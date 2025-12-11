20.000 km parcurși în 29 de ore: a fost lansat cel mai lung zbor comercial din lume, care acoperă jumătate din circumferința globului

Cel mai lung zbor comercial din lume a reușit să ajungă la destinație, după o călătorie spectaculoasă de 29 de ore și un traseu de aproximativ 20.000 de kilometri, adică aproape jumătate din circumferința Pământului. Aeronava China Eastern Airlines a plecat din Shanghai joi, 4 decembrie, la ora 2:00, și a aterizat în Buenos Aires cu 10 minute mai devreme decât ora estimată, la 16:45, ora locală.

Ruta record a inclus o escală tehnică în Auckland, Noua Zeelandă, pentru realimentare și schimbul echipajului. Din acest motiv, zborul nu poate fi considerat cel mai lung zbor direct din lume, însă durata totală și distanța parcursă îl clasează ca cea mai lungă rută comercială operată în prezent, relatează The Independent.

Atât în Shanghai, cât și în Buenos Aires au fost organizate ceremonii speciale pentru marcarea inaugurării traseului. De asemenea, la Auckland, autoritățile locale au întâmpinat aeronava cu un eveniment.

Zborul este operat cu un Boeing 777-300ER, configurat cu 316 locuri, care va zbura de două ori pe săptămână pe tot parcursul anului. Noua rută își propune să faciliteze călătoriile pentru numeroasa comunitate est-asiatică din Argentina.

„Această nouă rută umple golul zborurilor directe între Shanghai și marile orașe sud-americane. Deschide un ‘coridor spre sud’ care conectează capetele opuse ale Pacificului și remodelează transportul aerian între trei continente”, a transmis China Eastern Airlines într-un comunicat de presă.

Cu această lansare, zborul devine cea mai lungă rută comercială din lume, depășind-ul pe cel New York–Singapore al Singapore Airlines, care dura aproximativ 19 ore.

Între timp, Qantas lucrează la proiectul ambițios „Project Sunrise”, care vizează introducerea, începând cu 2027, a unor zboruri ultra-long haul de până la 22 de ore fără escală între Sydney, Londra și New York. Compania descrie ruta Londra–Sydney, de circa 17.000 km, drept „ultima frontieră a zborurilor pe distanțe lungi”.