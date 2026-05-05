Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Secretarul american al apărării spune că SUA au instituit un „dom" de securitate: „Iranul se agață de orice"

Război în Orientul Mijlociu
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au susținut un briefing la Pentagon în care au oferit detalii despre situația armistițiului dintre Statele Unite și Iran, în contextul actualelor tensiuni din Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică pentru transportul global de petrol, relatează The Guardian și CNN.

Hegseth a explicat că operațiunea lansată de SUA de ghidare a navelor comerciale în afara strâmtorii este una temporară și „separată și distinctă” de operațiunile militare în desfășurare în regiune. Oficialul american a subliniat că, în ciuda incidentelor recente, „armistițiul nu s-a încheiat”.

De asemenea, generalul Dan Caine a declarat că Iranul a atacat forțele americane de peste 10 ori de la intrarea în vigoare a armistițiului. Cu toate acestea, nivelul acestor acțiuni rămâne „sub pragul” care ar determina SUA să reia operațiuni militare de amploare.

„Iranul pare că se agață de orice ”, a spus Caine, descriind acțiunile Teheranului drept „de nivel scăzut” și echivalente cu o formă de „hărțuire” în acest moment.

Declarațiile vin după ce președintele Parlamentului iranian a acuzat SUA și aliații săi că au pus în pericol securitatea transportului maritim, după o zi marcată de atacuri în strâmtoare, avertizând că „nici măcar nu am început încă”.

Washington: „Nu căutăm conflict, dar vom răspunde ferm”

Hegseth a dat asigurări că Statele Unite sunt pregătite să apere navele comerciale și vor reacționa dur în cazul unei escaladări.

„Am spus că vom apăra și vom apăra agresiv și exact asta am făcut. Iranul știe acest lucru, iar în ultimă instanță președintele poate decide dacă se ajunge la o încălcare a armistițiului”, a declarat acesta.

El a adăugat că Iranul „se va confrunta cu o putere de foc copleșitoare” dacă va continua atacurile asupra transportului comercial și a cerut comunității internaționale „să se implice” în protejarea acestei rute maritime vitale „la momentul potrivit”.

„Project Freedom”, o misiune defensivă și limitată

Hegseth a prezentat operațiunea „Project Freedom” drept o misiune defensivă, limitată și temporară, menită să protejeze navele comerciale de „agresiunea iraniană”.

„Project Freedom este de natură defensivă, are un scop limitat și o durată temporară, cu o singură misiune: protejarea transportului comercial nevinovat de agresiunea Iranului. Forțele americane nu vor avea nevoie să intre în apele sau spațiul aerian iranian. Nu este necesar. Nu căutăm o confruntare”, a explicat oficialul.

El a precizat că sute de nave așteaptă să tranziteze strâmtoarea, ceea ce arată importanța menținerii deschise a acestei rute.

Situație tensionată în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul Apărării a acuzat Iranul că acționează agresiv față de „țări nevinovate” ale căror nave încearcă să traverseze strâmtoarea, afirmând că Teheranul este „jenat” și că, deși susține că controlează zona, de fapt „nu o controlează”.

Hegseth a mai spus că SUA au instituit un „dom” de securitate deasupra strâmtorii, descris drept „un cadou pentru restul lumii”, și a insistat că blocada rămâne „de neclintit”.

Potrivit acestuia, șase nave care au încercat să iasă din porturi iraniene au fost oprite de forțele americane.

În același timp, oficialul american a respins unele informații apărute în presă, precizând că Iranul nu deține „delfini kamikaze”.

Iranul avertizează că dispune de modalități de a complica situația pentru SUA

Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Iranul intenționează să mențină „status quo-ul” în Strâmtoare chiar dacă Washingtonul îl consideră „inacceptabil”. „Nici măcar nu am început încă”, a avertizat acesta, într-un mesaj care sugerează o posibilă escaladare.

Aceste declarații vin în contextul în care oficialii iranieni încearcă să obțină avantaje strategice după pierderile suferite în războiul recent. Potrivit acestora, Republica Islamică nu va renunța la controlul asupra rutelor maritime esențiale din regiune, considerate vitale pentru transportul global de petrol.

Mesajul lui Ghalibaf, publicat în plin proces de negocieri și la doar o zi după confruntări între cele două părți în zonă, evidențiază determinarea Teheranului de a-și consolida poziția. În weekend, un oficial militar de rang înalt a declarat că reluarea conflictului este „posibilă” și a avertizat că sunt pregătite „măsuri surpriză pentru inamic, dincolo de imaginația acestuia”.

Tonul dur al declarațiilor reflectă și poziția exprimată recent de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a vorbit despre un „nou management” a navigației în Golful Persic, sugerând o schimbare majoră de strategie în regiune.

