Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Explozie puternică într-o zonă industrială de lângă Buenos Aires: 22 de răniți, familii evacuate

Publicat:

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri noapte parcul industrial Spegazzini din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a provocat un incendiu masiv care afectează mai multe fabrici. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite.

Sunt cel puțin 22 de persoane rănite. FOTO: captură video X
Sunt cel puțin 22 de persoane rănite. FOTO: captură video X

Situația este critică, a declarat primarul localității Ezeiza, Gaston Granados, pentru postul C5N. Imaginile transmise de televiziuni sau publicate de localnici arată un nor dens de fum și scene devastatoare în zona industrială.

„Exploziile și incendiul în curs la diferite instalații sunt teribile”, a spus primarul. El a explicat că locuința sa, aflată la aproximativ 500 de metri de locul deflagrației, a suferit daune severe:

„Ferestrele casei mele și (ale clădirilor) din cartier au explodat. Am declanșat operațiuni de evacuare a familiilor care locuiesc în împrejurimi, pentru că este teribil.”

Directorul clinicii locale a confirmat că spitalul tratează 22 de persoane rănite. Printre acestea se află o femeie însărcinată, intoxicată cu fum, internată în stare gravă la terapie intensivă, dar și un pacient care a suferit un stop cardiac, transmite Agerpres.

Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin cinci instalații industriale au fost afectate de flăcări.

Fabian Garcia, directorul pentru apărare civilă al provinciei Buenos Aires, a avertizat că intervenția este dificilă din cauza materialelor prezente în parc.

„Există o cantitate importantă de pneumatice, de întreprinderi (de produse) chimice, un depozit al Iron Mountain (societate pentru arhivare de documente și de date). Acesta este un incendiu foarte complicat, va fi un mare incendiu”, a spus acesta.

Garcia a precizat că focul a izbucnit într-o întreprindere de logistică, dar cauza exploziei rămâne deocamdată necunoscută.

Pentru un plus de siguranță, autoritățile au închis unul dintre drumurile care duc spre zona afectată. Aproximativ 20 de echipaje de pompieri încearcă să controleze incendiul, însă intervenția este îngreunată de prezența substanțelor inflamabile și de riscul unor noi explozii.

