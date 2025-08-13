Netanyahu anunță că Israelul le va „permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat.

Premierul a fost întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internaţional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, iar răspunsul său a fost că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele", relatează AFP, citată de Agerpres.

„În Siria, milioane au plecat (...), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat... Şi dintr-o dată ei (comunitatea internaţională) decid că în Gaza civilii trebuie închişi? Daţi-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă şi, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc", a declarat prim-ministrul israelian.

„Cei care afirmă că le pasă de palestinieni şi vor să-i ajute, să le deschidă uşile”

Benjamin Netanyahu a precizat că „vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, şi cu siguranţă le vom permite să părăsească şi Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece şi asta se întâmplă (...)”

„Discutăm cu mai multe posibile ţări gazdă, nu pot intra în detalii aici (...) Însă cel mai natural lucru pentru toţi cei care îşi exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni şi vor să-i ajute este să le deschidă uşile”, a subliniat premierul israelian.

Fâşia Gaza, devastată de război

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcării Hamas şi Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alți 251 de oameni au fost răpiți și duși în enclava palestiniană. 49 dintre ei încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane şi alte cel puţin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.