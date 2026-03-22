Israelul vrea să taie rutele Hezbollah: Netanyahu cere distrugerea podurilor din sudul Libanului

Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să distrugă toate podurile din sudul Libanului folosite de gruparea armată pro-iraniană Hezbollah, a declarat duminică ministrul apărării, Israel Katz.

Ordinul dat de prim-ministru şi de ministrul apărării vizează în primul rând podurile peste râul Litani, dintre care două au fost deja distruse miercurea trecută; cursul râului trece la aproximativ 30 de km de frontiera israeliană, scrie Agerpres.

Operaţiunea urmăreşte să împiedice transportul de arme către sud şi "activităţile teroriste" ale Hezbollah, a arătat Katz.

Forţele armate israeliene trebuie de asemenea "să accelereze distrugerea caselor libaneze din satele de contact", cum s-a procedat deja la Beit Hanoun şi Rafah în Fâşia Gaza.

De la începutul atacurilor Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului, gruparea şiită libaneză Hezbollah a lansat cu rachete spre teritoriul israelian, pentru a-i sprijini pe iranieni, ceea ce a determinat Israelul să lanseze o ofensivă în Liban.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat pe 16 martie că au început o „operațiune terestră țintită împotriva unor obiective-cheie” în sudul Libanului, trimițând mai multe trupe în zonă pentru extinderea unei zone tampon, după ce gruparea Hezbollah a început să atace Israelul la începutul acestei luni, în contextul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat la vremea respectivă că operațiunea va continua până când Hezbollah nu va mai reprezenta o amenințare pentru locuitorii din nordul Israelului și a comparat acțiunea cu războiul purtat împotriva Hamas în Gaza.