Ordinul de limitare a serviciului Starshield pentru Ucraina a venit din interiorul Casei Albe, susțin doi oficiali SUA

Ordinul de limitare a unui sistem de sateliţi utilizat de Ucraina pentru comunicaţiile de pe câmpul de luptă şi operaţiunile cu drone a venit din interiorul Casei Albe, susţin doi oficiali americani şi un oficial occidental informaţi cu privire la această chestiune, scrie Reuters.

Casa Albă Foto: Shuttestock

Oficialii au declarat că liderii de la Departamentul Apărării au primit un mesaj conform căruia serviciul Starshield al SpaceX destinat armatei ucrainene trebuia încetinit.

Oficialii, care au vorbit sub protecţia anonimatului, nu au precizat cine din Casa Albă a luat decizia sau cine a fost responsabil de punerea în aplicare a ordinului. Pentagonul este cel mai mare client al Starshield, care este versiunea de nivel militar a serviciului Starlink, scrie News.

Oficialii ucraineni au declarat săptămâna aceasta că receptoarele Starlink de nivel militar au încetat să funcţioneze în Ucraina atunci când erau montate pe obiecte care se deplasează cu viteză mare, afectând performanţa dronelor ucrainene care se bazează pe acestea pentru sistemele de ghidare de la bord pe teritoriul ucrainean.

O persoană din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a declarat, joi, că receptoarele funcţionează acum în timpul mişcării, dar numai la viteze de până la 100 de mile pe oră (160 km/h).

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Măsura de a restricţiona temporar acest sistem vital de comunicaţii a venit în contextul în care preşedintele Donald Trump a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, pe care le-a învinuit pentru creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie, care afectează perspectivele Partidului Republican în alegerile intermediare din noiembrie.

Însă experţii afirmă că această creştere a costurilor energiei este în principal rezultatul războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul, care a dus la atacuri iraniene asupra instalaţiilor energetice şi a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la ordinul de limitare a sistemului Starshield, un înalt oficial american a declarat: „Preşedintele nu a formulat niciodată o astfel de solicitare”.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările referitoare la posibilitatea ca alţi oficiali ai administraţiei să fi formulat această solicitare.

Starshield a fost dezvoltat de SpaceX special pentru clienţi din sectorul guvernamental şi al securităţii naţionale, în special pentru Departamentul Apărării al SUA. Starshield utilizează constelaţia Starlink ca infrastructură de bază.

Oficialii ucraineni au afirmat că restricţiile au complicat misiunile de atac împotriva forţelor ruse şi a logisticii din teritoriile ocupate şi au încetinit dronele de interceptare folosite pentru a doborî dronele ruseşti Shahed care se apropiau.

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Elon Musk, directorul general al SpaceX, a declarat miercuri pe X că, deoarece sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul SUA, orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata SUA sau de preşedinte.

SpaceX nu a răspuns la o solicitare de a comenta.

Nici Departamentul Apărării şi nici ambasada Ucrainei la Washington nu au răspuns la solicitările de a comenta.

Deteriorarea relaţiilor

Relaţiile dintre Kiev şi Washington s-au deteriorat în ultimele zile, în urma unei întâlniri care a avut loc la Miami, în 9 octombrie, şi la care au participat reprezentanţi ai ambelor ţări, precum şi ai Europei şi ai Băncii Mondiale.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi Steve Witkoff, trimisul administraţiei Trump pentru Orientul Mijlociu, au adoptat un ton dur faţă de Ucraina în cadrul întâlnirii, potrivit unei alte persoane familiarizate cu subiectul. Aceştia le-au spus oficialilor ucraineni că SUA erau frustrate de atacurile continue ale Kievului asupra rafinăriilor ruseşti, în ciuda solicitărilor repetate din partea Washingtonului de a le opri.

Delegaţia americană a explicat, de asemenea, decizia Washingtonului de a încheia un acord privind motorina cu Rusia, afirmând că Casa Albă spera ca acesta să relaxeze poziţia Moscovei în ceea ce priveşte negocierile de pace.

Acest acord, în temeiul căruia Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină pe pieţele americane şi globale, a stârnit reacţii negative din partea unor parlamentari americani, care susţin că acesta va oferi Moscovei fonduri pentru a-şi continua războiul, fără a-l obliga pe preşedintele rus Vladimir Putin să facă concesii pentru a pune capăt conflictului.

În zilele care au urmat, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Trump s-au criticat reciproc, Zelenski calificând decizia SUA privind acordul cu Rusia pentru motorină drept „slabă”. Trump a cerut organizarea de alegeri în Ucraina şi demiterea lui Zelenski.

În culise, oficialii americani au ameninţat că vor înceta să mai furnizeze Kievului informaţii privind lansările de rachete ruseşti, pe care Ucraina le foloseşte pentru a contracara atacurile, aşa cum a raportat anterior Reuters. Trump a declarat, marţi, că Washingtonul continuă să împărtăşească informaţii cu Ucraina.

În urma măsurii de restricţionare a accesului Ucrainei la Starshield, ucrainenii au făcut, marţi şi miercuri, apeluri telefonice pentru a obţine răspunsuri de la înalţi oficiali de la Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagon, a declarat un înalt oficial ucrainean, adăugând că Kievului i s-a spus că este vorba de o decizie a Casei Albe.

Pentagonul a cheltuit miliarde de dolari pe serviciile Starlink şi Starshield. De asemenea, a achiziţionat sateliţi Starshield specializaţi, inclusiv nave spaţiale de comunicaţii pentru misiuni de avertizare împotriva rachetelor şi o constelaţie de sateliţi de spionaj pentru Serviciul Naţional de Recunoaştere, a relatat Reuters, în 2024.