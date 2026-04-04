Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Donald Trump și „teoria nebunului". Consilierul lui Bush: „E mai rău ca ieri, dar mai bine decât va fi mâine"

Politologul Michael Doran oferă o perspectivă tranșantă asupra a ceea ce el numește „o nouă fază decisivă” în confruntarea cu axa condusă de Teheran. Fostul consilier al lui George W. Bush a explicat de ce Trump se contrazice permanent și ce efect are acest lucru asupra adversarilor săi.

Demonstrații protestează față de atacurile asupra Iranului FOTO Profimedia

Războiul din Iran se complică tot mai mult, iar consecințele sunt vizibile la nivel global. Cunoscut expert în Orientul Mijlociu, Michael Doran descrie în câteva cuvinte situația de pe front, într-o manieră ironică, dar sugestivă: „Războiul merge, cumva, la nivel mediu… adică mai rău decât ieri, dar mai bine decât va fi mâine.”

Afirmația analistului care a deținut funcții importante în timpul președintelui George W. Bush a fost făcută în cadrul Israel Update, un important canal de podcasturi, unde l-a avut ca partener de discuție pe Gadi Taub.

Cu acest prilej, Doran a analizat ultimele mișcări strategice ale administrației americane, într-un scenariu de politică externă de forță, dar s-a referit și la moturile care distorsionează percepția publică asupra conflictului.

Expertul oferă o perspectivă tranșantă asupra a ceea ce el numește „o nouă fază decisivă” în confruntarea cu axa condusă de Teheran.

„Războiul cu Iranul a ajuns într-o nouă fază decisivă, una în care lucrurile nu mai pot fi amânate sau gestionate parțial. Ținta a fost un sit aflat adânc sub pământ, unde erau depozitate aproape o mie de livre de uraniu îmbogățit al Iranului”, spune expertul.

Iranul e strangulat economic

El vede nu doar o presiune militară, ci și una de strangulare economică și amintește că inflația Iranului a ajuns la 120%, în timp ce exporturile sale s-au redus la jumătate. Planul Pentagonului, conform spuselor sale, vizează un „atac de finalizare” (finishing blow) împotriva rețelei de insule din Golful Persic, în special Insula Kharg, hub-ul principal de export de petrol al Iranului.

Tocmai din cauza situației sale economice precare, Teheranul va fi obligat să accepte curând toate pretențiile americanilor. Până atunci, însă, riscurile unor noi lovituri devastatoare iraniene este major.

„Economia Iranului este în colaps, iar acest lucru va forța regimul, în câteva săptămâni, să accepte toate cerințele Washingtonului”, susține el.

Trump și „teoria nebunului”

Totuși, avertizează asupra riscurilor unei escaladări, dacă americanii vor continua să atace zonele strategice ale Iranului și dacă vor forța atacurile asupra rezervelor de petrol ale regimului de la Teheran.

Avertisment sumbru al generalului care a adus SUA în România: Sunt convulsiile de dinaintea unui nou război mondial

„Dacă Statele Unite ar încerca să controleze acele zone, forțele lor ar fi expuse unor atacuri intense cu rachete, drone și mine”, adaugă Doran.

Un punct central al discuției este modul în care Donald Trump gestionează negocierile și operațiunile militare, folosind o formă modernă a „teoriei nebunului” (Madman Theory) a lui Nixon. Președintele american ar trimite toate aceste mesaje contradictorii pentru a destabiliza adversarul și a liniști piețele.

„Există întotdeauna o ramură de măslin într-o mână și o grenadă fără știft în cealaltă. El întinde ambele mâini simultan, ceea ce este extrem de destabilizator pentru oponenți”, explică Doran.

În realitate, strategia americană are scopul de a convinge Teheranul că timpul nu este în favoarea sa, iar totodat piețele globale primesc asigurări că conflictul va dura „săptămâni, nu luni”.

Unde duce propaganda

Expertul a atins și o altă temă. Coloniștii israelieni au fost acuzați că ar recurge la violențe pentru a-i deposeda de terenuri pe localnici. În opinia sa, astfel de cazuri ar reprezenta mai degrabă excepții de la regulă, iar propaganda le-a amplificat artificial.

„Ceea ce este cu adevărat surprinzător nu este cât de mare este fenomenul, ci cât de puțin există în realitate. Se ia o problemă foarte, foarte mică și este transformată, prin exagerare, în problema principală. Eu spun că 90% din aceste relatări sunt minciuni - și nu folosesc cuvântul ca metaforă, ci ca pe o evaluare reală”, susține Doran, care explică și mecanismul prin care se creează această percepție: „Situații ambigue sau chiar acțiuni de autoapărare sunt înregistrate automat ca incidente de violență din partea coloniștilor.”

Michael Doran vorbește despre o strategie a progresiștilor americani, critici duri ai Israelului, care ar încerca să rupă aliața SUA cu statul evreu. De altfel, pentru Doran, conflictul nu este doar militar, ci și ideologic, fiind parte dintr-o confruntare mai largă între progresism și naționalism conservator.

În cadrul progresist, strategia SUA este de a găsi o acomodare cu Iranul, de a distanța Statele Unite de Israel și de a găsi o soluție cu două state. Deoarece partenerul palestinian a dispărut, progresiștii îl înlocuiesc cu un regim juridic internațional pe care încearcă să-l impună Israelului”, subliniază Michael Doran.

Cine e Michael Doran

Michael Doran este un expert american în politică externă, specializat în dinamica Orientului Mijlociu. Este o figură influentă în cercurile diplomatice și academice din Statele Unite, fiind cunoscut pentru analizele sale strategice privind rolul Americii în lume. În prezent, Michael Doran este Senior Fellow la Hudson Institute din Washington, D.C., unde conduce Centrul pentru Pace și Securitate în Orientul Mijlociu. Analizele sale se concentrează pe relațiile dintre SUA, Israel și țările arabe, influența Iranului în regiune și războiul civil din Siria și geopolitica Turciei. Doran a ocupat funcții de nivel înalt în timpul administrației George W. Bush, unde a contribuit direct la modelarea politicii externe americane.

