Arabia Saudită vrea să reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz și are în plan extinderea conductei petroliere către Marea Roşie

Arabia Saudită analizează extinderea capacităţii conductei care transportă ţiţei către coasta Mării Roşii, o măsură care ar permite regatului şi, posibil, altor state din Golf să exporte mai mult petrol fără a traversa Strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Reuters cinci surse apropiate discuţiilor.

Conducta Est–Vest, construită la începutul anilor 1980, a devenit esenţială după izbucnirea războiului cu Iranul şi blocarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

În prezent, infrastructura poate transporta până la 7 milioane de barili de ţiţei pe zi către portul Yanbu, de la Marea Roşie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinăriile de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili sunt destinaţi exportului, potrivit News.

Potrivit surselor, Arabia Saudită poartă discuţii preliminare cu unele state vecine privind majorarea capacităţii conductei cu până la 2 milioane de barili pe zi.

Deocamdată nu este clar dacă proiectul va presupune modernizarea infrastructurii existente sau construirea unei noi conducte.

Una dintre surse a precizat că planul ar putea include şi o conductă secundară destinată produselor petroliere rafinate.

Kuweit, Bahrain şi Qatar nu dispun în prezent de rute alternative care să evite Strâmtoarea Ormuz, iar conducta Irak–Turcia funcţionează mult sub capacitate din cauza disputelor şi întreruperilor repetate.

Directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, şeicul Nawaf Al-Sabah, a confirmat luna trecută că există discuţii cu Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite privind extinderea sistemului de conducte pentru a permite transportul petrolului kuweitian.

Sursele afirmă că proiectul ar putea adăuga între 1 şi 2 milioane de barili pe zi la capacitatea de transport şi ar necesita investiţii de miliarde de dolari, urmând să fie realizat pe parcursul mai multor ani. Totodată, implementarea lui ar putea impune modificarea mecanismului de stabilire a preţurilor pentru ţiţeiul saudit.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a obligat statele din Golf să reducă producţia cu până la 12 milioane de barili pe zi, provocând o explozie a preţurilor petrolului. Deşi exporturile au fost reluate parţial după acordul preliminar dintre Statele Unite şi Iran, volumele rămân sub nivelurile de dinaintea conflictului.

În timpul crizei, producţia Irakului s-a prăbuşit de la 4,3 milioane la mai puţin de 1,5 milioane de barili pe zi, Kuweitul a declarat forţă majoră, iar rafinăria Sitra din Bahrain a fost lovită de mai multe ori de rachete iraniene.

Analiştii consideră că aceste planuri reflectă preocuparea tot mai mare a statelor din Golf privind vulnerabilitatea rutelor energetice din regiune şi necesitatea dezvoltării unor alternative la Strâmtoarea Ormuz. În acelaşi timp, extinderea capacităţii de export a Arabiei Saudite ar putea intensifica competiţia cu Emiratele Arabe Unite pentru creşterea producţiei de petrol şi ar putea pune presiune asupra preţurilor pe piaţa internaţională.