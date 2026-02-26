Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan. Talibanii anunţă că au lansat „atacuri masive” şi au cucerit 15 avanposturi militare inamice

Autoritățile talibane de la Kabul susțin că au lansat o ofensivă amplă împotriva pozițiilor militare pakistaneze, ca reacție la recentele bombardamente aeriene ale Pakistanului.

Oficialii afgani susţin că au capturat 15 avanposturi și au provocat pierderi forțelor pakistaneze, în timp ce Islamabadul acuză, la rândul său, o agresiune neprovocată.

Regimul taliban din Afganistan a anunțat declanșarea unor „atacuri masive” împotriva armatei pakistaneze de-a lungul frontierei comune, în ceea ce oficialii de la Kabul descriu drept o ripostă la bombardamentele aeriene recente efectuate de Pakistan pe teritoriul afgan. Potrivit reprezentanților militari afgani, operațiunile ar fi dus la capturarea mai multor poziții și la neutralizarea unor militari pakistanezi.

„Pentru a riposta atacurilor aeriene pakistaneze împotriva provinciilor Nangarhar şi Paktia (...), forţele noastre au lansat atacuri masive împotriva unor avanposturi pakistaneze”, a declarat, într-un mesaj video, Wahidullah Mohammadi, purtător de cuvânt al armatei afgane din estul țării, potrivit Reuters.

Un oficial al guvernului taliban, Hamdullah Fitrat, adjunct al purtătorului de cuvânt al executivului, a precizat că ofensiva a avut ca obiectiv direct pozițiile militare pakistaneze de la frontieră.

„Ofensive de anvergură au fost lansate ca represalii împotriva inamicului”, a afirmat acesta, adăugând că „pentru moment am cucerit 15 avanposturi”.

Confruntările vin după schimburi de focuri care au avut loc marți între forțele afgane și pakistaneze, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă că a deschis focul prima.

Potrivit autorităților talibane din provincia Nangarhar, incidentele au început după ce forțele pakistaneze ar fi tras asupra teritoriului afgan.

„S-au tras tiruri din Pakistan către Afganistan, care au provocat un răspuns al forţelor grănicerilor Emiratului Islamic”, a declarat purtătorul de cuvânt Zabihullah Noorani, susținând că luptele s-au încheiat fără victime de partea afgană.

De partea cealaltă, autoritățile pakistaneze resping aceste acuzații și afirmă că trupele afgane au inițiat confruntările.

„Forţele de securitate pakistaneze au răspuns imediat şi eficient, punând capăt agresiunii talibane”, a transmis pe platforma X purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, care a descris incidentul drept rezultat al unor „tiruri neprovocate”.

Escaladarea tensiunilor are loc la doar câteva zile după ce aviația pakistaneză a efectuat raiduri în Afganistan, vizând, potrivit Islamabadului, grupări armate care operează în regiunea de frontieră. Misiunea Națiunilor Unite în Afganistan a anunțat că aceste bombardamente s-au soldat cu cel puțin 13 morți în rândul civililor.

Relațiile dintre Pakistan și Afganistan s-au deteriorat semnificativ după revenirea talibanilor la putere, în 2021. Islamabadul acuză constant autoritățile de la Kabul că permit militanților să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri în Pakistan, acuzații respinse de guvernul taliban, care susține că nu tolerează astfel de activități.