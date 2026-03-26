Cele mai bune grătare de exterior 2026: Top 5 modele pe gaz și cărbuni pentru un BBQ autentic + ghid complet

Nimic nu evocă mai bine bucuria de a petrece timp în aer liber decât aroma unui grătar pe care sfârâie carnea sau legumele preferate. Dar pentru a obține acel gust irezistibil, ai nevoie de cel mai bun BBQ sau grătar de exterior, adaptat exact pentru spațiul și stilul tău de gătit.

Fie că vrei un grătar compact pentru terasă, fie unul suficient de generos pentru reuniuni cu familia și prietenii într-un living outdoor de vis, am pregătit un ghid practic care te ajută să alegi echipamentul ideal.

Am selectat cele mai bune grătare disponibile pe eMAG, astfel încât să îți duci experiența de gătit în aer liber la nivelul următor. Indiferent de modelul ales — BBQ-uri hibride, grătare tip „egg”, grătare de masă sau variante clasice pe gaz ori cărbuni — vei descoperi soluții potrivite pentru fiecare nevoie. Cele mai bune grătare de exterior combină ușurința de curățare, asamblarea rapidă și durabilitatea, dar mai ales oferă aromele bogate care fac gătitul atât de special, pentru a te bucura din plin de relaxare outdoor fără compromisuri.

Grătarele pe gaz oferă confort maxim și pornire instant, în timp ce cele pe cărbuni aduc acel gust afumat, profund, ideal pentru preparatele clasice de BBQ. Cu capacul închis, indiferent de sursa de căldură, aromele se dezvoltă uniform, iar rezultatele sunt consistente și delicioase.

EDITOR’S CHOICE 2026 – OUTDOOR GRILL – TOP PICK Grătar pe gaz Lehmann Texas (3+1 arzătoare) – ⭐ 4.48/5 (44 review-uri) Acest model de grătar outdoor pe gaz, compact și puternic, este conceput pentru sesiuni de gătit în aer liber fără compromis. Cu un design practic, aprindere rapidă și spațiu generos pentru gătit și depozitare, modelul Lehmann devine partenerul ideal pentru reuniuni de familie și întâlniri cu prietenii. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl alegem fără ezitare? Pentru că Lehmann Texas 3+1 arzătoare este grătarul care nu te lasă niciodată la greu. Versatil, ușor de folosit și rezistent, fiecare detaliu – de la arzătorul lateral până la capacul cu termometru și spațiul practic de depozitare – este gândit să-ți facă viața mai ușoară și gătitul mai distractiv. Dacă vrei să fii sigur că grătarul tău va rezista testului timpului și al poftelor, acesta reprezintă alegerea noastră principală – Editor’s Choice 2026 – pentru că transformă orice întâlnire în aer liber într-o experiență culinară completă.

Cum am ales cele mai bune grătare outdoor 2026 pentru grădină și terasă, de pe eMAG

Vrei grătarul perfect pentru grădină, terasă sau aventuri în aer liber? Din peste 3.500 de oferte de pe eMAG, am ales un TOP 5 grătare outdoor pentru primăvara 2026 care combină performanța, durabilitatea și plăcerea de a găti în aer liber.

Grătarele outdoor, însă, nu sunt la fel de validate de utilizatori ca electrocasnicele. Dacă espressoarele automate sau combinele frigorifice ori cuptoarele încorporabile primesc sute sau mii de recenzii, în categoria outdoor, multe produse sunt cumpărate fără ca utilizatorii să lase feedback.

Din acest motiv, unul dintre criteriile noastre de bază pentru selecție – minim 50 de recenzii – nu s-a putut aplica. Rezultatul? Foarte puține modele au trecut restul filtrelor. Recomandarea noastră principală adună cele mai multe recenzii – 44, însă are un rating ușor sub limita noastră (4,48). Este singurul grătar pe gaz din top, perfect pentru cei care vor control rapid și precis al temperaturii. Celelalte grătare au fost alese pe baza durabilității și calității materialelor, ușurinței în utilizare și întreținere, versatilității și raportului calitate-preț, fiabilității și performanței în timp.

Astfel, TOP 5 acoperă toate tipurile de utilizatori: de la grătare rapide și practice pe gaz, la modele clasice pe cărbuni, variante heavy-duty pentru utilizare frecventă și alternative versatile tip plită sau disc. Cu linkuri directe către eMAG, ai totul la un click distanță. Pregătește-te să transformi grădina sau terasa într-un spațiu perfect pentru grătare, socializare și distracție în aer liber, fără să pierzi timp căutând sau comparând sute de modele!

Top 5 grătare pentru grădină, terasă și aventuri în aer liber, plus câteva opțiuni extra pentru orice stil de gătit

Pentru ghidul nostru 2026 dedicat grill-ului în aer liber, am selectat cinci dintre cele mai bune grătare outdoor, acoperind diverse stiluri de gătit, de la gaz și cărbune până la modele versatile pentru pasionații de BBQ. Fiecare grătar a fost ales pe baza performanței, durabilității, ușurinței de utilizare și raportului calitate-preț, astfel încât să te bucuri de sesiuni de gătit plăcute, rapide și fără complicații. Aceste recomandări formează un TOP 5 indispensabil pentru grădina sau terasa ta.

Secțiunea de recomandări este structurată astfel:

Motivarea alegerii – afli de ce fiecare grătar a fost preferat în fața altora, ce avantaje reale oferă și pentru cine este potrivit.

– afli de ce fiecare grătar a fost preferat în fața altora, ce avantaje reale oferă și pentru cine este potrivit. Categoria și rolul în grădină/terasă – descoperi cum se integrează în amenajarea ta și ce funcții acoperă fiecare model.

– conține cele mai importante detalii: tipul de combustibil, număr de arzătoare sau suprafața de gătire, materiale, dimensiuni, funcții speciale, greutate și alte informații utile.

Pe lângă TOP 5 grătare de exterior recomandate, vei regăsi menționate și alte exemple interesante: două modele pe gaz (pentru cei care preferă ușurința aprinderii și controlul rapid al temperaturii), precum și opțiuni extreme: un model ultra-buget pentru picnicuri și un grătar premium tip „stație de gătit outdoor” pentru utilizatori avansați. Astfel, ghidul acoperă toate nivelurile de buget și stiluri de gătit, oferindu-ți o privire completă asupra opțiunilor disponibile.

1. Cel mai bun grătar pe gaz pentru grădină și terasă – 3+1 arzătoare – pentru majoritatea utilizatorilor

Grătarul pe gaz Lehmann Texas (3+1 arzătoare) este cea mai bună alegere pentru gătit în aer liber, deoarece combină puterea, versatilitatea și funcționalitățile multiple. Cu cele 4 arzătoare, capac, termometru și aprindere piezoelectrică, poți pregăti rapid și precis orice tip de preparat, de la carne și legume la pizza sau pește, fără efort suplimentar. Designul său practic include spațiu de lucru și depozitare, mâner termorezistent și recipient pentru colectarea grăsimii, astfel încât fiecare sesiune de gătit să fie organizată, confortabilă și plăcută, indiferent de ocazie.

Chiar dacă ratingul este sub limita impusă (4,5). combinația dintre numărul de review-uri și scorul apropiat îl face cea mai solidă opțiune din această categorie a grătarelor de exterior.

Avantaje reale: 3+1 arzătoare, suprafață inox și fontă, aprindere piezoelectrică, recipient pentru colectare grăsime, spațiu de lucru adițional, control rapid și precis al temperaturii.

3+1 arzătoare, suprafață inox și fontă, aprindere piezoelectrică, recipient pentru colectare grăsime, spațiu de lucru adițional, control rapid și precis al temperaturii. Pentru cine este: ideal pentru pasionații de gătit în aer liber, familii care organizează grătare frecvente, persoane care vor confort, control complet în gătit și predictibilitate, fără timp de pregătire prealabilă.

ideal pentru pasionații de gătit în aer liber, familii care organizează grătare frecvente, persoane care vor confort, control complet în gătit și predictibilitate, fără timp de pregătire prealabilă. De ce contează: grătarul este elementul central al experienței culinare în aer liber, permițând socializare și mese festive, iar acest model acoperă unul dintre cele mai comune scenarii de utilizare: gătit rapid, fără efort. În plus, este disponibil în mai multe variante (inclusiv cu 5 arzătoare – Lehmann Ohio și 7 arzătoare – Lehmann Vegas), însă, având același rating și același număr de recenzii, dar prețuri diferite, am ales varianta de bază ca fiind cea mai accesibilă și echilibrată opțiune.

BEST OVERALL OUTDOOR GRILL / GAS GRILL Grătar pe gaz Lehmann Texas (3+1 arzătoare) – ⭐ 4.48/5 (44 review-uri) Grătar mobil pe gaz, cu 4 arzătoare și suprafață de gătire din fontă și inox, prevăzut cu termometru, capac, aprindere piezoelectrică și recipient pentru colectare grăsime. Include spațiu de depozitare, blat de lucru și mâner termorezistent, culoare negru, dimensiuni 120x50x102 cm și putere totală 8,4 kW. Vezi prețul și alte detalii

2. Cel mai bun grătar clasic pe cărbuni pentru grădină – cu capac, pentru gătit complet

Grătarul cu capac pe cărbuni Grillchef Konfort este alegerea ideală pentru cei care vor să se bucure de autenticitatea experienței BBQ (prescurtare de la „barbecue”, se referă la gătitul cărnii sau legumelor pe grătar, de obicei la foc deschis sau pe cărbuni, cu sau fără fum). Cu capac și suprafața generoasă de gătit, permite atât prepararea directă, cât și indirectă a alimentelor, oferind control excelent asupra temperaturii și aromelor.

Acest grătar compact și durabil transformă orice sesiune de gătit în aer liber într-o experiență completă, combinând funcționalitatea cu mobilitatea: de la coacere și afumare ușoară până la grătare clasice pentru familie și prieteni. Ventilația reglabilă, grătarul ajustabil pe înălțime și tava detașabilă pentru cenușă facilitează întreținerea, în timp ce raftul lateral pliabil și cele două roți mari permit economia de spațiu și mutarea ușoară.

Avantaje reale: gust autentic de BBQ pe cărbuni, control precis al temperaturii, distribuție uniformă a căldurii, versatilitate în preparate, întreținere ușoară și mobilitate ridicată.

gust autentic de BBQ pe cărbuni, control precis al temperaturii, distribuție uniformă a căldurii, versatilitate în preparate, întreținere ușoară și mobilitate ridicată. Pentru cine este: perfect pentru cei care caută experiența clasică de grătar pe cărbuni, utilizatori care gătesc mai variat și doresc să își impresioneze oaspeții cu preparate gustoase și aromate.

De ce contează: oferă mult mai mult decât o simplă suprafață de grill – este grătarul complet pentru grădina ta, care combină autenticitatea cu confortul și practicitatea, astfel încât fiecare sesiune de gătit să fie o plăcere.

BEST AUTHENTIC CHARCOAL BBQ – OUTDOOR GRILL Grătar cărbune Grillchef Konfort – ⭐ 4.50/5 (24 recenzii) Grătarul pe cărbune Grillchef Konfort oferă control precis al temperaturii datorită sistemului de ventilare și grătarului reglabil pe înălțime, fiind echipat cu suprafață generoasă de gătit din fontă (53 x 42 cm) pentru rezultate uniforme și gust autentic. Construcția robustă din oțel, termometrul integrat în capac, tava de cenușă detașabilă și raftul lateral pliabil asigură utilizare practică, întreținere ușoară și mobilitate ridicată. Vezi prețul și alte detalii

3. Cel mai bun grătar portabil heavy-duty outdoor din oțel gros – pentru utilizare frecventă

Grătarul portabil din oțel carbon Buz este ideal pentru utilizatorii care fac grătare frecvent și au nevoie de un produs robust, durabil și stabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, rezistent la temperaturi înalte, coroziune și uzură, asigură performanță constantă și utilizare îndelungată.

Modelul recomandat face parte din segmentul mediu de preț al gamei BUZ (care include numeroase versiuni cu același rating și număr de recenzii), fiind echilibrul perfect între calitate și valoare. Designul compact și portabil îl face ușor de depozitat și transportat, fiind potrivit pentru grădină, curte, sau activități în aer liber, precum camping sau picnicuri. Montarea și demontarea sunt rapide și simple.

Avantaje reale: construcție din oțel gros (3–4 mm), stabilitate și siguranță, suprafață generoasă de gătit, portabilitate și depozitare ușoară, reglare pe mai multe înălțimi, durabilitate și ușurință în utilizare.

Pentru cine este: ideal pentru cei care fac grătare frecvent, iubesc experiența gătitului în aer liber și au nevoie de un grătar solid, versatil și rezistent, potrivit atât pentru începători, cât și pentru pasionați experimentați de BBQ.

De ce contează: oferă o alternativă robustă și heavy-duty la grătarele obișnuite, combinând performanța artizanală cu portabilitatea și confortul, astfel încât fiecare sesiune de gătit să fie plăcută și fără griji.

BEST HEAVY-DUTY CHARCOAL BBQ – OUTDOOR GRILL Grătar portabil din oțel carbon Buz 65 x 45 cm – ⭐ 4.77/5 (26 recenzii), disponibil în mai multe variante Grătarul portabil Buz, realizat din oțel carbon rezistent la temperaturi înalte și uzură, oferă durabilitate excelentă și o suprafață generoasă de gătit (64 x 44 cm), ideală pentru preparate consistente în aer liber. Sistemul reglabil pe trei niveluri de înălțime și designul demontabil asigură control optim al gătirii, stabilitate pe diverse tipuri de teren și transport facil pentru camping sau picnicuri. Vezi prețul și alte detalii

4. Cel mai accesibil grătar de exterior - pentru începători și buget redus

Grătarul metalic pe cărbuni EXT 9909 Z-Tools (40x30 cm) este cea mai bună alegere pentru buget redus, deoarece oferă o construcție simplă, dar suficient de solidă pentru utilizare ocazională, la un preț foarte accesibil. A fost ales în locul altor modele similare datorită combinației mai bune dintre preț, rating și număr de review-uri, fiind una dintre puținele opțiuni entry-level validate.

Avantaje reale: preț foarte mic, construcție din oțel de 3 mm, dimensiuni compacte, ușor de transportat și depozitat.

preț foarte mic, construcție din oțel de 3 mm, dimensiuni compacte, ușor de transportat și depozitat. Pentru cine este: ideal pentru începători, pentru utilizare rară, picnicuri sau ieșiri ocazionale în aer liber.

ideal pentru începători, pentru utilizare rară, picnicuri sau ieșiri ocazionale în aer liber. De ce contează: oferă un punct de intrare accesibil în categoria grătarelor de exterior, fără investiții mari.

BEST BUDGET CHARCOAL BBQ – OUTDOOR GRILL Grătar metalic pe cărbuni EXT 9909 Z-Tools 40 x 30 cm – ⭐ 4.66/5 (32 recenzii), disponibil și 50 / 60 / 70 cm Grătarul metalic entry-level EXT 9909 Z-Tools, realizat din tablă groasă de 3 mm, oferă rezistență ridicată și menținere eficientă a căldurii, fiind ideal pentru preparate uniforme pe jar. Designul cu picioare demontabile și orificii laterale pentru tiraj optim asigură transport facil, ardere constantă și utilizare practică în orice ieșire în aer liber. Vezi prețul și alte detalii

5. Cea mai bună alternativă la grătarul clasic – disc din oțel pentru gătit outdoor

Discul din oțel HouseXL (taler de tractor, ~46 cm) este cea mai bună alegere ca alternativă la grătarul clasic, deoarece permite prepararea unei game mult mai variate de mâncăruri, nu doar carne la grill. A fost ales datorită ratingului ridicat și numărului solid de review-uri, fiind o opțiune populară pentru gătitul în aer liber în stil tradițional.

Avantaje reale: suprafață mare de gătit tip plită, versatilitate ridicată (tocănițe, prăjeli, mixuri), distribuție uniformă a căldurii.

suprafață mare de gătit tip plită, versatilitate ridicată (tocănițe, prăjeli, mixuri), distribuție uniformă a căldurii. Pentru cine este: ideal pentru utilizatori care vor diversitate în gătit, pentru grupuri sau evenimente, pentru cei care preferă stilul rustic de preparare.

ideal pentru utilizatori care vor diversitate în gătit, pentru grupuri sau evenimente, pentru cei care preferă stilul rustic de preparare. De ce contează: extinde conceptul de gătit outdoor dincolo de grătarul clasic și oferă o experiență culinară diferită.

BEST VERSATILE CHARCOAL BBQ – ALTERNATIVE OUTDOOR GRILL Grătar disc din oțel HouseXL 46 cm – ⭐ 4.73/5 (40 recenzii), disponibil și în varianta 51 cm Grătarul disc tradițional, realizat manual din taler de tractor din oțel gros de 3,5 mm, asigură încălzire rapidă și distribuție uniformă a căldurii, fiind ideal pentru gătit în aer liber pe foc de lemne. Construcția robustă cu picioare detașabile filetate direct în material și mâner rece oferă durabilitate superioară, transport facil și manipulare sigură chiar și la temperaturi ridicate. Vezi prețul și alte detalii

Grătare de exterior în afara TOP-5: opțiuni ultra-buget și premium pentru orice stil de gătit

Pe lângă Top 5, care include cele mai echilibrate și validate opțiuni, încă două modele de grătare outdoor ne-au atras atenția datorită recenziilor excelente, chiar dacă nu beneficiază de același nivel de validare.

Opțiune ultra-buget – sub 50 lei

Grătarul portabil pliabil OEM (rating 4.91 ⭐) se remarcă prin faptul că este compact și ușor de transportat și depozitat, fiind ideal pentru excursii, picnicuri, camping sau utilizare ocazională acasă, în grădină. Se montează și se folosește rapid, fără bătăi de cap, iar materialul din oțel îi conferă rezistență la temperaturi ridicate și uzură.

Opțiune premium extremă – pentru pasionați și experți – peste 3.500 de lei

Grătarul cu plită de oțel Buz, în stil în stil teppanyaki (termenul vine din japoneză: „teppan” = placă de fier, „yaki” = gătit / prăjit) sub formă de masă cu blat din lemn, 2 în 1, mărimea XL (rating 5 ⭐), este destinat utilizatorilor avansați și celor care gătesc frecvent. Este mai mult decât un grătar – o adevărată „stație de gătit outdoor”, pe patru roți pivotante, ideală pentru curți mari, sesiuni frecvente de gătit și evenimente de nivel profesional. Nu se adresează majorității, ci celor care caută experiența supremă de gătit în aer liber.

Aceste două produse ilustrează extremele gamei de grătare de exterior: unul ultra-accesibil și unul de nișă premium, ambele interesante în funcție de nevoi și buget.

Cum să alegi cel mai bun grătar outdoor pentru grădină, camping sau bucătăria de exterior – ghid practic 2026

Acum că ai descoperit cele mai bune 5 grătare outdoor, e momentul să intri în partea cu adevărat utilă: ce trebuie să știi înainte să cumperi un grill de exterior și cum să-l folosești la maxim.

Pentru că vremea caldă îți face deja cu ochiul și parcă miroase a grătare și mese în aer liber. De aceea, este momentul perfect să te gândești la grătarul ideal pentru grădina, terasa sau escapadele tale în natură. Indiferent dacă visezi la un colț amenajat ca un living outdoor de vis sau la un foc de tabără portabil pentru aventuri, există soluții pentru fiecare spațiu, buget și stil de gătit.

Un grătar de exterior este mai mult decât un simplu echipament – este epicentrul tuturor întâlnirilor și preparatelor delicioase în aer liber. Poți alege modele elegante din oțel inoxidabil cu facilități moderne, hibride pe gaz și cărbune cu mai multe zone de gătit sau variante compacte și portabile, ideale pentru picnicuri și excursii. Oricare ar fi alegerea ta, plăcerea de a găti în aer liber și aromele bogate ale preparatelor rămân la fel de memorabile.

Fie că este vorba de un grătar generos pentru reuniuni cu familia și prietenii, fie de unul mic, dar eficient pentru terasa ta, ghidul nostru practic te va ajuta să identifici ce contează cu adevărat: tipul de grătar, caracteristicile esențiale, durabilitatea, ușurința de utilizare și întreținere.

În plus, vom adapta sfaturile și recomandările din acest ghid la selecția noastră de TOP 5 grătare și la alte opțiuni interesante, astfel încât să poți pune rapid mâna pe echipamentul care ți se potrivește cel mai bine.

În continuare, vei descoperi: tipurile de grătare outdoor și avantajele fiecăruia; caracteristicile cheie care fac diferența între un grătar bun și unul excepțional, dar și răspunsurile la întrebările frecvente pe această temă și sfaturi practice pentru instalare, întreținere și depozitare.

Așadar, hai să pornim la drum și să descoperim cum să transformi grădina sau terasa ta într-un spațiu de relaxare outdoor fără compromisuri, gata pentru aromele autentice de BBQ și momente memorabile alături de cei dragi.

Tipuri de grătare pentru exterior – cum să alegi varianta potrivită

Alegerea grătarului potrivit pentru grădină, terasă sau excursii outdoor nu înseamnă doar „gaz sau cărbune”. Fiecare tip are propriile avantaje și oferă experiențe diferite, iar cunoașterea lor te ajută să alegi echipamentul ideal pentru stilul tău de gătit. Iată principalele categorii și ce avantaje aduc:

1. Grătare pe cărbuni pentru grădină și terasă – gust autentic și aromă de BBQ

Grătarele pe cărbuni/lemne sunt alegerea clasică pentru iubitorii de BBQ autentic. Focul și jarul conferă aromă intensă și gust afumat preparatelor, iar experiența de gătit este mai „hands-on”, perfectă pentru pasionați care se bucură de ritualul pregătirii jarului și controlul manual al temperaturii.

Acestea pot varia de la modele compacte pentru grădini mici sau picnicuri (grătarul metalic EXT 9909 Z-Tools, disc HouseXL, sau grătarul portabil pliabil OEM din afara topului) până la grătare heavy-duty pentru sesiuni frecvente și preparate consistente (grătarul cu capac Grillchef Konfort, grătarul portabil Buz ori grătarul cu plită Buz în stil teppanyaki - model premium din afara topului).

Avantaje generale: gust autentic, flexibilitate în gătire directă și indirectă, potrivite pentru sesiuni de gătit social și relaxare în aer liber.

2. Grătare pe gaz pentru gătit rapid și control precis al temperaturii

Grătarele pe gaz oferă confort și rapiditate. Pornirea se face instant, iar controlul temperaturii este precis, fără a fi nevoie de cărbune sau foc deschis. Sunt ideale pentru cei care apreciază predictibilitatea și gătitul fără bătăi de cap, mai ales pentru reuniuni rapide sau mese variate pe terasă.

Exemple recomandate: Modelele Lehmann precum Texas (3+1 arzătoare), ori celelalte variante (din afara topului) Lehmann Ohio (4+1 arzătoare) și respectiv Lehmann Vegas (6+1 arzătoare).

Avantaje generale: pornire rapidă, control precis al temperaturii, ușurință în curățare, ideal pentru gătit constant sau pentru pizza, carne și legume.

3. Grătare hibride outdoor – combinația perfectă între gaz și cărbune

Grătarele hibride combină avantajele gazului și ale cărbunelui, oferind versatilitate maximă. Poți comuta între gaz și cărbune în funcție de gust, timp și preferințe, ceea ce le face perfecte pentru cei care vor să experimenteze fără compromisuri.

Avantaje generale: combinația perfectă între rapiditate și aromă autentică, control flexibil al temperaturii, potrivit pentru pasionați care vor să varieze stilurile de gătit.

4. Grătare electrice pentru balcon, terasă sau bucătăria outdoor din grădină – siguranță și ușurință

Grătarele electrice sunt extrem de convenabile și sigure, fiind potrivite pentru balcoane, terase sau spații unde focul deschis nu este permis. Grătarele electrice pot fi folosite și în exterior, atât timp cât sunt conectate la o priză sigură și protejate de ploaie sau umezeală. Deși nu oferă același gust afumat ca pe cărbune, sunt ușor de curățat și permit gătirea rapidă, fără fum sau murdărie.

Exemple: grătarele electrice compacte pentru apartamente sau grădini mici, precum cele menționate în ghidul nostru anterior „Top 6 grătare electrice 2026”, precum: ● Tefal OptiGrill+ XL Snacking & Baking GC724D12, ● Tefal OptiGrill+ XL GC727810 sau ● Tefal OptiGrill+ GC712834.

Avantaje generale: siguranță, ușurință în utilizare și întreținere, ideal pentru spații restrânse sau gătit urban.

5. Grătare cu afumătoare și tip „Kamado” (ou ceramic) – aromă intensă și temperatură stabilă

Acestea sunt dedicate pasionaților de gătit lent și aromat. Afumătoarele permit gătirea la temperaturi scăzute pentru perioade lungi, ideale pentru carne fragedă și aromată. Grătarele tip „ou” oferă menținerea căldurii constante, economisind combustibil și obținând temperaturi foarte ridicate pentru fripturi suculente sau pizza.

Deși Grillchef Konfort poate să ofere experiențe apropiate de afumat, nu intră la categoria „grătare cu afumătoare” în sens strict.

Avantaje generale: aromă intensă, temperatură stabilă, versatilitate pentru preparate lente sau rapide, ideal pentru evenimente și sesiuni de gătit sofisticate.

6. Cuptoare de pizza pentru exterior – pizza crocantă și gătire rapidă

Aceste grătare-specialitate sunt ideale pentru pasionații de pizza sau preparate rapide la temperaturi ridicate. Diferitele surse de combustibil – lemn, gaz sau cărbune – influențează aroma și timpul de gătire.

Avantaje generale: pizza crocantă, temperatură ridicată rapidă, diversitate în preparate, experiență culinară completă în aer liber.

În concluzie, tipul de grătar potrivit depinde de stilul tău de gătit, spațiul disponibil și experiența pe care vrei să o ai în aer liber. În ghidul nostru, am integrat aceste recomandări cu selecția noastră de TOP 5 grătare de exterior și opțiuni speciale, astfel încât să alegi exact varianta care se potrivește nevoilor tale.

Caracteristici cheie pentru a alege cel mai bun grătar outdoor 2026

Alegerea grătarului potrivit nu ține doar de tipul de combustibil. Există câteva caracteristici esențiale care fac diferența între o sesiune de gătit reușită și una frustrantă. Iată ce trebuie să ai în vedere:

1. Suprafața de gătit

Dimensiunea și materialul suprafeței de gătit influențează direct cât de multe alimente poți pregăti odată și cât de uniform se distribuie căldura.

2. Controlul temperaturii

Controlul precis al căldurii este esențial pentru gătitul uniform.

Grătarele pe gaz permit reglarea rapidă a temperaturii (Lehmann Texas), ideal pentru preparate delicate sau pizza pe grătar.

(Lehmann Texas), ideal pentru preparate delicate sau pizza pe grătar. Grătarele pe cărbuni (Grillchef Konfort, portabil heavy-duty Buz) necesită ajustarea manuală prin ventilarea aerului și înălțimea grătarului, dar oferă aroma autentică de BBQ.

(Grillchef Konfort, portabil heavy-duty Buz) necesită ajustarea manuală prin ventilarea aerului și înălțimea grătarului, dar oferă aroma autentică de BBQ. Discurile și grătarele portabile permit gătirea directă sau indirectă, controlul temperaturii fiind mai intuitiv, dar la fel de satisfăcător pentru experiențe outdoor variate.

3. Material și durabilitate

O construcție solidă garantează performanță constantă și utilizare pe termen lung:

Oțelul inoxidabil sau fonta (Lehmann Texas, Grillchef Konfort) oferă rezistență la temperaturi ridicate și ușurință la curățare.

(Lehmann Texas, Grillchef Konfort) oferă rezistență la temperaturi ridicate și ușurință la curățare. Oțelul carbon gros (portabil heavy-duty Buz, discul HouseXL, sau grătarul cu plită de oțel Buz din afara topului) asigură stabilitate și durabilitate, ideal pentru utilizare frecventă sau gătit pe foc de lemne.

(portabil heavy-duty Buz, discul HouseXL, sau grătarul cu plită de oțel Buz din afara topului) asigură stabilitate și durabilitate, ideal pentru utilizare frecventă sau gătit pe foc de lemne. Chiar și modelele entry-level sau portabile (grătar metalic EXT 9909 Z-Tools, grătar portabil pliabil OEM – din afara topului) trebuie să fie suficient de robuste pentru a rezista la temperaturi ridicate și manipulare frecventă.

4. Portabilitate și spațiu

Depinde dacă grătarul rămâne fix în grădină sau îl iei la camping sau picnic:

Modelele compacte, pliabile sau portabile (grătar metalic EXT 9909 Z-Tools, disc HouseXL, portabil heavy-duty Buz ori portabil pliabil OEM) sunt ușor de transportat și depozitat.

Grătarele pe gaz ori cele cu plită de oțel în stil teppanyaki oferă mai mult confort și spațiu de lucru, dar sunt mai potrivite pentru amplasament fix.

5. Funcționalități suplimentare

Caracteristicile extra fac experiența de gătit mai plăcută și mai eficientă:

6. Ușurința în curățare și întreținere

Grătarele care se curăță rapid te scutesc de efort și garantează igienă:

Suprafețele din inox sau fontă se curăță ușor (grătarul pe gaz Lehmann Texas, grătarul cu capac Grillchef Konfort).

(grătarul pe gaz Lehmann Texas, grătarul cu capac Grillchef Konfort). Tăvile pentru cenușă detașabile și grătarele reglabile pe înălțime facilitează întreținerea (grătarul portabil Buz, grătarul metalic EXT 9909 Z-Tools, discul HouseXL).

Întrebări frecvente despre grătarele de exterior – ghid complet pentru pornire, siguranță și utilizare

Acum că știi ce caracteristici contează la un grătar de exterior, hai să vedem răspunsurile la cele mai frecvente întrebări care te ajută să profiți la maxim de echipamentul tău.

Chiar și atunci când alegi grătarul perfect, este normal să ai întrebări despre pornire, siguranță și utilizare. Iată cele mai frecvente nelămuriri și răspunsurile recomandate de experți:

1. Cum pornesc un grătar?

Există mai multe metode de a porni un grătar, în funcție de tipul acestuia. Dacă deții un grătar hibrid, alegerea combustibilului îți aparține complet.

2. Cum se pornește un grătar pe gaz?

Pentru începători, alegerea gazului potrivit, precum butan sau propan, este primul pas esențial. Conectează grătarul conform instrucțiunilor producătorului, ține capacul deschis și aprinde-l. Canistrele de gaz pot alimenta grătarul până la patru ore la foc mic, însă este recomandat să ai o rezervă. Nu lăsa grătarul nesupravegheat și păstrează-l departe de materiale inflamabile.

3. Cum se pornește un grătar pe cărbune?

Pentru a aprinde un grătar pe cărbune, vei avea nevoie de aprinzători – lichid, naturale/ecologice sau blocuri speciale. Amplasează aprinzătorul între cărbuni și aprinde focul. Experții recomandă raportul aproximativ 1:1 pentru fiecare kilogram de carne, un kilogram de cărbune.

4. Poți folosi orice fel de cărbune sau gaz la un grătar hibrid?

Da, dar verifică manualul producătorului pentru eventuale recomandări sau restricții. În general, se recomandă: brichete hibride pentru cărbune și butelii de gaz cuprinse între 3 kg și 13 kg.

5. Merită să folosești grătare tip „ou” sau Kamado?

Grătarele Kamado, inclusiv Big Green Egg, mențin temperaturi constante pentru gătire lentă și permit crearea unui foc puternic pentru fripturi sau pizza. Aceste aragaze ceramice folosesc cărbune în bucăți și pot afuma sau frige orice tip de carne. Multe vin cu accesorii suplimentare: piatră pentru pizza, grătare pe niveluri și deflector de căldură, oferind versatilitate maximă. Dacă vrei doar un grătar clasic, există și opțiuni mai economice, precum cele recomandate în acest ghid de shopping online.

6. Cum îmi curăț și întrețin grătarul de exterior?

Suprafețele din inox, fontă sau oțel se curăță ușor după fiecare utilizare. Tăvile pentru cenușă și grătarele reglabile pe înălțime simplifică întreținerea. Curățarea regulată prelungește viața grătarului și asigură gustul autentic al preparatelor. Pentru rezultate și mai bune, experții recomandă curățarea cu degresant, iar dacă grătarul este din oțel inoxidabil, lustruiți-l cu un produs special pentru inox. Înainte de utilizare, unge grătarul cu ulei cu cel puțin 20 de minute înainte de a pune alimentele pe grill (de preferat grătarul să fie încins la 260°C cu hota închisă), pentru a preveni lipirea și a proteja suprafața împotriva ruginirii. Peste iarnă, ține închise conducta de gaz și gura de aerisire a hotei, pentru a evita umezeala și mucegaiul. Curățarea completă la sfârșitul sezonului asigură un grătar gata pentru primăvară.

7. Cum protejez grătarul pe timpul iernii sau în condiții de ploaie?

Folosește huse impermeabile, depozitează grătarul într-un spațiu acoperit sau mută-l într-un garaj/șopron. Chiar și grătarele electrice trebuie ferite de umezeală pentru siguranță și durabilitate.

8. Ce măsuri de siguranță trebuie să respect în timpul gătitului?

Menține grătarul la distanță de obiecte inflamabile (minim 3 metri). Nu lăsa focul nesupravegheat, folosește uneltele adecvate și respectă instrucțiunile producătorului pentru aprindere și reglarea temperaturii.

9. Cât de departe ar trebui să fie grătarul de casa mea?

Un grătar de exterior trebuie amplasat la cel puțin 3 metri de casă, garduri, tufișuri sau orice obiect inflamabil. Asigură-te că solul este complet plan și zona bine ventilată. De asemenea, trebuie amplasat la minimum 2 metri chiar și de piscină.

10. Care este cel mai bun grătar de exterior pentru mediu?

Grătarele pe gaz sunt, în general, mai ecologice decât cele pe cărbune. Problema principală nu este fumul din timpul gătitului, ci procesul de fabricație al cărbunelui, care poate afecta mediul. Dacă folosești cărbune, optează pentru produse certificate FSC (Forest Stewardship Council), ceea ce garantează proveniența sustenabilă a lemnului. Această certificare se aplică și în România.

Idei și ghiduri 2026 pentru amenajarea grădinii și terasei – mobilier, relaxare și living outdoor de vis

Alege grătarul perfect și transformă-ți spațiul outdoor într-un loc de neuitat

Acum că ai descoperit tipurile de grătare, avantajele fiecăruia, caracteristicile esențiale și sfaturi practice de utilizare și întreținere, e momentul să pui toate informațiile în practică. Indiferent dacă visezi la un grătar pe gaz pentru confort și rapiditate, unul pe cărbune pentru aromă autentică, un grill hibrid pentru versatilitate sau un Kamado pentru preparate sofisticate, alegerea potrivită îți poate transforma grădina sau terasa într-un adevărat spațiu de relaxare și socializare.

Nu uita: investește în calitate, acordă atenție întreținerii și personalizează echipamentul în funcție de nevoile și stilul tău de gătit.

Acum e momentul să treci la acțiune: consultă selecția noastră de Top 5 grătare outdoor și alte opțiuni ce merită menționate, compară caracteristicile și alege echipamentul care se potrivește cel mai bine stilului tău. Fă primul pas spre experiențe memorabile în aer liber și mese delicioase alături de cei dragi!