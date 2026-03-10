Cinci români plecați în căutarea leopardului zăpezilor din Pakistan, aduşi acasă de MAE

Cinci români plecați în nordul Pakistanului pentru a vedea leopardul zăpezilor au fost evacuați de urgență din zonă de Ambasada României, după ce situația de securitate s-a deteriorat.

O expediție organizată în nordul Pakistanului pentru observarea leopardului zăpezilor s-a transformat într-o operațiune de evacuare de urgență. Cinci români aflați într-o zonă montană izolată din Karakoram au fost repatriați de MAE cu ajutorul Ambasadei României la Islamabad și al autorităților pakistaneze, după ce situația de securitate din regiune s-a deteriorat.

Românii au ajuns în Pakistan la sfârșitul lunii februarie și au pornit într-o expediție în nordul țării, într-o zonă cunoscută pentru peisajele spectaculoase și pentru prezența leopardului zăpezilor, una dintre cele mai greu de observat feline din lume.

Din păcate, călătoria lor s-a suprapus cu o perioadă de tensiuni geopolitice, iar regiunea în care se aflau a devenit rapid considerată periculoasă.

Pe 6 martie, unul dintre membrii grupului, Septimiu Bîză, anunța pe rețelele sociale că aventura lor se apropie de final, după mai multe zile petrecute în munți.

„Aventura de căutare a leoparzilor de zăpadă din Karakoram se apropie de final; după 7 zile, felinele au apărut.

Acum începe mare aventură a întoarcerii acasă, într-o lume care nu mai este aceeași ca și cea pe care am lăsat-o în urmă cu 2 săptămâni”, a scris el pe Facebook.

La patru zile după acest mesaj, Ambasada României la Islamabad, cu sprijinul autorităților pakistaneze, a finalizat repatrierea celor cinci cetățeni români care se aflau în regiunile montane din nordul Pakistanului.

Potrivit informațiilor transmise de misiunea diplomatică, românii au intrat în Pakistan la data de 24 februarie și au contactat ambasada ulterior, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, solicitând sprijin pentru a fi scoși din zona izolată și repatriați.

Cu sprijinul autorităților din Gilgit-Baltistan, al poliției locale și al reprezentanților armatei pakistaneze, românii au fost localizați și evacuați pe traseul Valea Hushe – Gilgit – Islamabad, iar operațiunea logistică și de securitate a durat peste 48 de ore.

Ulterior, cei cinci cetățeni români au fost îmbarcați în siguranță într-un zbor din Islamabad către Istanbul, marţi, 10 martie, ei fiind în drum spre Cluj-Napoca.

După ce au ajuns în capitala Pakistanului, unul dintre participanți a povestit pe Facebook cum s-a desfășurat intervenția și cât de dificilă a fost ieșirea din zona izolată.

„Aventura noastră din nordul Pakistanului, în Gilgit Baltistan se apropie de final... Am văzut locuri fascinante, animale incredibile, am cunoscut oameni deosebiți. Am ajuns prima dată acasă aici, în Islamabad, la Ambasada României, unde oameni minunați, care au aflat că noi suntem într-o zonă care peste noapte a devenit loc în stare de asediu, din cauza frământărilor globale, au făcut totul posibil ca să ne scoată din zona de conflict și să ne aducă în siguranță. Noi eram în locuri izolate, lipsite de mijloace de comunicare, nu știam prea bine ce se întâmplă în jurul nostru. De îndată ce am început comunicarea cu Ambasada, forțe impresionante ale autorităților pakistaneze, ne-au contactat și ne-au adus, după o operațiune de vreo 48 de ore, de nesomn, drumuri grele, incertitudine în locuri sigure. Sunt mândru de profesioniștii care ne-au ajutat atunci când siguranța noastră a fost incertă. Mulțumim din suflet domnului Ambasador Dan Stoenescu, Consulului General Claudiu Cucu și D-nei Oana Ursache. Plecăm de «acasă» spre casă”, a povestit Septimiu Bîză.