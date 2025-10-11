Activista Greta Thunberg, acuzată de miliardarul Peter Thiel că este „legionarul Antihristului” în lupta împotriva inteligenței artificiale

Miliardarul conservator Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley și susținător al președintelui Donald Trump, a lansat acuzații controversate în cadrul unei serii de conferințe private desfășurate în San Francisco.

Potrivit unor înregistrări obținute de Washington Post, Thiel a afirmat că activista pentru climă Greta Thunberg și cercetătorul Eliezer Yudkowsky reprezintă „legionarii Antihristului”, pentru pozițiile lor critice față de progresele inteligenței artificiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul a patru conferințe confidențiale, desfășurate între septembrie și octombrie 2025, care au combinat teme de teologie și tehnologie.

Peter Thiel atacă criticii inteligenței artificiale, susținând că aceștia promovează o agendă periculoasă de limitare a inovației tehnologice, ce ar putea duce la instaurarea unui regim global totalitar, scrie Mediafax.

În opinia sa, „Antihristul din secolul XXI nu este un geniu malefic al tehnologiei, ci un luddit care vrea să oprească orice formă de știință”.

Thiel a comparat poziția Gretei Thunberg și a altor critici ai AI cu mișcarea luddită din secolul XIX, care se opunea industrializării.

Peter Thiel atacă criticii inteligenței artificiale nu doar pe motive ideologice, ci și ca un avertisment politic. El consideră că actualele reglementări financiare și inițiativele globale privind controlul tehnologiei sunt semnele unei posibile dictaturi mondiale. Thiel denunță „un sistem de tratate fiscale, supraveghere financiară și sancțiuni” care, în opinia lui, reduce autonomia indivizilor și a statelor.

Aceste conferințe, deși ținute cu ușile închise, au atras atenția comunității tech și religioase din SUA, reflectând o alianță tot mai strânsă între naționalismul creștin și elitele din tehnologie.