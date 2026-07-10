Caz șocant în SUA: O fetiță de 4 ani ar fi fost ucisă de părinți, care au încercat să-i dizolve trupul cu substanțe chimice

O fetiță de patru ani din Carolina de Sud ar fi fost ucisă de propriii părinți, care au încercat apoi să distrugă cadavrul folosind substanțe corozive și alte unelte. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai îngrozitoare cazuri întâlnite.

Șeriful din comitatul Aiken, Marty Sawyer, a declarat că ancheta a arătat că părinții copilului, Michilae Herring și Johnmarea Harris, au folosit „substanțe chimice corozive și alte unelte” pentru a distruge dovezile după moartea micuței Javeayah Harris, potrivit postului Wis 10.

Potrivit anchetatorilor, ceea ce a mai rămas din trupul fetiței a fost aruncat ulterior în lacul de acumulare Cedar Creek, din comitatul Fairfield.

O parte dintre rămășițe au fost recuperate de anchetatori, iar testele ADN au confirmat că acestea aparțin copilului biologic al celor doi suspecți.

„Vreau să vă spun că, pe baza probelor criminalistice, a declarațiilor și a analizelor efectuate, au fost făcute eforturi ample și deliberate pentru distrugerea și ascunderea dovezilor după moartea lui Javeayah”, a declarat șeriful Marty Sawyer.

Șeriful a afirmat că, în aproape 40 de ani de carieră în forțele de ordine, nu s-a confruntat cu un caz atât de cumplit.

„Nu am auzit niciodată de ceva atât de îngrozitor”, a spus acesta.

Anchetatorii cred că fetița era moartă de aproximativ o lună înainte ca mama ei să sune la 911, pe 30 iunie, pentru a anunța dispariția copilului.

Potrivit autorităților, este puțin probabil ca restul trupului fetiței să mai fie găsit.

„Este puțin probabil ca întregul trup al lui Javeayah sau alte rămășițe să mai fie recuperate. Cu toții am sperat și ne-am rugat să îi găsim trupul, dar informațiile pe care le-am descoperit arată că acest lucru nu mai este posibil”, a declarat șeriful.

Procurorii au anunțat că cei doi părinți vor fi puși sub acuzare și pentru distrugerea și profanarea rămășițelor umane, pe lângă celelalte infracțiuni investigate în acest caz.