cameristă

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei desfășurate la Inner West London Coroner's Court, prințul se cazase la hotel pe 19 noiembrie 2025, pentru un sejur de o săptămână.

Ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere îl arată în seara dinaintea decesului, când a ieșit pentru a fuma o țigară.

A doua zi, o cameristă a intrat în camera încuiată și l-a găsit întins pe podeaua băii, complet îmbrăcat. Personalul hotelului și echipajele medicale au intervenit de urgență, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Alcool, GHB și medicamente anxiolitice

Raportul toxicologic a arătat că tânărul avea o alcoolemie de 222 mg de alcool la 100 ml de sânge, de aproape trei ori peste limita legală pentru conducerea unui autovehicul în Marea Britanie.

În organismul său au mai fost descoperite concentrații considerate potențial letale de GHB (gamma-hidroxibutirat), un drog recreațional cunoscut drept „drogul petrecerilor”, precum și urme de canabis și alprazolam (Xanax). De asemenea, au fost identificate și alte medicamente anxiolitice administrate în doze terapeutice.

Autopsia a stabilit că prințul nu suferea de boli acute sau cronice, însă a intrat în stop cardiac ca urmare a combinației dintre alcool și substanțele consumate.

Urmase tratament pentru dependență

În timpul anchetei s-a aflat că Abdullah Al Saud se confrunta cu probleme legate de consumul de alcool și Xanax.

În august 2025, acesta fusese internat la renumita clinică privată Priory din Roehampton, unde a urmat un program de detoxifiere pentru alcool, benzodiazepine și pregabalin.

Atunci, un psihiatru a declarat că pacientul a colaborat foarte bine pe parcursul tratamentului și că detoxifierea s-a desfășurat fără complicații fizice.

După externare, prințul a continuat tratamentul într-o altă clinică privată, unde a fost tratat și pentru o infecție respiratorie. El a părăsit unitatea medicală pe 14 octombrie.

Verdictul anchetei

Asistentul legist Jean Harkin a concluzionat că nu există dovezi care să indice o sinucidere sau implicarea unei alte persoane.

Potrivit acesteia, atât personalul clinicilor unde fusese tratat, cât și probele administrate în anchetă arătau că nu existau motive de îngrijorare privind intenții suicidare. În camera de hotel nu a fost găsit niciun bilet de adio, iar imaginile de pe camerele de supraveghere confirmă că prințul era singur în noaptea dinaintea morții.

Verdictul oficial a fost „deces accidental”, cauza fiind stabilită drept ingestia mai multor substanțe.

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud făcea parte din familia regală saudită și era descendent al unui strămoș al regelui Salman al Arabiei Saudite.