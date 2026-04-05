Florinel Coman, chin permanent la arabi. Internaționalul român nu face față la Al Gharafa

Florinel Coman, o mare speranță a fotbalului românesc, nu o duce bine la Al Gharafa, formație care l-a cumpărat de la FCSB în vara lui 2024, în schimbul sumei de 6.000.000 de euro. Jucătorului de 27 de ani i se acordă puține minute de către antrenorul Pedro Martins, drept pentru care a și ieșit din circuitul naționalei României în mandatul lui Mircea Lucescu, fiind considerat una dintre cele mai importante pierderi ale fotbalului nostru.

Florinel Coman a fost titular în trei partide din acest sezon, reușind să joace toate cele 90 de minute în două: la finalul lunii ianuarie (cu Al Sadd) și la începutul lui februarie (cu Al Sailiya). În rest, a fost folosit sporadic, bifând în câteva partide apariții de unul sau două minute. „Tricolorul”, care are trei goluri în tricoul lui Al Gharafa în această stagiune, a înscris ultima dată pe 6 ianuarie, în victoria cu 3-2 de pe terenul celor de la Umm Salal. În total, a strâns în actuala stagiune 23 de meciuri: 13 în campionat, 8 în Liga Campionilor Asiei și două în Cupa Qatarului. Pe lângă cele trei goluri, Florinel Coman și-a mai trecut în cont o pasă decisivă.

Aseară, la meciul din deplasare cu Al Duhail, fostul fotbalist de la FCSB a fost trimis în teren după o oră de joc, la scorul de 2-2. Evoluția sa a fost modestă: a atins o singură dată mingea în careul advers, a dat 4 pase eficiente din 5 încercări și nu a reușit niciun dribling. În urma acestui rezultat, Al Gharafa e pe locul 3 în Qatar Stars League, la 5 puncte în spatele liderului Al Sadd.