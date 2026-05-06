Prețul petrolului a scăzut după ce SUA au anunțat menținerea armistițiului cu Iranul

Prețurile petrolului au scăzut marți, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran rămâne în vigoare, reducând temerile că regiunea ar putea reveni la un război de amploare după atacurile asupra Emiratelor Arabe Unite din această săptămână.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, reper internațional, au scăzut cu aproximativ 4%, până la 109,87 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a pierdut aproape 4%, ajungând la 102,27 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Luni, prețurile petrolului au urcat cu peste 4%, pe fondul temerilor că armistițiul fragil dintre SUA și Iran este pe cale să se prăbușească. Iranul a lansat drone și rachete către Emiratele Arabe Unite, în timp ce Washingtonul a anunțat că a scufundat nave iraniene în strâmtoarea strategică Ormuz.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a declarat marți că atacurile Iranului sunt „sub pragul reluării operațiunilor militare majore, în acest moment”. Hegseth a precizat că „armistițiul nu s-a încheiat”.

„În cele din urmă, președintele va decide dacă orice escaladare reprezintă o încălcare a armistițiului”, a spus Hegseth. „În acest moment, armistițiul se menține, dar vom monitoriza situația foarte, foarte atent.”

Operațiune în strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au lansat luni o operațiune de redeschidere a strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial. Hegseth a declarat că două nave comerciale americane, împreună cu distrugătoare ale SUA, au tranzitat strâmtoarea „dovedind că ruta este liberă”.

„Știm că iranienii sunt stânjeniți de acest lucru. Ei au spus că controlează strâmtoarea. Nu o controlează”, a spus secretarul Apărării.

Compania daneză de transport maritim Maersk a anunțat că una dintre navele sale, sub pavilion american – Alliance Fairfax – a traversat luni strâmtoarea Ormuz sub protecția armatei SUA.

Totuși, tensiunile rămân ridicate. Într-un interviu pentru Fox News, Donald Trump a avertizat că Iranul ar putea fi „șters de pe fața Pământului” dacă va viza navele americane care protejează traficul comercial prin strâmtoare.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis într-o postare pe rețelele sociale că evenimentele recente din strâmtoare „arată clar că nu există o soluție militară pentru o criză politică”.

El a adăugat: „Pe măsură ce discuțiile avansează cu efortul binevoitor al Pakistanului, SUA ar trebui să evite să fie atrase din nou într-o mlaștină de către cei rău intenționați. La fel și Emiratele Arabe Unite.”

Irakul, stat membru OPEC, oferă se pare reduceri semnificative cumpărătorilor contractuali pentru țițeiul livrat în această lună, potrivit Bloomberg, însă tancurile petroliere ar trebui să fie dispuse să tranziteze strâmtoarea Ormuz pentru a ridica marfa.

„Nu este doar o chestiune de preț”

Rezervele globale de petrol nu sunt încă la niveluri critice, însă ritmul scăderii stocurilor și distribuția inegală pe regiuni ridică îngrijorări privind penurii locale, a transmis Goldman Sachs într-o notă de luni.

Banca a precizat că rezervele ușor accesibile de produse rafinate se diminuează rapid, în special în cazul materiilor prime pentru petrochimie, precum nafta și GPL, dar și al combustibilului pentru avioane.

CEO-ul Chevron, Mike Wirth, a avertizat luni că penuria de combustibil devine o problemă tot mai serioasă în unele regiuni, cât timp strâmtoarea rămâne închisă.

„Cred că, pe măsură ce oamenii înțeleg realitatea unor rezerve foarte strânse, nu este doar o chestiune de preț”, a spus Wirth pentru CNBC. „Este vorba despre: putem obține combustibilul? În următoarele săptămâni, vom vedea cum aceste efecte se propagă în întregul sistem.”

Goldman estimează că stocurile globale totale de petrol, inclusiv țițeiul și produsele rafinate stocate pe uscat și pe mare, sunt în prezent echivalente cu aproximativ 101 zile de consum și ar putea scădea la 98 de zile până la finalul lunii mai.

Deși nivelul rămâne peste pragurile de urgență, aceste cifre maschează deficituri mai acute în anumite regiuni și pentru anumite produse, mai ales acolo unde restricțiile la export limitează fluxurile de aprovizionare.

Analiștii băncii avertizează că există riscuri mai ridicate de penurie de produse în Africa de Sud, India, Thailanda și Taiwan, pe baza estimărilor privind stocurile de produse rafinate și rezervele proprii de țiței ale acestor țări.