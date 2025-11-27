search
27 Noiembrie 2025
Video Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans

Publicat:

Nicole Gabriela V., 25 de ani, o agentă de poliție din Buenos Aires, a fost suspendată după ce a postat conținut provocator în uniforma de serviciu pe rețelele sociale.

Tânăra polițistă a fost suspendată FOTO: X
Tânăra polițistă a fost suspendată FOTO: X

Tânăra de 25 de ani, suspendată din Poliția Orașului Buenos Aires, avea trei ani și trei luni în activitate când a fost suspendată. Scandalul a început când superiorii ei au găsit fotografiile și videoclipurile în care apare, printre altele, folosind cătușele uniformei sale, în lenjerie intimă și alături de prietene pe jumătate dezbrăcate, scrie Perfil.

Una dintre înregistrările care a determinat continuarea procedurii de verificare a fost găsită pe Instagram, unde se vedea fata jucând biliard, îmbrăcată în uniformă de poliție, în timp ce o altă femeie era în lenjerie intimă pe masă.

„Sunt mamă, am o fiică și am grijă și de familia mea. A fost o modalitate de a găsi o altă ieșire profesională”, a explicat tânăra de 25 de ani într-un interviu acordat Telefé Noticias despre motivele care au determinat-o să vândă conținut pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, numai în ultima lună a generat până la 6 milioane de pesos (circa 3.500 de euro) prin OnlyFans.

În ceea ce privește necesitatea financiară care a determinat-o să vândă conținut, ea a explicat că, în luna octombrie a acestui an, se afla în concediu medical din cauza unui tratament neurologic și psihiatric de lungă durată, ca urmare a unui episod de violență de gen, motiv pentru care salariul ei a fost redus.

„Când suntem puși în disponibilitate sau suntem într-un tratament medical prelungit, armata ne ia jumătate din salariu. La momentul respectiv, câștigam 600.000 de pesos, ceea ce nu-mi ajungea nici măcar pentru a cumpăra pastilele”, a detaliat în dialogul cu Todo Noticias (TN) femeia care suferă de episoade de epilepsie.

Despre munca sa la OnlyFans, o platformă populară de conținut pentru adulți, a detaliat: „De o lună vând conținut și luna aceasta am încasat 6 milioane de pesos. (...) Am făcut-o din necesitate, salariul nu-mi ajungea”.

„Nu sunt singura persoană care are acest tip de a doua slujbă, sunt multe alte persoane, atât colegi, cât și colege”, a insistat tânăra suspendată din Poliția Orașului, argumentând că polițiștii „primesc un salariu de bază foarte mic pentru vocația pe care o au” și că „își riscă viața 24 de ore pe zi”.

Citește și: Se dezbracă pe OnlyFans, dar n-are bani de pensie alimentară. Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare

În ceea ce privește fotografiile și videoclipurile comercializate pe platformă, Nicole a clarificat că, deși „i se cere de obicei conținut” în uniformă, ea le-a explicat clienților că „nu se poate realiza conținut sexual în uniformă” și le-a propus altă ținută.

„Sunt dispusă să fac ceea ce îmi spun ei”, a adăugat ea mai târziu cu privire la ancheta administrativă pe care a primit-o din partea forței de poliție pentru utilizarea necorespunzătoare a uniformei de poliție și, în fața posibilității de a fi concediată din poliție, a adăugat: „În prezent, nu intenționez să mai fiu polițistă”.

Știam că pot comite o abatere administrativă, dar nu m-am gândit că voi ajunge să am acest „ranking” pe care l-am avut, este foarte exuberant și nu știam că se poate întâmpla asta”, a regretat ea. „Nu știam că acest lucru va avea repercusiunile pe care le-a avut”, a concluzionat ea după ce și-a cerut scuze.

Odată ce scandalul a devenit viral pe rețelele de socializare, un raport al superiorilor a stabilit că comportamentul lui Nicole „afectează în mod semnificativ prestigiul instituției” și a fost calificat drept „utilizare necorespunzătoare a uniformelor și echipamentului polițienesc alocat”, argumentând că „implică menținerea ordinii publice și a principiilor directoare ale securității publice stabilite în Legea 5.688”.

Afacerile Interne au intervenit, de asemenea, în caz, iar ancheta a fost transferată Biroului de Transparență și Control Extern. Imediat după aceea, s-a deschis o anchetă administrativă și s-a decis schimbarea statutului ofițerului în „disponibil”, pentru a se evalua ulterior posibila sa demitere sau reintegrare, în funcție de rezultatul procesului disciplinar în curs.

Se investighează un posibil caz de trafic de persoane

După ce controversa a ajuns în fața justiției federale, avocatul Rodrigo Tripolone a solicitat investigarea episodului ca trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, argumentând că Nicole ar putea fi protagonista unei rețele de conturi care monetizează conținutul sugestiv al altor femei.

„Nu există o rețea de trafic în spate”, a subliniat tânăra, apărându-se de acuzațiile avocatului și asigurând că lucrează „în mod particular” și că nu există un proxenet în spatele vânzării conținutului pentru adulți difuzat pe Instagram, TikTok și OnlyFans.



