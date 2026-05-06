search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul petrolului a scăzut după ce SUA au anunțat menținerea armistițiului cu Iranul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prețurile petrolului au scăzut marți, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran rămâne în vigoare, reducând temerile că regiunea ar putea reveni la un război de amploare după atacurile asupra Emiratelor Arabe Unite din această săptămână.

Prețul petrolului a scăzut FOTO Shutterstock
Prețul petrolului a scăzut FOTO Shutterstock

Contractele futures pentru țițeiul Brent, reper internațional, au scăzut cu aproximativ 4%, până la 109,87 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a pierdut aproape 4%, ajungând la 102,27 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Luni, prețurile petrolului au urcat cu peste 4%, pe fondul temerilor că armistițiul fragil dintre SUA și Iran este pe cale să se prăbușească. Iranul a lansat drone și rachete către Emiratele Arabe Unite, în timp ce Washingtonul a anunțat că a scufundat nave iraniene în strâmtoarea strategică Ormuz.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a declarat marți că atacurile Iranului sunt „sub pragul reluării operațiunilor militare majore, în acest moment”. Hegseth a precizat că „armistițiul nu s-a încheiat”.

„În cele din urmă, președintele va decide dacă orice escaladare reprezintă o încălcare a armistițiului”, a spus Hegseth. „În acest moment, armistițiul se menține, dar vom monitoriza situația foarte, foarte atent.”

Operațiune în strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au lansat luni o operațiune de redeschidere a strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial. Hegseth a declarat că două nave comerciale americane, împreună cu distrugătoare ale SUA, au tranzitat strâmtoarea „dovedind că ruta este liberă”.

„Știm că iranienii sunt stânjeniți de acest lucru. Ei au spus că controlează strâmtoarea. Nu o controlează”, a spus secretarul Apărării.

Compania daneză de transport maritim Maersk a anunțat că una dintre navele sale, sub pavilion american – Alliance Fairfax – a traversat luni strâmtoarea Ormuz sub protecția armatei SUA.

Totuși, tensiunile rămân ridicate. Într-un interviu pentru Fox News, Donald Trump a avertizat că Iranul ar putea fi „șters de pe fața Pământului” dacă va viza navele americane care protejează traficul comercial prin strâmtoare.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis într-o postare pe rețelele sociale că evenimentele recente din strâmtoare „arată clar că nu există o soluție militară pentru o criză politică”.

El a adăugat: „Pe măsură ce discuțiile avansează cu efortul binevoitor al Pakistanului, SUA ar trebui să evite să fie atrase din nou într-o mlaștină de către cei rău intenționați. La fel și Emiratele Arabe Unite.”

Irakul, stat membru OPEC, oferă se pare reduceri semnificative cumpărătorilor contractuali pentru țițeiul livrat în această lună, potrivit Bloomberg, însă tancurile petroliere ar trebui să fie dispuse să tranziteze strâmtoarea Ormuz pentru a ridica marfa.

„Nu este doar o chestiune de preț”

Rezervele globale de petrol nu sunt încă la niveluri critice, însă ritmul scăderii stocurilor și distribuția inegală pe regiuni ridică îngrijorări privind penurii locale, a transmis Goldman Sachs într-o notă de luni.

Banca a precizat că rezervele ușor accesibile de produse rafinate se diminuează rapid, în special în cazul materiilor prime pentru petrochimie, precum nafta și GPL, dar și al combustibilului pentru avioane.

CEO-ul Chevron, Mike Wirth, a avertizat luni că penuria de combustibil devine o problemă tot mai serioasă în unele regiuni, cât timp strâmtoarea rămâne închisă.

„Cred că, pe măsură ce oamenii înțeleg realitatea unor rezerve foarte strânse, nu este doar o chestiune de preț”, a spus Wirth pentru CNBC. „Este vorba despre: putem obține combustibilul? În următoarele săptămâni, vom vedea cum aceste efecte se propagă în întregul sistem.”

Goldman estimează că stocurile globale totale de petrol, inclusiv țițeiul și produsele rafinate stocate pe uscat și pe mare, sunt în prezent echivalente cu aproximativ 101 zile de consum și ar putea scădea la 98 de zile până la finalul lunii mai.

Deși nivelul rămâne peste pragurile de urgență, aceste cifre maschează deficituri mai acute în anumite regiuni și pentru anumite produse, mai ales acolo unde restricțiile la export limitează fluxurile de aprovizionare.

Analiștii băncii avertizează că există riscuri mai ridicate de penurie de produse în Africa de Sud, India, Thailanda și Taiwan, pe baza estimărilor privind stocurile de produse rafinate și rezervele proprii de țiței ale acestor țări.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Ilie Bolojan, eroul boților, al like-urilor cumpărate și al activiștilor de partid
gandul.ro
image
De ce locuitorii din Amzei detestă „Străzi deschise” și piața voalantă
mediafax.ro
image
Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep. Salariile amețitoare ale oamenilor de care depinde securitatea energetică a României
fanatik.ro
image
Scenarii după căderea Guvernului Bolojan: tehnocrați, majoritate PSD-PNL sau ruptură în PNL
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Trei scenarii după ce PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan: De la guvern minoritar, la alianţe surpriză
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Avocatul Poporului cu mandatul expirat de 2 ani. Are 2.400€ salariu și 5.000€ pensie națională și de la UE
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Când începe vacanța de vară 2026 pentru elevi și când revin la școală în toamnă. Calendar complet
playtech.ro
image
Adrian Mutu a pus tunurile pe Rapid: „Jucători modești!”. Avertisment pentru Șucu și Angelescu
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
Două zodii primesc „jackpotul” astral la final de săptămână: noroc, bani și vești neașteptat de bune
click.ro
image
Rețeta de maioneză cu usturoi ca la restaurant. E foarte gustoasă și simplu de făcut
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Interiorul unei secţii a Intreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 273/1977)
Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Faptul că Prințesa Charlene reușește să poarte un bob ondulat este o adevărată lecție de măiestrie la 48 de ani

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian