Planul secret privind instalarea lui Mahmoud Ahmadinejad la putere în Iran. Primele faze ale operațiunii s-au desfășurat pe teritoriu european

Un efort de lungă durată al serviciilor de informații israeliene de a-l atrage pe fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad de partea lor a culminat cu o tentativă dramatică de a-l adăposti într-o casă conspirativă în primele zile ale recentului conflict. Cu toate acestea, planul de schimbare a regimului de la Teheran a eșuat în cele din urmă, scrie The New York Times.

Conform unor oficiali americani și iranieni care au vorbit sub protecția anonimatului, obiectivul pe termen lung al Israelului a fost transformarea fostului lider radical într-un activ de informații care, la momentul oportun, să poată fi instalat la conducerea unui nou guvern în Iran.

Budapesta, paravanul diplomatic pentru întâlniri secrete

Primele faze ale operațiunii s-au desfășurat pe teritoriu european. La începutul anului 2024, rectorul Universitîții Ludovika de Administrație Publică din Budapesta, profesorul Gergely Deli, a primit o solicitare neobișnuită din partea unui înalt oficial guvernamental maghiar.

Universității i s-a cerut să organizeze o conferință privind schimbările climatice și să îi trimită o invitație oficială lui Mahmoud Ahmadinejad. Rectorului i s-a explicat direct că evenimentul academic era doar un paravan pentru a permite fostului președinte iranian să poarte discuții secrete cu agenți ai Mossadului, serviciul de externe al Israelului.

„Când ai doi inamici și acești inamici vor să discute, cel mai bine este să faci tot ce poți pentru ca acel dialog să aibă loc”, a declarat profesorul Deli într-un interviu, explicând de ce a acceptat riscul de a-și afecta reputația.

Recrutarea lui Ahmadinejad a fost considerată o prioritate atât de mare încât însuși șeful de atunci al Mossadului, David Barnea, s-a deplasat la Budapesta în 2024 pentru a se întâlni personal cu acesta. Ulterior, serviciile israeliene au notificat oficial CIA cu privire la existența acestor contacte.

O întoarcere bizară a alianțelor geopolitice

Decizia Israelului de a-și construi o strategie de schimbare a regimului în jurul lui Ahmadinejad reprezintă o turnură paradoxală. În timpul mandatului său prezidențial, Ahmadinejad a fost unul dintre cei mai vehemenți inamici ai Israelului, remarcându-se prin accelerarea programului nuclear al Iranului, declarații repetate privind distrugerea statului evreu și negarea Holocaustului.

Cu toate acestea, surse oficiale americane susțin că, în ultimii ani, Israelul a finanțat în secret cheltuielile de cazare și deplasare ale fostului lider, iar agenții israelieni s-au întâlnit cu acesta în repetate rânduri în străinătate.

Prăbușirea planului în timpul conflictului din februarie

Faza finală a operațiunii a fost declanșată la sfârșitul lunii februarie 2026, în primele zile ale conflictului armat dintre SUA, Israel și Iran. Ahmadinejad, care se afla sub strictă supraveghere la Teheran, urma să fie extras pentru a iniția planul de înlăturare a actualului regim.

Planul a fost însă compromis la data de 28 februarie, când un atac aerian israelian a lovit direct complexul rezidențial al lui Ahmadinejad, distrugând clădirea în care se aflau gărzile sale de corp și vehiculul său blindat.

Patru oficiali iranieni de rang înalt au confirmat că, imediat după atac, Ahmadinejad a fost preluat de un autoturism Peugeot de culoare neagră, care a părăsit locul incidentului în mare viteză. Surse la curent cu operațiunea au confirmat că vehiculul era condus de agenți Mossad, care l-au evacuat pe fostul președinte către o casă conspirativă securizată de pe teritoriul Iranului, însă planul politic inițial nu a mai putut fi implementat.

Ce s-a întâmplat în culise

Fostul lider iranian Mahmoud Ahmadinejad s-ar fi arătat nemulțumit de operațiunea frenetică de salvare în care a fost implicat și dezamăgit de planul israelian de a-l readuce la putere, conform unor surse oficiale citate în anchetă.

Acesta a părăsit în cele din urmă casa conspirativă în circumstanțe care rămân neclare. Ahmadinejad nu a mai fost văzut în public până lunea trecută, când a avut o scurtă apariție la funeraliile liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.

În prezent, statutul său este incert. Cu toate acestea, patru înalți oficiali iranieni au declarat că Ahmadinejad se află în custodia aripii de informații a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), fiind plasat în arest la domiciliu după ce Teheranul a descoperit amploarea interacțiunilor sale cu Israelul.

Strategia de schimbare a regimului de la Teheran

Oficialii israelieni nu au comentat public pe marginea planului de a-l instala pe Ahmadinejad la conducerea Iranului, acțiune care făcea parte dintr-o strategie mai amplă de înlăturare a guvernului de la Teheran, scrie NYT.

O altă componentă a acestui plan presupunea înarmarea și instruirea forțelor de opoziție kurde iraniene cu baza în nordul Irakului. Acestea ar fi urmat să treacă granița în vestul Iranului, să securizeze teritoriul și să înainteze spre capitală, însă operațiunea nu s-a mai concretizat.

„Planul de schimbare a regimului a implicat o succesiune de operațiuni speciale, extrem de complexe, care trebuiau să aibă loc. Iar Ahmadinejad făcea parte din acea succesiune”, a declarat Tamir Hayman, fost șef al serviciilor de informații ale armatei israeliene (IDF), în cadrul emisiunii „Firing Line” de la PBS, după ce The New York Times a dezvăluit primele detalii.

Reprezentanții Mossad și Ali Akbar Javanfekr, purtătorul de cuvânt al lui Ahmadinejad, au refuzat să comenteze informațiile.

Schimbarea de imagine: de la linia dură la moderație

În timpul mandatului său prezidențial (2005–2013), Ahmadinejad a fost cel mai proeminent politician extremist din Iran. A cerut public eliminarea Israelului și a repornit programul de îmbogățire a uraniului, alimentând suspiciunile privind dezvoltarea unei arme nucleare secrete. De asemenea, a ordonat reprimarea violentă a protestelor din 2009 și a gestionat execuții în masă ale dizidenților.

Atmosfera din Iran rămâne extrem de tensionată după înmormântarea ayatollahului și intensificarea conflictelor cu SUA

Cu toate acestea, după încheierea mandatului, discursul său s-a temperat semnificativ. A abandonat retorica anti-israeliană și a criticat abuzurile forțelor de securitate iraniene, a înlocuit jacheta kaki specifică cu costume croite la comandă, și-a aranjat barba și a început să învețe limba engleză.

Contactul cu publicul

Organiza audiențe zilnice în Teheran pentru a ajuta cetățenii de rând și călătorea frecvent în provinciile rurale pentru a-și menține baza de susținere populară în rândul clasei muncitoare.

„Ahmadinejad nu ar face asta pentru bani. Are bani și o rețea economică extinsă. O face pentru putere. Vrea să fie la conducere”, a explicat Abdolreza Davari, fost consilier apropiat al acestuia.

Ambiții politice și contacte externe

Conform unor apropiați care au vorbit sub protecția anonimatului, Ahmadinejad devenise profund dezamăgit de sistemul Republicii Islamice după ce candidatura sa la președinție a fost respinsă de trei ori. Acesta a concluzionat că nu mai poate reveni la putere sub actuala structură politică.

Fostul președinte se temea că, în cazul unui război, SUA și Israelul vor numi un lider din exil care nu cunoaște realitățile țării, ceea ce ar fi dus la destabilizarea Iranului. Sursele susțin că el se vedea în rolul unui reformator după modelul lui Boris Elțîn și promitea că, dacă va prelua puterea, Iranul va recunoaște statul Israel și va normaliza relațiile diplomatice în cadrul Acordurilor Abraham.

Suspiciunile Gărzilor Revoluționare

Serviciile de informații israeliene au monitorizat atent ruptura dintre Ahmadinejad și regimul de la Teheran, în special resentimentele acestuia față de Ayatollahul Khamenei.

În paralel, acțiunile sale au atras atenția serviciului de informații al Gărzilor Revoluționare (IRGC). Suspiciunile au crescut după ce Ahmadinejad a trimis scrisori publice președintelui american Donald Trump și prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

În urma unui atac israelian din acest an, care inițial l-a eliberat pe Ahmadinejad de sub supravegherea IRGC, serviciile de securitate iraniene au declanșat o investigație amplă, reușind să reconstituie legăturile secrete ale fostului lider cu statul Israel.

Întâlnirile din străinătate și primele suspiciuni

Momentul exact în care serviciile secrete israeliene au încercat prima dată să îl recruteze pe Mahmoud Ahmadinejad rămâne neclar. Cu toate acestea, oficialii iranieni afirmă că primele contacte ar fi avut loc în anul 2023, în timpul unei vizite a fostului președinte în Guatemala, unde acesta a participat la o conferință pe teme de mediu. Invitația a venit direct din partea guvernului de la Ciudad de Guatemala, un stat recunoscut pentru legăturile diplomatice strânse cu Israelul.

Călătoria a fost la un pas de a fi anulată. Ahmadinejad a fost oprit inițial pe aeroportul din Teheran de forțele de securitate, care au refuzat să îi elibereze biletul de îmbarcare. În replică, fostul lider a organizat un protest la terminal, fotografiindu-se cu pasagerii și personalul aeroportului, distribuind imaginile pe rețelele sociale. În cele din urmă, autoritățile iraniene i-au permis să părăsească țara.

Casa Albă devine o fortăreață. Administrația Trump întărește securitatea după amenințările repetate și tentativele de asasinat

Un an mai târziu, Ahmadinejad s-a deplasat în Ungaria pentru a asista la o conferință organizată de Universitatea Ludovika din Budapesta. Sursele indică faptul că acolo ar fi avut loc o întâlnire cu David Barnea, cel care a condus Mossad-ul timp de cinci ani, până luna trecută. Ungaria, aflată atunci sub conducerea premierului conservator Viktor Orbán, menținea relații extrem de strânse cu guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu.

Dispozițiile de securitate, eludate la Budapesta

În iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să lanseze o ofensivă militară împotriva Iranului, Ahmadinejad a revenit la Budapesta. Vizita oficială ar fi servit drept paravan pentru noi discuții cu agenții de informații israelieni.

Gărzile sale de corp iraniene, provenite din unitatea de elită Ansar a Gărzilor Revoluționare, au raportat ulterior că fostul președinte a reușit, în cel puțin două rânduri, să scape de sub supraveghere și să dispară pentru întâlniri de lungă durată. Chestionat de echipa de securitate, Ahmadinejad ar fi susținut că s-a întâlnit cu profesori universitari, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de informații de la Teheran.

În cadrul conferinței universitare, fostul lider a surprins asistența vorbind exclusiv în limba engleză și renunțând la versetele coranice cu care își începea în mod tradițional toate discursurile. Îmbrăcat într-un costum modern, acesta a conferențiat despre „umanitatea comună” și o „nouă ordine mondială”.

Rectorul universității, Deli, care a schimbat cadouri oficiale cu Ahmadinejad, a declarat recent într-un interviu că, prin transmiterea acelei invitații, a jucat doar rolul unui intermediar (paravan) pentru alte interese.

Apariția neașteptată de la funeralii

Până săptămâna trecută, Ahmadinejad nu mai fusese văzut în public de la sfârșitul lunii februarie, când fusese preluat de la reședința sa din Teheran la bordul unui autoturism Peugeot de culoare neagră.

Lunea trecută, acesta a avut o apariție scurtă și neașteptată la cortegiul funerar al Ayatollahului Ali Khamenei. Imaginile video îl înfățișează pe Ahmadinejad purtând o jachetă groasă, în ciuda temperaturilor ridicate de peste 30 de grade Celsius, și având o mască chirurgicală coborâtă sub bărbie.

Spre deosebire de alți foști președinți aflați în viață, precum Hassan Rouhani sau Mohammad Khatami, care nu au fost invitați la ceremonii, Ahmadinejad a fost lăsat să participe, deși a stat retras, fără a vorbi, fiind escortat în permanență de agenți de securitate.