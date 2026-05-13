Partidul Social Democrat se va prezenta la consultările organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni cu un „mandat deschis”, fără o propunere clară pentru funcția de prim-ministru. Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD și fost ministru al Energiei în guvernul Bolojan, a explicat că PSD așteaptă mai întâi să afle poziția președintelui Nicușor Dan, iar o decizie privind viitoarea formulă de guvernare va fi luată ulterior, în forurile statutare.

De asemenea, liderul social-democrat a evitat un răspuns clar despre susținerea unui eventual guvern minoritar alături de UDMR, dar a subliniat necesitatea instalării rapide a unui nou executiv.

Adevărul: Cu ce mandat va merge PSD la discuțiile cu președintele?

Bogdan Ivan: Cu un mandat foarte deschis. Noi avem încredere în președintele partidului care a fost la toate discuțiile. Noi vrem un guvern funcțional cât de repede, iar delegația Partidului Social Democrat, care îl are în frunte pe președintele Sorin Grindeanu, are mandat deschis din partea echipei pentru a găsi cea mai bună formulă.

Adevărul: Deci nu veți merge cu o propunere efectivă de premier.

Bogdan Ivan: Haideți să vedem în principalele discuții cu președintele, să vedem care este optica domniei sale și în funcție de acest lucru, noi suntem cei care venim cu soluții. Suntem constructivi pentru a avea cât mai rapid un nou guvern care să rezolve problemele cu care astăzi se confruntă România.

Adevărul: Dar ce variantă ați favoriza în acest moment dintre cele expuse?

Bogdan Ivan: În momentul de față așteptăm discuția cu președintele României, pentru că el este cel care are cea mai importantă poziție în aceste negocieri. Am totală încredere și în președintele Nicușor Dan și în președintele PSD, Sorin Grindeanu, că vor găsi o formulă în care Partidul Social Democrat - cred că e foarte important - să fie la guvernare și să dea românilor speranță. Din acest motiv, fosta construcție guvernamentală nu a funcționat.

Adevărul: Scenariul unui guvern minoritar alături de UDMR este cel pe care îl preferați în acest moment?

Bogdan Ivan: Nu vorbim de preferințe. Cum am decis să intrăm la guvernare și să retragem sprijinul lui Ilie Bolojan într-o formă extinsă de consultare cu 5.000 de colegi din tot Partidul Social Democrat, cu 5.000 de lideri din toată țara, o să decidem și de această dată. Haideți să vedem care este majoritatea care se conturează, care este scenariul cel mai favorabil. Pentru că ce e mai important este să avem un guvern funcțional cât mai rapid.

Noi știm, când ne uităm în istorie, că de fiecare dată când am avut un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, undeva la 13 ani, în ultimii 35 ani, nu cum spun unii că a fost doar PSD la guvernare, statistic, conform datelor de la INS, am avut creștere economică. Așa că știm ce avem de făcut.