Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Continuă protestele minerilor la Târgu Jiu. Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia cer demisii și salvarea locurilor de muncă

Sute de mineri protestează marți după-amiază în fața sediului Complexului Energetic Oltenia din Târgu Jiu, nemulțumiți de situația locurilor de muncă și de deciziile conducerii companiei.

Sute de mineri protestează marți după-amiază. FOTO: captură video Gorj TV

Protestatarii au scandat „Minerii și țara și-au pierdut răbdarea”, „Jos Plaveti, jos, că ești mincinos”, „Demisia”, „Jos Guvernul” și „Unitate”, cerând demisia conducerii companiei, în special a președintelui Directoratului, Dan Iulius Plaveti.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au transmis că, din cauza protestului, este recomandată evitarea circulației pe bulevardul Republicii din municipiu.

Protestele continuă de aproape două săptămâni

Manifestațiile au început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate. Luni, minerii au organizat un marș prin centrul orașului, mai multe străzi din Târgu Jiu fiind temporar blocate.

De asemenea, câteva zeci de angajați ai companiei au mers săptămâna trecută la București, unde au intrat în greva foamei în fața Ministerul Energiei.

Aproximativ 1.500 de angajați cu contracte de muncă pe perioadă determinată riscă să rămână fără loc de muncă începând cu luna aprilie.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat recent că va realiza, în perioada următoare, o analiză a personalului la nivelul fiecărei subunități a companiei, în special în zonele în care activitatea este în restrângere.

Potrivit datelor companiei, la data de 25 februarie, Complexul Energetic Oltenia avea aproximativ 7.800 de angajați, dintre care 1.945 lucrau în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

