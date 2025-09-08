Premierul Israelului a cerut populaţiei să evacueze imediat oraşul Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor oraşului Gaza să evacueze acest principal centru urban al enclavei palestiniene, unde armata israeliană îşi intensifică ofensiva.

”În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, şi acesta nu este decât începutul intensificării operaţiunilor terestre în oraşul Gaza. Le spun locuitorilor: aţi fost preveniţi, plecaţi imediat!”, a spus Netanyahu într-un mesaj video, potrivit Agerpres.

”Toate acestea nu sunt decât un preludiu, doar uvertura la operaţiunea principală care se intensifică - manevra terestră a forţelor noastre, care se organizează şi se adună acum pentru a intra în oraşul Gaza”, a adăugat prim-ministrul israelian.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că preluarea controlului asupra Gazei reprezintă „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul.

El a afirmat că aproximativ 70-75% din Gaza este sub controlul militar israelian, dar că mai există două „baze rămase” unde aparent se află luptători Hamas: Orașul Gaza și „taberele centrale”.

Netanyahu a negat, de asemenea, că Israelul este vinovat pentru criza umanitară care are loc în Gaza.

Reamintim că cinci persoane au fost ucise și alte 22 rănite, luni dimineață, într-un atac armat produs la intersecția Ramot, la periferia nord-vestică a Ierusalimului, Israel, potrivit serviciului de ambulanță Magen David Adom (MDA).

Victimele au fost transportate de urgență la spitalele Shaare Zedek și Hadassah. Pentru a răspunde rapid nevoilor de tratament, au fost trimise stocuri suplimentare de sânge de la banca centrală din Ramla.

Poliția israeliană a descris incidentul ca pe un „atac terorist suspect”.