Povestea spioanei FSB care s-a îndrăgostit de o americancă infiltrată în serviciile ucrainene

O spioană rusă infiltrată în SUA a dezvoltat o relație cu o americancă ce lucra, de fapt, pentru serviciile ucrainene. Povestea lor, marcată de seducție, manipulare și informații secrete, s-a încheiat cu o arestare și dezvăluiri explozive.

Nomma Zarubina, cunoscută în mediile de spionaj sub numele conspirativ „Alisa”, și-a început parcursul în 2020, în Tomsk. Recrutată de FSB în timp ce practica prostituția, ea a primit misiunea de a folosi seducția ca armă pentru a se infiltra cercurile opoziției ruse aflate în exil.

Într-o seară din 2025 Nomma Zarubina a mers în vizită la un lider al opoziției ruse. La cină, ea primise de la FSB sarcina de a-l supraveghea pe proprietarul apartamentului, Ilia Ponomarev, pe economistul Andrei Illarionov și pe o altă invitată.

Ponomarev este un fost politician rus stabilit în Ucraina, iar Illarionov trăiește în exil. Însă una dintre invitate, Sarah Ashton-Cirillo, o monitoriza la rândul ei pe Zarubina, scrie publicația Delfi.

FSB și prostituție

Nu a durat mult până ce între cele două femei s-a înfiripat o relație romantică. La prima vedere, Nomma Zarubina părea o emigrantă obișnuită, care se întreținea din prostituție. În realitate, potrivit procurorilor americani, ea avea legături cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și încerca să compromită lideri ai opoziției.

În Statele Unite, reușise să se infiltreze în think tank-uri, folosindu-se de relații personale cu adversari declarați ai lui Vladimir Putin. Instrumentul ei principal era propriul corp.

Una dintre ținte a fost chiar americanca Sarah Ashton-Cirillo. La începutul războiului din 2022, aceasta s-a oferit voluntar în Forțele de Apărare Teritorială din Harkov. Cu experiență ca medic militar, a ajuns și în prima linie. Trei ani mai târziu, a fost recrutată de serviciile de informații militare ucrainene (GUR) pentru a identifica agenți infiltrați printre opozanții regimului de la Kremlin.

Cele două s-au întâlnit la summitul NATO din 2024

Cele două se întâlniseră pentru prima dată la o cină organizată lângă Washington, în 2024, în marja summitului NATO, unde participau numeroși emigranți ruși influenți. Comportamentul Zarubinei i-a atras imediat atenția lui Ashton-Cirillo.

„La acea cină, comportamentul ei mi-a stârnit suspiciuni, iar eu mi-am informat superiorii din Ucraina”, avea să declare ulterior pentru presa ucraineană.

În iulie 2024, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a deschis o anchetă în cazul Zarubinei.

Parcursul acesteia în lumea spionajului începuse în 2020, la Tomsk, în Rusia, unde studia și, în paralel, lucra ca prostituată sub numele „Alisa”. Departamentul FSB din Tomsk a recrutat-o folosind același nume conspirativ, iar ofițerul ei de legătură era Kirill Fedorov.

Sarcina ei era să obțină informații și, la nevoie, să stabilească relații intime cu țintele. La început, în perioada petrecută la Moscova, se declara o patriotă rusă convinsă.

Parcursul lui Ashton-Cirillo a fost diferit. Nu a fost recrutată inițial ca agent, ci s-a înrolat voluntar în armată, ajungând ulterior să colaboreze cu serviciile de informații.

„După ce am trecut de la apărarea teritorială la GUR, mi-am extins semnificativ contactele cu persoane influente din Rusia, agenți și surse”, a explicat ea.

Arestată în SUA

În noiembrie 2024, Zarubina a fost arestată în SUA pentru implicare în rețele de prostituție. Pentru a obține cetățenia, a mințit autoritățile, susținând că nu are nicio legătură cu serviciile ruse.

În primăvara lui 2025, a reluat legătura cu Ashton-Cirillo, însă de această dată interesul părea personal.

„Mi-a scris la începutul primăverii și, până în aprilie, își manifesta deja interesul romantic și dorea să ne vedem”, a relatat americanca.

Ashton-Cirillo nu a refuzat. Dimpotrivă, a decis să dezvolte relația, în coordonare cu partenerii săi ucraineni, și a zburat la New York.

„Totul a început cu încercarea ei de a obține informații despre mine și s-a transformat într-o relație apropiată, în timpul căreia am reușit să colectez date importante”, a spus ea.

Au urmat luni în care relația personală s-a suprapus peste misiuni de spionaj. Ambele și-au jucat rolurile, mimând loialitatea. „Am avut o relație intimă timp de aproximativ opt luni”, a recunoscut Ashton-Cirillo.

Zarubina, trimisă de FSB să recruteze americani, a ajuns ea însăși o sursă de informații. Potrivit relatărilor, rusoaica ajunsese să deteste regimul pentru care lucra sub acoperire. Simpatiza deschis cu Legiunea „Libertatea Rusiei”, formată din ruși care luptă de partea Ucrainei, precum și cu rețeaua clandestină de rezistență implicată în operațiuni împotriva unor oficiali ruși.

„Zarubina avea ceea ce eu consider o trăsătură tipică pentru agenții sistemului rus: disponibilitatea de a negocia cu oricine, dacă propria supraviețuire depinde de asta”, a explicat Ashton-Cirillo, menționând că activitatea ei era monitorizată de contrainformațiile ruse.

Americanca, condamnată în lipsă la închisoare în Rusia

În iunie 2025, un tribunal din Rusia a condamnat-o în lipsă pe Ashton-Cirillo la 20 de ani de închisoare.

În același timp, Zarubina era supravegheată de FBI în Statele Unite, iar relația dintre cele două continua.

„În ciuda condamnării mele, FSB i-a permis agentului să continue să mă vadă. A fost o încercare de a mă viza direct”, a spus ea.

Finalul a venit în decembrie 2025, când Zarubina a fost arestată din nou de FBI, după ce s-a descoperit că a mințit autoritățile americane cu privire la legăturile sale cu serviciile ruse pentru a obține cetățenia. Încolțită, „Alisa” a recunoscut toate misiunile primite de la Moscova și a oferit detalii despre modul în care încerca să compromită inamicii lui Putin.

Nu era implicată doar în prostituție, ci încerca să folosească relațiile personale pentru a ajunge în cercuri influente, după modelul Mariei Butina — agentă rusă condamnată în SUA, ulterior eliberată și lăudată public de Vladimir Putin.

Spre deosebire de Butina, însă, Zarubina a colaborat cu anchetatorii americani, dezvăluind sarcinile primite și modul în care le-a dus la îndeplinire.

În acest an, presa ucraineană a publicat corespondența, înregistrări video și detalii despre cele șase luni de „joc” de spionaj dintre cele două.

„Pentru a intra în acea stare de spirit, a trebuit să cobor într-un abis întunecat. Experiența m-a schimbat”, a mărturisit Ashton-Cirillo.