Trump pune sub semnul întrebării acordul nuclear cu Arabia Saudită, la o zi după semnare. Impune o condiție neașteptată

Acordul de cooperare nucleară civilă semnat miercuri de Statele Unite și Arabia Saudită riscă să nu mai intre în vigoare, după ce președintele Donald Trump a anunțat că implementarea sa este condiționată de aderarea Riadului la Acordurile Abraham și de normalizarea relațiilor diplomatice cu Israelul.

Mesajul transmis de liderul de la Casa Albă la mai puțin de 24 de ore după ceremonia oficială de semnare a surprins atât oficialii americani implicați în negocieri, cât și partea saudită, alimentând speculațiile privind tensiuni interne în administrația de la Washington, relatează CNN.

Acord semnat la Washington, urmat de o schimbare de poziție

Miercuri, la sediul Departamentului Energiei, secretarul american al Energiei, Chris Wright, și omologul său saudit au semnat acordul privind dezvoltarea cooperării în domeniul energiei nucleare civile.

Documentul era rezultatul unor negocieri desfășurate pe parcursul mai multor ani și răspundea unei solicitări importante a Arabiei Saudite privind dezvoltarea unui program nuclear civil.

Însă joi, Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că acordul nu poate fi pus în aplicare fără ca Arabia Saudită să adere la Acordurile Abraham, inițiativa lansată în primul său mandat prin care mai multe state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul.

În același mesaj, Trump a negat că înțelegerea ar permite îmbogățirea uraniului pe teritoriul saudit.

Nemulțumiri la Casa Albă și confuzie în administrație

Potrivit unor surse citate de CNN, Trump ar fi fost nemulțumit că Departamentul Energiei a anunțat public semnarea acordului fără o coordonare directă cu președintele.

Ulterior, criticile formulate de experți în neproliferare nucleară, precum și editorialele publicate în Wall Street Journal și comentariile difuzate de Fox News, ar fi contribuit la schimbarea poziției administrației.

Mai mulți oficiali implicați în negocieri au declarat că nu știau că aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Abraham urma să devină o condiție oficială pentru aplicarea acordului.

Versiuni diferite între Casa Albă și Departamentul Energiei

Casa Albă și Departamentul Energiei au prezentat explicații diferite privind modul în care a fost gestionat anunțul.

Reprezentanții administrației prezidențiale au susținut că acordul nu era finalizat și că documentele necesare notificării Congresului nu fuseseră încă transmise.

În schimb, Departamentul Energiei a respins informațiile privind lipsa coordonării și a afirmat că negocierile și comunicarea publică au fost realizate împreună cu Casa Albă și Departamentul de Stat.

Experții avertizează asupra riscurilor

Acordul a stârnit și îngrijorări în rândul specialiștilor în neproliferare nucleară, care au criticat posibilitatea dezvoltării unor capacități de îmbogățire a uraniului și lipsa unor garanții suplimentare privind inspecțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Susținătorii proiectului susțin însă că implicarea Statelor Unite în programul nuclear civil al Arabiei Saudite ar permite Washingtonului să controleze mai bine standardele de siguranță și ar reduce riscul ca Riadul să se orienteze către China sau Rusia pentru dezvoltarea sectorului nuclear.

Presiuni politice și obstacole diplomatice

Schimbarea de poziție a alimentat speculațiile privind o posibilă influență a premierului israelian Benjamin Netanyahu, care s-a opus în trecut dezvoltării unui program nuclear saudit fără o normalizare a relațiilor dintre Riad și Israel.

Casa Albă a negat că Trump și Netanyahu ar fi discutat acest subiect înainte de anunțul făcut de președintele american.

Potrivit CNN, și presa conservatoare americană a exercitat presiuni asupra administrației. Wall Street Journal a remarcat că administrația Biden urmărea un acord nuclear doar în schimbul aderării Arabiei Saudite la Acordurile Abraham, iar Fox News a ridicat aceeași problemă în emisiunile sale.

Negocierile pentru un acord similar au fost avansate și în timpul administrației Biden, însă au fost suspendate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și izbucnirea războiului din Fâșia Gaza.

În același timp, prințul moștenitor Mohammed bin Salman a declarat în repetate rânduri că Arabia Saudită nu va normaliza relațiile cu Israelul fără un parcurs credibil către înființarea unui stat palestinian, ceea ce face ca noua condiție impusă de Donald Trump să complice semnificativ perspectivele implementării acordului.