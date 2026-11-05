 Peste 3.000 de tarantule, descoperite ascunse în șosete pe un aeroport. Cum au fost prinși traficanții | adevarul.ro
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Video Peste 3.000 de tarantule, descoperite ascunse în șosete pe un aeroport. Cum au fost prinși traficanții

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Autoritățile din Peru au confiscat peste 3.000 de tarantule ascunse în șosete ambalate în valizele a trei călători europeni, care se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Germania. Perchezițiile au fost realizate după ce autoritățile au primit un pont anonim.

Tarantule
Tarantule descoperite în aeroport Foto: X

Călătorii, doi cetățeni germani și un cetățean polonez, au fost opriți în timpul înregistrării pentru zbor, au declarat autoritățile.

Autoritățile au descoperit păianjenii după ce o informație anonimă a declanșat o anchetă, potrivit Mediafax.

Tarantulele au fost găsite în diferite stadii de dezvoltare, inclusiv ouă, exemplare tinere și adulte.

Insectele erau ascunse în zeci de șosete, răspândite în trei valize.

Conform autorităților, fiecare valiză conținea între 15 și 22 de șosete, cu diferite numere și specii de tarantule înăuntru.

Printre acestea, se numără specii din genurile Brachypelma, Pamphobeteus și Avicularia, a spus Suarez. Culorile și dimensiunea lor fac păianjenii atractivi pentru colecționari

Cele peste 3.000 de tarantule au fost confiscate, potrivit sursei citate.

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