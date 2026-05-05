Video Trump minimalizează conflictul cu Iranul: „o mică încăierare”. Cum mai descrie războiul care distruge economia globală

Președintele american Donald Trump minimalizează amploarea Războiului din Iran, pe care-l cataloghează drept o „mică încăierare”.

„Suntem într-o mică încăierare militară. Vorbesc despre «încăierare» pentru că Iranul nu are nicio șansă”, a declarat președintele american la Casa Albă în timpul unui eveniment consacrat exercițiilor fizice la școală, scrie News.

Donald Trump își laudă cu regularitate succesele, în opinia sa spectaculoase, ale Operațiunii Epic Fury în Iran. Președintele a vorbit, de asemenea, în mai multe rânduri, în mod deschis despre „război”.

Însă republicanul foloseşte adesea un vocabular care tinde să minimalizeze acest conflict armat, nepopular în rândul americanilor. Luni, el a evocat un „minirăzboi”. Şeful statului american a catalogat de asemenea acest război drept o „mică excursie”.

El îndeamnă marți Iranul „să facă ceea ce este inteligent” și dă asigurări că nu vrea să intervină şi să oamoare oameni”.

„Ei ar trebui să facă ceea ce este inteligent, pentru că nu vrem să ne ducem să omorâm oameni. Nu vreau să fac asta”, a declarat el într-o discuţie cu presa în Biroul Oval.

Armistițiul nu a căzut

Pe de altă parte, secretarul american al Apărării Pete Hegseth a dat asigurări marţi că armistiţiul cu Iranul nu a căzut, în timp ce Statele Unite şi Iranul fac schimb de focuri în Golful Persic, în lupta în vederea controlării Strâmtorii Ormuz.

El a dat asigurări că Statele Unite au reuşit să securizeze o cale de traversare prin această strâmtoare crucială şi că sute de nave comerciale stau la coadă pentru a o traversa.

Washingtonul caută o cale de spargere a controlului Teheranului al Stâmtorii Ormuz de la începutul Războiului din Iran, la 28 februarie.

„Noi ştim că iranienii sunt ruşinaţi de acest lucru. Ei au declarat controlul strâmtorii. Nu este adevărat”, a declarat în această conferinţă de presă, la Pentagon, Pete Hegseth.

Armata americană afirmă că a scufundat şase ambarcaţiuni iraniene de mici dimensiuni şi că a interceptat rachete de croazieră şi drone iraniene, după ce Donald Trump a trimis Marina americană (US Navy) să escorteze petroliere blocate prin Strâmtoarea Ormuz, în cadrul unei campanii pe care a denumit-o „Project Freedom”.

Mai multe nave comerciale de la Golful Persic au semnalat explozii sau incendii, luni, iar un port petrolier din Emiratele Arabe Unite (EAU) - în care se află o bază militară americană importantă - a fost incendiat în urma unor atacuri iraniene cu rachetă.

Şeful Statului Major Interame, generalul Dan Caine, a declarat că, după anunţaarea armistiţiului, la 7 aprilie, Iranul a tras în nouă rânduri asupra unor nave comerciale şi a confiscat două portcontainere.

El a anunţat că Iranul a atacat forţe americane de peste zece ori.

Însă aceste atacuri se află „sub pragul care necesită reluarea unor operaţiuni de luptă majore în acest stadiu”, a subliniat în faţa presei Dan Caine.

Pete Hegseth a fost întrebat dacă armistiţiul cu Iranul este în continuare în vigoare.

„Armistiţiul nu a fost rupt. Am spus că ne vom apăra interesele şi că o vom face cu hotărâre şi este exact ceea ce am făcut. Iranul o ştie, iar în ultimul resort preşedintelui îi revine să decidă dacă o situaţie degenerează într-o încălcare a armistiţiului”, a răspuns el.

Project Freedom este ultima iniţiativă a lui Donald Trump în vederea opririi perturbării aprovizionării energetice internaţionale cauzate de blocada iraniană a Strâmtorii Orimuz, tranzitată înainte de război de o cincime dintre petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) mondiale.

Marina americană impune, la rândul său, o blocadă maritimă Iranului, prin care împiedică navele să intre în Iran sau să părăsească apele iraniene.