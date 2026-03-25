search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Volodimir Zelenski susține că Rusia a încercat să șantajeze SUA folosind informații despre Iran

0
0
Publicat:

Volodimir Zelenski susține că Rusia a încercat să influențeze SUA printr-un posibil schimb de informații care ar fi afectat Ucraina. El a acuzat Moscova de șantaj și de colaborare militară cu Iranul.

Volodimir Zelenki, președinte Ucraina FOTO: EPA EFE
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că Rusia ar fi încercat să exercite presiuni asupra SUA printr-o propunere legată de schimbul de informații militare, în contextul situațiilor internaționale, scrie Reuters.

Potrivit liderului de la Kiev, Moscova ar fi transmis că ar putea opri furnizarea de informații către Iran, dacă Washingtonul ar limita accesul Ucrainei la datele sale de intelligence.

Președintele Volodimir Zelenski a mai declarat că serviciile ucrainene de informații dețin dovezi sigure privind cooperarea dintre Rusia și Iran, inclusiv în domeniul militar.

„Am rapoarte de la serviciile noastre de informații care arată că Rusia face acest lucru și spune: «Nu voi transmite informații Iranului dacă America încetează să mai transmită informații Ucrainei.» Nu este asta șantaj? Absolut”, a spus Zelenski.

El a analizat personal datele furnizate de serviciile de informații, dar nu a oferit detalii suplimentare despre acestea. Cu toate acestea, Rusia a respins acuzațiile potrivit cărora ar sprijini Iranul în conflictul său cu SUA și Israel.

Volodimir Zelenski a mai spus că unele drone iraniene, folosite în atacurile din Orientul Mijlociu, conțin componente de origine rusească, ceea ce ar indica o cooperare tehnologică între cele două state.

În paralel, Ucraina a acumulat experiență în apărarea împotriva dronelor Shahed, utilizate frecvent de Rusia încă de la începutul invaziei din 2022.

Pe baza acestei experiențe, Kievul a decis să ofere sprijin unor state din Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, pentru a contracara amenințările.

Președintele ucrainean a punctat că își dorește parteneriate pe termen lung cu aceste țări, care ar putea contribui la finanțarea producției de drone de interceptare sau la achiziția de sisteme de apărare aeriană.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Andreea Popescu după ce s-a mutat în altă casă? E cu ochii pe Dan Alexa și îi dă like-uri
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!