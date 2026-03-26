Pentagonul analizează redirecţionarea armelor destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu

Pentagonul analizează posibilitatea de a redirecţiona către Orientul Mijlociu armele destinate iniţial Ucrainei, în condiţiile în care războiul din Iran pune presiune asupra stocurilor unora dintre cele mai importante muniţii ale armatei americane.

Armele care ar putea fi redirecţionate includ rachete de interceptare pentru apărarea aeriană achiziţionate printr-o iniţiativă NATO lansată anul trecut (PURL), în cadrul căreia ţările partenere cumpără arme americane pentru Kiev.

Deşi nu s-a luat încă o decizie finală cu privire la redirecţionarea echipamentului, această schimbare ar evidenţia compromisurile tot mai mari necesare pentru a susţine războiul SUA împotriva Iranului, pe măsură ce conflictul epuizează stocurile de muniţie esenţiale ale armatei, scrie News.

Această măsură vine pe fondul intensificării operaţiunilor americane în regiune. Amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central care conduce forţele americane din Orientul Mijlociu (CENTCOM), a declarat miercuri că SUA au lovit peste 10.000 de ţinte în interiorul Iranului şi sunt pe cale să limiteze capacitatea Iranului de a-şi proiecta puterea în afara graniţelor sale.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru Washington Post că Departamentul Apărării „se va asigura că forţele SUA şi cele ale aliaţilor şi partenerilor au tot ce le trebuie pentru a lupta şi a câştiga” în Iran.

Ca răspuns la o întrebare referitoare la articolul din WP, un oficial NATO a declarat că membrii alianţei şi partenerii NATO continuă să contribuie la programul „Lista cerinţelor prioritare pentru Ucraina” (PURL), care finanţează furnizarea de arme americane către Kiev. „Echipamentele ajung continuu în Ucraina”, a asigurat oficialul. „Suma promisă pentru PURL până în prezent este de câteva miliarde de dolari americani şi ne aşteptăm ca alte contribuţii să urmeze”, a spus oficialul, citat de Reuters.

Pentagonul şi Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale Reuters.

De vara trecută, iniţiativa PURL a furnizat 75% din rachetele pentru bateriile Patriot ale Ucrainei şi aproape toată muniţia utilizată în celelalte sisteme de apărare aeriană ale acesteia.

Ce reprezintă PURL

Principalii susţinători europeni ai Kievului au preluat iniţiativa în ceea ce priveşte finanţarea şi înarmarea forţelor ucrainene de când preşedintele Donald Trump a preluat funcţia. Iniţiativa PURL, negociată anul trecut de NATO, a oferit o soluţie de compromis pentru ca Ucraina să continue să primească armament american, atât timp cât europenii plătesc factura. Acordul i-a oferit lui Trump o victorie politică şi o modalitate pentru NATO de a potoli temerile că Kievul ar putea fi lăsat neprotejat de ambiţia administraţiei de a încheia un acord de pace cu Rusia.

Ţările europene furnizează acum cea mai mare parte a sprijinului militar către Kiev, inclusiv unele provizii directe, separat de NATO. Dar PURL furnizează Ucrainei echipamente cheie din SUA, inclusiv muniţii de ultimă generaţie şi interceptori de apărare aeriană, care sunt rare. Ţările s-au angajat să aloce aproximativ 4 miliarde de dolari pentru Ucraina prin intermediul programului, potrivit unui oficial american.

De când SUA au lansat atacul asupra Iranului pe 28 februarie, capitalele europene au început să se îngrijoreze că Washingtonul îşi epuizează rapid muniţiile existente, un ritm de tragere care ar putea întârzia propriile lor comenzi şi perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul PURL, au declarat doi diplomaţi europeni, vorbind cu WP sub condiţia anonimatului. „Ei consumă într-adevăr muniţia, aşa că acum există întrebări cu privire la cât vor continua să furnizeze prin intermediul acordului”, a spus unul dintre diplomaţi.

Cele mai râvnite armamente

Printre cele mai solicitate muniţii în timpul războiului se numără interceptorii de apărare aeriană de ultimă generaţie, inclusiv sistemele Patriot şi Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Armata SUA a redirecţionat astfel de rachete din alte părţi ale lumii, inclusiv din Europa şi Asia de Est, către Comandamentul Central al SUA - care este responsabil de operaţiunile SUA în Orientul Mijlociu - consolidându-şi apărarea împotriva contraatacurilor cu drone şi rachete balistice iraniene.

Aceste armamente se numără, de asemenea, printre cele mai râvnite de Ucraina, care se confruntă cu un baraj continuu de atacuri ruseşti asupra oraşelor şi infrastructurii sale.

Una dintre persoanele familiarizate cu calculele interne ale Pentagonului a spus că livrările PURL vor continua probabil, dar că pachetele viitoare ar putea să nu mai conţină capacităţi de apărare aeriană, întrucât SUA încearcă să-şi refacă stocurile şi pe cele ale aliaţilor din Golful Persic.

„Dezbaterea politică se referă la cât de mult se acordă Ucrainei”, a spus o a doua persoană. „Aceasta este o discuţie reală şi actuală”, a precizat aceasta.

Pentagonul folosește fonduri din PURL

Pentagonul a încercat să crească rapid producţia de muniţii cheie în urma războiului din Iran, dar este limitat de capacitatea redusă a industriei de apărare a SUA de a-şi intensifica producţia în perioade de criză. Administraţia Trump pregăteşte o cerere de buget suplimentar pentru apărare adresată Congresului, pe care Departamentul Apărării a propus-o iniţial să fie de peste 200 de miliarde de dolari, potrivit The Washington Post.

În ianuarie, Congresul a aprobat 400 de milioane de dolari ca ajutor suplimentar pe termen lung pentru arme destinate Ucrainei, finanţând un program separat pe care Pentagonul intenţiona să îl reducă. Iniţiativa de asistenţă pentru securitatea Ucrainei (USAI) contractează firme americane pentru a fabrica arme care sunt livrate direct la Kiev, deşi îndeplinirea comenzilor poate dura uneori ani de zile.

Potrivit unei notificări trimise de Pentagon Congresului, analizată de The Washington Post, Departamentul Apărării a utilizat o parte din fondurile europene PURL pentru alte capacităţi pe care congresmenii intenţionau să le finanţeze din fonduri americane prin intermediul USAI. Nu a rămas clar, a spus oficialul american, dacă Pentagonul foloseşte fondurile PURL în plus faţă de, sau în locul banilor pe care Congresul îi aprobase deja pentru livrarea acestor arme.

Separat, Pentagonul a notificat luni Congresul că intenţionează să redirecţioneze aproximativ 750 de milioane de dolari din fondurile furnizate de ţările NATO prin programul PURL pentru a reaproviziona stocurile proprii ale armatei americane, mai degrabă decât pentru a trimite asistenţă suplimentară Ucrainei, potrivit a doi oficiali americani.

Primul oficial a spus că nu este clar dacă ţările europene care furnizează fonduri pentru iniţiativa de sprijinire a Ucrainei înţeleg cum sunt cheltuiţi banii.

Washingtonul nu a oprit livrările de rachete Patriot, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky pentru Reuters într-un interviu publicat miercuri. Zelenski a mai spus, însă, că SUA refuză să semneze un acord de acordare a unor garanţii de securitate postbelice Ucrainei, cu excepţia cazului în care Kievul cedează Kremlinului întreaga regiune estică a Donbasului. Zelenski a mai spus că, deşi înţelege „subtilităţile” poziţiei Washingtonului, „Orientul Mijlociu are cu siguranţă un impact” asupra preşedintelui SUA şi asupra paşilor următori pe care acesta îi va face.