Pakistanul a lovit ținte guvernamentale talibane din Kabul și alte orașe din Afganistan

Pakistanul a bombardat în noaptea de joi spre vineri ținte guvernamentale talibane din mai multe orașe importante din Afganistan, marcând o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cele două țări vecine. Oficialii ambelor părți au confirmat atacurile, iar ministrul pakistanez al apărării a descris situația drept „război deschis”, relatează Reuters.

Surse de securitate pakistaneze au declarat că atacurile aeriene au vizat birouri și poziții militare talibane din Kabul, Kandahar și Paktia. De asemenea, au fost raportate confruntări la sol în mai multe sectoare de-a lungul frontierei de 2.600 de kilometri dintre cele două națiuni islamice.

Talibanii au confirmat că forțele pakistaneze au efectuat lovituri aeriene, dar au susținut că au efectuat atacuri de represalii asupra unor instalații militare pakistaneze. Ambele părți au raportat pierderi grele, însă cifrele nu au putut fi verificate independent.

„Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este un război deschis. Acum va exista o acţiune decisivă”, a declarat vineri ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Răbufnirea unor vechi tensiuni

Relațiile dintre Islamabad și Kabul sunt tensionate de ani de zile. Pakistanul a acuzat în repetate rânduri Afganistanul că adăpostește militanți responsabili pentru atacuri transfrontaliere, acuzație pe care talibanii o neagă. Kabul susține că problemele de securitate ale Pakistanului sunt chestiuni interne.

Ultimele lovituri reprezintă o escaladare semnificativă, în special pentru că au vizat instalații guvernamentale talibane din centre urbane majore. Kandahar, unul dintre orașele lovite, este sediul talibanilor și locul unde se află liderul lor spiritual suprem, Haibatullah Akhundzada.

Imagini distribuite de oficiali pakistanezi arată fulgere de artilerie de-a lungul frontierei. Înregistrări din Kabul, verificate de Reuters, arată coloane groase de fum negru ridicându-se din două locații și un incendiu masiv într-o zonă a capitalei. Un alt videoclip arată o clădire în flăcări, despre care oficialii spun că ar fi un cartier general taliban în provincia Paktia.

Purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, a scris pe platforma X că „contra-loviturile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă”, descriind acțiunea drept un răspuns la „atacuri afgane neprovocate”.

Cifre contradictorii privind victimele

Oficialii pakistanezi au afirmat că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți. Potrivit acestora, 27 de posturi talibane au fost distruse și nouă capturate.

Purtătorul de cuvânt taliban, Zabihullah Mujahid, a susținut în schimb că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 posturi capturate. El a declarat că opt luptători talibani au murit, 11 au fost răniți și 13 civili au fost răniți în provincia Nangarhar.

Martorii Reuters din Kabul au relatat că numeroase sirene de ambulanță s-au auzit în oraș după explozii puternice și zborul unor avioane militare.

Îngrijorări regionale și internaționale

Deși capacitățile militare ale Pakistanului sunt net superioare celor ale Afganistanului, talibanii sunt experimentați în războiul de gherilă, după decenii de lupte, inclusiv împotriva forțelor conduse de SUA, înainte de a reveni la putere în 2021.

Ciocniri anterioare dintre cele două țări, în octombrie, s-au soldat cu zeci de morți în rândul militarilor, până când negocieri facilitate de Turcia, Qatar și Arabia Saudită au dus la încetarea ostilităților.

Arabia Saudită a confirmat că ministrul său de externe a discutat vineri cu omologul pakistanez despre reducerea tensiunilor, fără a preciza dacă Riyadh mediază un eventual armistițiu. Rusia, singura țară care a recunoscut oficial guvernul taliban, a cerut încetarea ostilităților și și-a exprimat disponibilitatea de a media discuții dacă ambele părți solicită acest lucru.

Alertă ridicată și temeri privind escaladarea

Pakistanul se află în stare de alertă ridicată după ce, la începutul săptămânii, a lansat lovituri aeriene despre care a afirmat că au vizat tabere ale Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) și ale militanților Statului Islamic în estul Afganistanului.

Kabul și Organizația Națiunilor Unite au declarat că acele lovituri au ucis 13 civili și au reiterat că Afganistanul nu permite grupărilor militante să opereze de pe teritoriul său. Talibanii au avertizat atunci că va urma un răspuns ferm.

Autoritățile din provincia pakistaneză Punjab au anunțat măsuri sporite de securitate și au raportat că 90 de cetățeni afgani au fost reținuți în centre de detenție în vederea deportării, pe fondul temerilor privind pregătirea unor atacuri cu bombă.