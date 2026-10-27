 „Opusul a tot ce reprezintă Trump”: Un artist dă în judecată comitetul președintelui SUA pentru folosirea fără drept a unei piese | adevarul.ro
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„Opusul a tot ce reprezintă Trump”: Un artist dă în judecată comitetul președintelui SUA pentru folosirea fără drept a unei piese

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Artistul canadian Neil Young a dat în judecată comitetul de acțiune politică al lui Donald Trump, după folosirea unei piese fără drept. Procesul vine la șase ani după un altul, privind aceeași melodie.

Neil Young
Neil Young dă în judecată comitetul lui Trump Foto: X/Brian Krassenstein

Neil Young susține că Trump 47 Committee Inc. a încălcat drepturile de autor pentru utilizarea continuă a piesei sale „Rockin’ in the Free World” ca muzică de prezentare a președintelui la mitingurile alegerilor de la mijlocul mandatului.

Un al doilea proces pentru aceeași melodie

Aceasta este a doua oară când artistul canadian depune un proces împotriva lui Trump pentru însușirea nelicențiată a piesei „Rockin’ in the Free World”, scrie Mediafax.

Primul a fost în 2020, iar acel proces a fost soluționat. Totuși, comitetul lui Trump a continuat să redea piesa respectivă, împotriva termenilor înțelegerii anterioare, conform procesului intentat de Young.

În plângere este scris că piesa clasică din 1989 este „un imn usturător care contrastează promisiunile goale ale retoricii politice americane cu realitățile dure cu care se confruntă cei săraci, fără adăpost și uitați. Versurile prezintă portrete vii de stradă – o mamă care își abandonează copilul, dependenți pierduți în disperare, gunoaie îngrămădite în umbrele prosperității – în timp ce refrenul repetat oferă o ironie sălbatică, celebrând libertatea care, în mod evident, nu este împărtășită de toți. Pe scurt, piesa este opusul a tot ceea ce reprezintă Donald J. Trump”.

Este citată în mod specific mod specific interpretarea melodiei la mitingul președintelui din Youngstown, Ohio, din 12 octombrie.

Melodia, utilizată în repetare rânduri și la alte mitinguri

Totuși, este menționat că înregistrarea a fost difuzată și „de numeroase ori la alte mitinguri menite să încurajeze votul republicanilor la următoarele alegeri de la jumătatea mandatului”.

Cântărețul solicită o interdicție împotriva interpretării publice ulterioare în scopuri politice, precum și despăgubiri de 10 milioane de dolari pentru utilizarea existentă, potrivit sursei citate.

Se precizează că Trump „este acum și la momentul tuturor mitingurilor din acest an conștient de faptul că va fi necesară o licență pentru a difuza melodia la mitinguri și că Young nu a acordat și nu va acorda licența necesară”.

Procesul continuă prin a afirma că, în 2020, artistul canadian a dat în judecată o altă corporație formată de președinte, Donald J. Trump pentru Președinție Inc., pentru încălcarea drepturilor de autor asupra piesei „Rock”, plus a unei alte melodii de-ale lui Young.

„Printre altele, Young a suferit prejudicii la adresa reputației și mărcii sale ca urmare a insinuării că îl susține pe Donald J. Trump în vreun fel”, se arată în plângere.

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