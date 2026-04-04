Video Proiectul la care se lucrează de 45 de ani. Burduja anunță „energie ieftină” pentru 50.000 de gospodării

Proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu a intrat în etapa de transparență decizională.

Începută în perioada regimului comunist, în 1981, construcția stăvilarului de la Surduc a fost oprită de mai multe ori, din lipsa fondurilor. Proiectul inițial prevedea realizarea unui baraj în amonte, la Cireșu, care să adune apa mai multor râuri.

După reluarea lucrărilor, organizațiile de mediu au dat în judecată Hidroelectrica din cauza impactului negativ asupra sitului Natură 2000 Penteleu din vecinătate.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și actual consilier al premierului Bolojan, spune că lucrările vor fi finalizate, în ciuda piedicilor puse de-a lungul timpului.

”Este cel mai mare proiect în lucru al Hidroelectrica, început în 1982, o investiție strategică pentru români. Și pe care o vom termina, oricât ar urla și oricât ar sabota cu procese în instanță pe bandă rulantă «prietenii mei» de la câteva «asociații de mediu». La Surduc-Siriu, sub coordonarea lui Bogdan Marcu, managerul de proiect care pune aici și competență, și suflet, echipele lucrează în ritm accelerat, pe toate secțiunile. Gradul de finalizare a depășit 75%, iar în câțiva ani apele râului Bâsca Mare vor roti turbina, dând energie ieftină, curată și sigură pentru peste 50.000 de gospodării”, anunță într-o postare pe Facebook Sebastian Burduja.

Fostul ministru al Energiei spune că România poate avea peste 700MW noi în sistem, cât un reactor de la Cernavodă, pentru că proiectele sunt executate în procent de 65% până la 98%.

”Este dreptul românilor de a termina aceste hidrocentrale, pentru care au plătit deja peste 2 miliarde euro. Am depus la începutul anului un proiect istoric în Parlament, prin care CSAT va putea declara aceste hidrocentrale drept “obiective de securitate națională”. Proiectul nostru este singura soluție pentru a termina odată și pentru totdeauna cu întârzierile, sabotajele, procesele și birocrația sufocantă. Aproape 45.000 de români au semnat deja petiția de susținere. Distribuiți dacă vreți ca România să își termine hidrocentralele, nu să le lase să ruginească”, mai scrie în postare Burduja.

Parlamentul a adoptat anul trecut, în octombrie, un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, printre care și Surduc-Siriu, adăugând 214 MW de energie în sistemul național.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu a intrat în etapa de transparență decizională.

Ea a declarat într-o postare pe pagina de Facebook că documentul include reguli bine definite, iar aprobările vor respecta legea și vor ține cont de siguranța comunităților locale.

Ministra a explicat că analiza dosarului a fost una detaliată, iar scopul principal îl reprezintă evitarea unor efecte negative asupra mediului și asupra populației din zonă.

„Așa cum am spus cu fiecare ocazie: acordurile de mediu se emit, dar se emit cu respectarea prevederilor legale. Asta înseamnă o analiză temeinică pentru că, la final, ce ne dorim este să nu fie consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”, a adăugat ea.

Documentul include mai multe obligații noi pentru realizarea proiectului. Dacă inițial erau doar propuneri privind protecția speciilor, forma actuală introduce cerințe noi, explicite.

„Au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate. Am introdus obligația de a se transmite live datele colectate prin stații pe site-ul Hidroelectrica”, a adăugat Buzoianu.

Regulile prevăd sancțiuni dacă aceste condiții nu sunt respectate. „Am prevăzut obligația de a se respecta debitul ecologic, cu sancțiunea de a fi suspendată autorizația de gospodărirea apelor dacă aceste debite nu sunt respectate”, a zis ea.