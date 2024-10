Mel B și-a înjurat colegele din Spice Girls și a fost exclusă de pe grupul de WhatsApp al trupei. De la ce a pornit scandalul

În urma unei dispute, Mel B a folosit un limbaj jignitor la adresa fostelor sale colege de trupă, acuzându-le că nu sunt interesate de o reuniune Spice Girls. Acest conflict a fost declanșat de excluderea lui Mel B din grupul lor de WhatsApp.

Cântăreața a făcut apel public la fostele colege, exprimându-și dorința intensă de a organiza un turneu special cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la formarea trupei. În ciuda refuzului celorlalte membre, Mel B a continuat să insiste asupra unei reuniuni, ceea ce a dus la o ruptură în cadrul grupului și la excluderea ei.

Conform The Sun, în cadrul emisiunii TV "Never Mind The Buzzcocks 90s", Mel B a exprimat frustrare cu privire la excluderea ei din chat, sugerând că decizia a fost nejustificată și le-a jignit pe acestea făcându-le „idioate”.

În ciuda dorinței exprimate în repetate rânduri de Mel B pentru o reuniune Spice Girls, viitorul trupei rămâne incert. Întrebată în emisiunea Sky Max despre această posibilitate, artista a răspuns evaziv: "Nu știu. Vom vedea." Tensiunile din cadrul grupului au fost evidențiate de excluderea lui Mel B din chat-ul cu celelalte membre, o decizie pe care aceasta a atribuit-o stilului său mai direct de comunicare. MailOnline a solicitat un comentariu din partea reprezentanților Spice Girls pentru a clarifica situația.

La începutul anului, când a fost invitată la emisiunea lui Jonathan Ross, cântăreața a fost foarte discretă în ceea ce privește posibilele planuri ale trupei. Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii, a lăsat să se înțeleagă că se pregătește ceva interesant. A spus că trupa vrea să facă ceva special, dar trebuie să fie foarte atentă cu declarațiile sale, pentru că riscă să fie exclusă din nou din grupul lor de chat.

Mel B a declarat: „Vrem să facem, dar nu vă pot spune cu adevărat, deoarece voi fi dat afară din grupul WhatsApp din nou, așa că trebuie să fiu foarte atentă la ce declar. Cu siguranță facem ceva. Probabil că o să vă spun, dar nu în acest moment! Am probleme acum. Sunt dată afară din grup, pentru că sunt atât de emoționată ori de câte ori vorbesc despre Spice Girls și cu cât spun mai mult că se va întâmpla ceva, cu atât le deranjez pe colegele mele”.

Ziua de naștere a Victoriei a tensionat relația dintre Mel B și Geri, iar în aprilie, Mel B a făcut primele declarații publice pe această temă. Zvonurile despre o diferență de vârstă ascunsă de Geri ar fi dus la o altercație între cele două, tensionând atmosfera la petrecere.

După ce tensiunile s-au intensificat, Mel B a părut să facă primul pas către împăcare, postând o fotografie cu toate membrele Spice Girls pe Instagram, însoțită de un mesaj cald despre prietenie și respect. Ea a scris: „Ce weekend uimitor cu toate fetele mele, am atât de multă dragoste și respect pentru voi TOATE #prietenia nu se termina.”

Mel B și Geri Horner s-au reunit cu restul trupei Spice Girls la o petrecere fastuoasă organizată la Oswald's din Londra. Deși au pozat împreună pentru o fotografie de grup, sursele susțin că între cele două există o tensiune evidentă. Această atmosferă încordată ar fi fost alimentată de afirmațiile recente ale lui Mel B, care a pus la îndoială vârsta reală a lui Geri. Ironia situației este că, în ciuda anilor petrecuți împreună, Mel B susține că nu știe cu exactitate câți ani are Geri, întrucât aceasta ar fi fost întotdeauna foarte discretă în privința vârstei sale.

O sursă a declarat publicației: „Mel a încercat să rezolve lucrurile cu Geri la petrecere, dar nu a decurs conform planului. Ea râdea, dar Geri nu părea interesată să audă ce avea de spus și a plecat. Când a fost vorba de fotografia lor de grup, Geri s-a ținut cât mai departe de Mel, ceea ce a fost greu de urmărit. Geri a vrut să fie acolo să sărbătorească și să se simtă bine cu toată lumea, nu să vorbească cu Mel despre lucrurile jenante pe care le-a spus despre ea”.