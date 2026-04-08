Anunțul armatei israeliene privind campania de bombardamente asupra Iranului. Atacurile în Liban continuă

Forțele Aeriene Israeliene (IDF) au oprit bombardamentele asupra Iranului în preajma orei la care expira termenul limită a lui Donald Trump, după ce a efectuat un val de atacuri despre care spun că au vizat capacitățile iraniene de lansare a rachetelor balistice, relatează Times of Israel.

În timpul unei operațiunii nocturne, ample avioanele de vânătoare IAF au lovit situri de lansare și lansatoare de rachete balistice „cu scopul de a reduce semnificativ și a suprima amploarea lansărilor,” a transmis armata.

„Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene, coordonate de Direcția de Informații Militare, au lovit zeci de situri de lansare - perturbând astfel un baraj mai mare de rachete balistice care ar fi fost îndreptat împotriva Statului Israel,” a adăugat IDF într-un comunicat.

Iranul a continuat să lanseze rachete balistice către Israel până în jurul orei 3:30.

IDF a confirmat, de asemenea, că a lovit situri „cheie” de producere a armamentului în mai multe zone din Iran înainte de anunțul privind încheierea unui armistițiu.

„Conform directivelor eșalonului politic, IDF a încetat focul în campania împotriva Iranului și rămâne în alertă maximă în apărare, pregătit să răspundă oricărei încălcări,” a transmis armata.

Totuși, IDF a anunțat că în Liban „continuă luptele și operațiunile terestre împotriva organizației teroriste Hezbollah.”

Comandamentul Frontului Intern desfășoară în prezent o evaluare a siguranței civile, iar IDF a precizat că va informa publicul dacă instrucțiunile pentru civili se vor modifica.

La patru ore după anunțul președintelui american Donald Trump privind încetarea focului cu Iranul, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a emis un comunicat în care salută această pauză în ostilități, precizând însă că nu se aplică Libanului, în ciuda afirmațiilor contrare ale mediatorilor pakistanezi.

„Israelul susține decizia președintelui Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului timp de două săptămâni, cu condiția ca Iranul să deschidă imediat strâmtorile și să oprească toate atacurile asupra SUA, Israelului și țărilor din regiune,” se arată în comunicatul biroului prim-ministrului, emis doar în limba engleză.

„Israelul sprijină, de asemenea, efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, prin rachete și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și întreaga lume,” transmite comunicatul.

„Statele Unite au transmis Israelului că se angajează să atingă aceste obiective, împărtășite de SUA, Israel și aliații regionali ai Israelului, în negocierile viitoare.”

„Cele două săptămâni de încetare a focului nu includ Libanul,” a adăugat biroul premierului.