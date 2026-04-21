Președinta Mexicului cere explicații după ce doi oficiali americani care lucrau pentru CIA au murit după o operațiune antidrog

Cei doi oficiali ai Ambasadei Statelor Unite în Mexic, care și-au pierdut viața într-un accident rutier produs duminică în statul Chihuahua, lucrau pentru CIA, potrivit unor surse apropiate situației. Incidentul a avut loc după o operațiune antidrog de amploare desfășurată într-o zonă izolată din nordul Mexicului, relatează Washington Post.

În accident au murit și doi oficiali mexicani. Potrivit autorităților locale, autoturismul în care se aflau a derapat, a căzut într-o râpă și a luat foc. Circumstanțele incidentului sunt investigate, iar președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că va analiza dacă operațiunea a respectat legislația națională privind securitatea.

Cei patru oficiali se întorceau de la o întâlnire cu autoritățile mexicane, organizată după o acțiune de destructurare a unui laborator clandestin de droguri, care, potrivit procurorului general al statului Chihuahua, César Jáuregui Moreno, este „probabil, unul dintre cele mai mari descoperite vreodată”. Acesta a precizat că agenții americani nu au participat direct la raid.

Deși CIA a refuzat să comenteze, surse anonime au confirmat că agenția și-a extins semnificativ implicarea în combaterea traficului de droguri în America Latină, în special sub conducerea actualului director John Ratcliffe. Această strategie face parte din prioritățile administrației președintelui Donald Trump, care a exercitat presiuni crescute asupra Mexicului pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor.

În ultimii ani, CIA a sporit schimbul de informații cu unitățile mexicane antidrog, a intensificat programele de instruire și a utilizat drone pentru supravegherea liderilor cartelurilor și identificarea laboratoarelor ilegale. De pildă, informații furnizate de agenție au contribuit la localizarea și împușcarea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco Noua Generație.

Totuși, implicarea SUA în operațiunile antidrog din Mexic rămâne un subiect sensibil, având în vedere preocupările legate de suveranitatea națională. Sheinbaum a subliniat că guvernul său nu autorizează operațiuni comune pe teritoriul mexican și că orice cooperare se limitează la schimb de informații în cadrul legal existent. Ea a criticat faptul că nu a fost informay cabinetului său de securitate în legătură cu activitățile desfășurate în Chihuahua.

„Nu există operațiuni comune pe uscat sau în aer” care să fie desfășurate de forțele mexicane și americane, a comentat președinta Mexicului, potrivit Associated Press.

Procurorul general Jáuregui a răspuns că autoritățile federale nu au fost notificate întrucât doar agenți mexicani – aproximativ 40 – au participat direct la operațiunea împotriva laboratorului, planificată timp de trei luni. Oficialii americani ar fi desfășurat activități de instruire la mare distanță de locul intervenției și s-au întâlnit ulterior cu agenți locali implicați în raid.

Ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a confirmat decesul celor doi angajați ai ambasadei și al celor doi oficiali mexicani, inclusiv directorul Agenției de Investigații (AEI) a statului Chihuahua. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a descris incidentul drept „o reamintire solemnă a riscurilor” asumate de cei implicați în protejarea comunităților și a reafirmat angajamentul comun al celor două țări pentru securitate și justiție.