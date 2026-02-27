search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vasile Dâncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Pakistanul a lovit ținte guvernamentale talibane din Kabul și alte orașe din Afganistan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pakistanul a bombardat în noaptea de joi spre vineri ținte guvernamentale talibane din mai multe orașe importante din Afganistan, marcând o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cele două țări vecine. Oficialii ambelor părți au confirmat atacurile, iar ministrul pakistanez al apărării a descris situația drept „război deschis”, relatează Reuters.

Forțe de securitate în Kabul după confruntări la graniță între Afganistan și Pakistan FOTO EPA-EFE
Forțe de securitate în Kabul după confruntări la graniță între Afganistan și Pakistan FOTO EPA-EFE

Surse de securitate pakistaneze au declarat că atacurile aeriene au vizat birouri și poziții militare talibane din Kabul, Kandahar și Paktia. De asemenea, au fost raportate confruntări la sol în mai multe sectoare de-a lungul frontierei de 2.600 de kilometri dintre cele două națiuni islamice.

Talibanii au confirmat că forțele pakistaneze au efectuat lovituri aeriene, dar au susținut că au efectuat atacuri de represalii asupra unor instalații militare pakistaneze. Ambele părți au raportat pierderi grele, însă cifrele nu au putut fi verificate independent.

„Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este un război deschis. Acum va exista o acţiune decisivă”, a declarat vineri ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Răbufnirea unor vechi tensiuni

Relațiile dintre Islamabad și Kabul sunt tensionate de ani de zile. Pakistanul a acuzat în repetate rânduri Afganistanul că adăpostește militanți responsabili pentru atacuri transfrontaliere, acuzație pe care talibanii o neagă. Kabul susține că problemele de securitate ale Pakistanului sunt chestiuni interne.

Ultimele lovituri reprezintă o escaladare semnificativă, în special pentru că au vizat instalații guvernamentale talibane din centre urbane majore. Kandahar, unul dintre orașele lovite, este sediul talibanilor și locul unde se află liderul lor spiritual suprem, Haibatullah Akhundzada.

Imagini distribuite de oficiali pakistanezi arată fulgere de artilerie de-a lungul frontierei. Înregistrări din Kabul, verificate de Reuters, arată coloane groase de fum negru ridicându-se din două locații și un incendiu masiv într-o zonă a capitalei. Un alt videoclip arată o clădire în flăcări, despre care oficialii spun că ar fi un cartier general taliban în provincia Paktia.

Purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, a scris pe platforma X că „contra-loviturile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă”, descriind acțiunea drept un răspuns la „atacuri afgane neprovocate”.

Cifre contradictorii privind victimele

Oficialii pakistanezi au afirmat că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți. Potrivit acestora, 27 de posturi talibane au fost distruse și nouă capturate.

Purtătorul de cuvânt taliban, Zabihullah Mujahid, a susținut în schimb că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 posturi capturate. El a declarat că opt luptători talibani au murit, 11 au fost răniți și 13 civili au fost răniți în provincia Nangarhar.

Martorii Reuters din Kabul au relatat că numeroase sirene de ambulanță s-au auzit în oraș după explozii puternice și zborul unor avioane militare.

Îngrijorări regionale și internaționale

Deși capacitățile militare ale Pakistanului sunt net superioare celor ale Afganistanului, talibanii sunt experimentați în războiul de gherilă, după decenii de lupte, inclusiv împotriva forțelor conduse de SUA, înainte de a reveni la putere în 2021.

Ciocniri anterioare dintre cele două țări, în octombrie, s-au soldat cu zeci de morți în rândul militarilor, până când negocieri facilitate de Turcia, Qatar și Arabia Saudită au dus la încetarea ostilităților.

Arabia Saudită a confirmat că ministrul său de externe a discutat vineri cu omologul pakistanez despre reducerea tensiunilor, fără a preciza dacă Riyadh mediază un eventual armistițiu. Rusia, singura țară care a recunoscut oficial guvernul taliban, a cerut încetarea ostilităților și și-a exprimat disponibilitatea de a media discuții dacă ambele părți solicită acest lucru.

Alertă ridicată și temeri privind escaladarea

Pakistanul se află în stare de alertă ridicată după ce, la începutul săptămânii, a lansat lovituri aeriene despre care a afirmat că au vizat tabere ale Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) și ale militanților Statului Islamic în estul Afganistanului.

Kabul și Organizația Națiunilor Unite au declarat că acele lovituri au ucis 13 civili și au reiterat că Afganistanul nu permite grupărilor militante să opereze de pe teritoriul său. Talibanii au avertizat atunci că va urma un răspuns ferm.

Autoritățile din provincia pakistaneză Punjab au anunțat măsuri sporite de securitate și au raportat că 90 de cetățeni afgani au fost reținuți în centre de detenție în vederea deportării, pe fondul temerilor privind pregătirea unor atacuri cu bombă.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
gandul.ro
image
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Unitate militară, oferim cazare pentru turiști. O cabană ilegală a fost construită chiar într-o cazarmă a MApN. Ce a făcut Radu Miruţă
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Plimbarea câinilor pe spațiul verde din jurul blocului. Este legal să faci asta?
playtech.ro
image
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit imediat "decisiva"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Laura Cosoi a anunțat în premieră în podcastul lui Horia Brenciu sexul celui de-al cincilea copil. Actrița mai are patru fete
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Horoscop vineri, 27 februarie. Săgetătorii și Leii au o zi specială. Cele două zodii își schimbă destinul chiar la finalul lunii
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic