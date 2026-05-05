Iranul amenință statele europene: bazele militare folosite de SUA ar putea deveni ținte legitime. „Vă putem lovi și vom lovi din greu”

Situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a deteriorat rapid în ultimele zile, după un nou val de atacuri lansate de Iran în Golful Persic și în zona strategică a Strâmtoarea Ormuz, în timp ce lideri de la Teheran au lansat amenințări directe la adresa Europei.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, Iranul a desfășurat un nou val de atacuri cu rachete și drone, vizând inclusiv nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. În paralel, au fost raportate acțiuni militare în apropierea coastelor din Golf, într-un context deja tensionat de luni de zile.

Unul dintre cele mai dure mesaje a venit din partea unui politician ultraconservator apropiat de cercurile de putere de la Teheran, care a declarat că bazele militare europene puse la dispoziția Statelor Unite „pot deveni ținte legitime”, scrie euronews.

Hossein Shariatmadari, politician de linie dură apropiat de defunctul ayatollah Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene, a scris marți în cotidianul conservator iranian Kayhan că „bazele militare ale acelor țări europene care vor fi puse la dispoziția Americii pot și trebuie să devină ținte legitime și legale ale atacurilor noastre militare.”

„Europa este extrem de vulnerabilă la orice potențiale atacuri ale Republicii Islamice și are practic zero capacitate de a le rezista”, a mai avertizat Hossein Shariatmadari.

În editorialul său, Shariatmadari a scris că: „vă putem lovi și vom lovi din greu” .

Declarația a amplificat îngrijorările în capitalele europene, în condițiile în care infrastructura militară NATO din regiune ar putea intra în raza de acțiune a Iranului în cazul unei escaladări.

În același timp, Marina americană a intervenit în forță în zonă. Potrivit relatărilor, forțele americane ar fi scufundat mai multe ambarcațiuni rapide iraniene implicate în acțiuni considerate ostile în Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, armata SUA a anunțat deschiderea unui coridor de navigație securizat, liber de mine, pentru a permite reluarea traficului comercial. Operațiunea face parte dintr-o amplă desfășurare militară, descrisă de oficiali americani drept o „umbrelă defensivă” pentru protejarea navelor comerciale.

În paralel, statele din regiunea Golfului, inclusiv Emiratele Arabe Unite, au raportat interceptarea mai multor rachete și drone lansate din Iran. Autoritățile din EAU au condamnat ferm atacurile, alături de alte state din Consiliul de Cooperare al Golfului.

Lideri europeni reuniți la un summit regional au transmis, la rândul lor, mesaje de condamnare a acțiunilor considerate destabilizatoare și și-au reafirmat sprijinul pentru statele din Golf afectate.



