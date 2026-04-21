Marți, 21 Aprilie 2026
Președinta Mexicului cere explicații după ce doi oficiali americani care lucrau pentru CIA au murit după o operațiune antidrog

Cei doi oficiali ai Ambasadei Statelor Unite în Mexic, care și-au pierdut viața într-un accident rutier produs duminică în statul Chihuahua, lucrau pentru CIA, potrivit unor surse apropiate situației. Incidentul a avut loc după o operațiune antidrog de amploare desfășurată într-o zonă izolată din nordul Mexicului, relatează Washington Post.

În accident au murit și doi oficiali mexicani. Potrivit autorităților locale, autoturismul în care se aflau a derapat, a căzut într-o râpă și a luat foc. Circumstanțele incidentului sunt investigate, iar președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că va analiza dacă operațiunea a respectat legislația națională privind securitatea.

Cei patru oficiali se întorceau de la o întâlnire cu autoritățile mexicane, organizată după o acțiune de destructurare a unui laborator clandestin de droguri, care, potrivit procurorului general al statului Chihuahua, César Jáuregui Moreno, este „probabil, unul dintre cele mai mari descoperite vreodată”. Acesta a precizat că agenții americani nu au participat direct la raid.

Deși CIA a refuzat să comenteze, surse anonime au confirmat că agenția și-a extins semnificativ implicarea în combaterea traficului de droguri în America Latină, în special sub conducerea actualului director John Ratcliffe. Această strategie face parte din prioritățile administrației președintelui Donald Trump, care a exercitat presiuni crescute asupra Mexicului pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor.

În ultimii ani, CIA a sporit schimbul de informații cu unitățile mexicane antidrog, a intensificat programele de instruire și a utilizat drone pentru supravegherea liderilor cartelurilor și identificarea laboratoarelor ilegale. De pildă, informații furnizate de agenție au contribuit la localizarea și împușcarea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco Noua Generație.

Totuși, implicarea SUA în operațiunile antidrog din Mexic rămâne un subiect sensibil, având în vedere preocupările legate de suveranitatea națională. Sheinbaum a subliniat că guvernul său nu autorizează operațiuni comune pe teritoriul mexican și că orice cooperare se limitează la schimb de informații în cadrul legal existent. Ea a criticat faptul că nu a fost informay cabinetului său de securitate în legătură cu activitățile desfășurate în Chihuahua.

„Nu există operațiuni comune pe uscat sau în aer” care să fie desfășurate de forțele mexicane și americane, a comentat președinta Mexicului,  potrivit Associated Press. 

Procurorul general Jáuregui a răspuns că autoritățile federale nu au fost notificate întrucât doar agenți mexicani – aproximativ 40 – au participat direct la operațiunea împotriva laboratorului, planificată timp de trei luni. Oficialii americani ar fi desfășurat activități de instruire la mare distanță de locul intervenției și s-au întâlnit ulterior cu agenți locali implicați în raid.

Ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a confirmat decesul celor doi angajați ai ambasadei și al celor doi oficiali mexicani, inclusiv directorul Agenției de Investigații (AEI) a statului Chihuahua. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a descris incidentul drept „o reamintire solemnă a riscurilor” asumate de cei implicați în protejarea comunităților și a reafirmat angajamentul comun al celor două țări pentru securitate și justiție.

Top articole

image
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
fanatik.ro
image
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Controale la înscrierile în clasa 0 în Chiajna. Elevi relocați după ce s-au făcut verificări la domiciliu
playtech.ro
image
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar! Ce acuzații i se aduc șefului DSU
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar
click.ro
image
Dan Alexa rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Andreea Popescu. Ce a spus antrenorul: „Nici nu pot...”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Marițica Maria Bibescu portret realizat cu AI png
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
image
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!