Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Netanyahu declanșează ofensiva de 48 de ore împotriva Iranului, în timp ce se teme că Trump bate palma cu Teheranul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat un ultimatum de 48 de ore armatei pentru a lovi industria militară a Iranului, într-o ședință secretă desfășurată într-un buncăr din Tel Aviv, pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea încheia rapid un acord de pace cu Teheranul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu/FOTO:EPA/EFE
Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, Netanyahu a ordonat Forțelor de Apărare ale Israelului să lovească „cât mai multe ținte de mare valoare”, chiar în momentul în care Washingtonul transmitea un plan de pace în 15 puncte.

Planul american nu a liniștit conducerea de la Ierusalim. Dimpotrivă. Oficialii israelieni consideră că propunerea nu merge suficient de departe pentru a neutraliza capacitățile militare ale Iranului, în ciuda restricțiilor dure privind programul nuclear și arsenalul de rachete.

Atmosfera din buncăr a fost descrisă de participanți drept „extrem de tensionată”. Termenul-limită impus de Netanyahu – joi – trădează o îngrijorare profundă: că Trump ar putea ajunge la un acord cu Iranul „în orice moment”.

Între timp, Teheranul a respins oficial planul, prin intermediul televiziunii de stat.

Trei obiective sau războiul continuă

Cercul restrâns al lui Netanyahu insistă asupra a trei obiective majore: distrugerea arsenalului de rachete balistice al Iranului, blocarea definitivă a capacității de a produce focoase nucleare și crearea condițiilor pentru o revoltă internă care să răstoarne regimul islamic.

„Dacă nu obții aceste trei obiective, nu poți încheia războiul”, a declarat Boaz Bismuth, membru al partidului lui Netanyahu.

În contrast, administrația Trump pare să se distanțeze discret de ideea schimbării de regim, după ce loviturile asupra conducerii iraniene nu au produs efectul dorit.

SUA pregătesc escaladarea

Semnele unei posibile escaladări sunt tot mai evidente. Pentagonul a trimis aproximativ 2.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, care se vor alătura celor circa 4.500 de pușcași marini deja în drum spre regiune.

Surse din cercul apropiat al lui Trump spun că președintele este pregătit să aprobe o invazie la scară largă dacă Iranul continuă să respingă soluțiile diplomatice.

„Trump are o mână întinsă pentru un acord și cealaltă pregătită să lovească”, a declarat un consilier pentru Axios, într-o formulare brutală care reflectă strategia duală a Washingtonului.

Negocieri blocate și cereri ireconciliabile

Planul american, inspirat din modelul aplicat în Gaza, cere Iranului să renunțe complet la programul nuclear și la rachetele cu rază lungă, să redeschidă Strâmtoarea Hormuz și să abandoneze rețelele proxy din regiune.

Răspunsul Teheranului a fost însă categoric: respingere totală. În schimb, Iranul cere închiderea bazelor americane din Golf, despăgubiri de război și oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah.

Mai mult, Teheranul vizează controlul asupra Strâmtorii Hormuz – un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial – cu intenția de a impune taxe de tranzit, similar Canalului Suez.

Un oficial american a catalogat aceste cereri drept „ridicole” și „nerealiste”, avertizând că un acord este acum mai greu de obținut decât înainte de izbucnirea războiului.

Jocuri de culise și neîncredere

Dialogul direct dintre SUA și Iran lipsește. Comunicarea se face prin intermediari din Egipt, Turcia și Pakistan.

Arabia Saudită a transmis deja că nu acceptă sub nicio formă cedarea controlului asupra Strâmtorii Hormuz și face presiuni asupra lui Trump să continue ofensiva.

Potrivit unor surse, prințul moștenitor Mohammed bin Salman i-ar fi cerut în repetate rânduri liderului american să „pună capăt definitiv” regimul iranian, inclusiv prin utilizarea forțelor terestre pentru a prelua controlul asupra infrastructurii energetice.

În același timp, Iranul privește cu suspiciune emisarii americani, acuzându-i de „trădare” în negocierile anterioare atacurilor lansate de SUA și Israel. Oficialii iranieni ar prefera ca echipa de negociere americană să fie condusă de vicepreședintele JD Vance, considerat mai moderat.

