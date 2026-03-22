Zelenski are o „presimțire foarte rea” cu privire la impactul conflictului din Iran asupra războiului cu Rusia: „Putin va dori un război de lungă durată”

Președintele Ucrainei a spus că, deși întâlnirile trilaterale au fost amânate, oficialii de la Kiev și Washington continuă să discute zilnic în efortul diplomatic de a pune capăt războiului.

Într-un interviu acordat BBC, înregistrat în timpul unei vizite la Londra săptămâna aceasta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre faptul că atenția lui Donald Trump s-a îndreptat de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei către conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

El a declarat: „Am un presentiment foarte rău în ceea ce privește impactul acestui război asupra situației din Ucraina, iar atenția Americii se concentrează mai mult asupra Orientului Mijlociu decât asupra Ucrainei, din păcate. Prin urmare, vedeți că întâlnirile noastre diplomatice, întâlnirile trilaterale, sunt amânate constant. Există un singur motiv: războiul din Iran”, a spus președintele Ucrainei, scrie The Guardian.

Zelenski a spus că, deși întâlnirile trilaterale au fost amânate, oficialii de la Kiev și Washington continuă să discute zilnic, iar Washingtonul și Moscova poartă la fel discuții zilnice. El a continuat: „Partea americană, din cauza acestui război din Iran, a declarat că este gata să găzduiască ambele părți în America. Noi ne-am confirmat participarea, dar rușii se opun unei întâlniri în Statele Unite ale Americii. De aceea, pentru moment, încercăm să ne concentrăm pe propunerea de către America a unei date și a unui loc. Ucraina va susține orice dată și orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”, a mai spus Zelenski.

Rusia s-a impus ca principalul beneficiar al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, administrația Trump acordând o derogare de 30 de zile țărilor pentru a cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate, blocate pe mare, în scopul de a atenua creșterea prețurilor la petrol determinată de escaladarea conflictului.

Rusia se află sub sancțiuni americane și europene de când a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Analiștii au avertizat că relaxarea sancțiunilor ar oferi Moscovei un câștig financiar semnificativ, care ar putea fi folosit pentru a continua războiul împotriva Ucrainei.

Întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin are de câștigat de pe urma relaxării sancțiunilor, o măsură condamnată de multe țări europene, Zelenski a declarat pentru BBC:

„Putin va dori un război de lungă durată. Pentru Putin, un război de lungă durată în Iran este un avantaj. Pe lângă prețurile la energie, aceasta înseamnă epuizarea rezervelor SUA și a producătorilor de echipamente de apărare aeriană – deci avem o epuizare a resurselor. Așadar, este benefic pentru Putin ca resursele să nu ajungă în Ucraina, împotriva căreia și-a îndreptat armata și cu care se luptă. El trebuie să ne slăbească, iar acesta este un proces de lungă durată. Orientul Mijlociu este una dintre modalitățile de a face acest lucru”, a mai spus Zelenski.